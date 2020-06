Közösségi finanszírozási kampányt indít a Pécsi Állatkert

A Pécsi Állatkert az ország egyik kedvelt szabadidős helyszíne, amely a tavalyi évben több, mint 150 ezer látogatót fogadott. Az intézmény évről évre bővíti szolgáltatásait, fejlődik, innovál. 2019-ben elérte legnagyobb szakmai sikerét is, amikor az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének (EAZA) teljesjogú tagságát is kiérdemelte.

Állatkertünk idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Az év első hónapjai még az évforduló méltó, egész éven át tartó megünnepléséről szóltak, de a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került az intézmény.

A több, mint 300 faj, közel 1500 egyedének otthont adó állatkert és akvárium-terrárium fejlesztéseinek szinte teljes leállítására kényszerült, a közel két és fél hónapos zárva tartás következtében pedig több, mint 28.000 látogatótól és több tízmillió forintnyi bevételtől esett el.

Az intézmény több éve készül egy nagyon kedvelt faj, a vörös panda, más néven vörös macskamedve tartására. Ezt a különleges, állatkertek közt koordináltan tartott, veszélyeztetett fajt kizárólag olyan intézmény fogadhatja, amely az EAZA teljesjogú tagja. A korábbi szakmai sikereket követően a faj koordinátora engedélyezte, hogy az európai szinten is kis egyedszámú szaporulatból két nőstény példány a Pécsi Állatkertben találjon új otthonra. A sikeres tartást, tapasztalatszerzést és későbbi fejlesztések révén akár további hím egyed fogadására, így a faj szaporítására is lehetőség nyílhat, ami nagy örömet okozna az Állatkert rajongóinak is.

A vörös panda tartásához az állatkert egy teljesen új, a faj és a látogatók szempontjából is megfelelő kifutót szeretne megépíteni, ez azonban nettó 2.000.000 forintos ráfordítást igényel.

A befektetés-célú közösségi finanszírozási platformként induló Tőkeportál a koronavírus járvány negatív hatásainak enyhítése érdekében lehetővé teszi nonprofit szervezetek, egyesületek számára is támogatás-célú kampányok indítását.

Élve az innovatív lehetőséggel, a vörös panda javára támogatás-célú kampányt indítunk, hogy az állatkert által megkezdett munka egy közösség sikereként érjen célba és mindannyiunk örömére csatlakozhassunk a vörös pandák fajmegmentő és tenyészprogramjához.

A cél, hogy 60 nap alatt 2.000.000 forint összegyűjtésével megépülhessen a Pécsi Állatkert új kifutója.

A kampányt magánszemélyek és vállalkozások is támogathatják a https://tokeportal.hu/pecszoo oldalon, ahol a fotók és a kisfilm mellett, számos ajándékkal várjuk támogatóinkat.