Online számálázóval segíti a Budapest Bank csoport a kisvállalkozókat

A Budapest Bank csoport hazai kkv-k körében végzett felméréséből kiderült, hogy a vállalatvezetők idejének egy jelentős részét adminisztrációs tevékenységek kötik le, és veszik el az erőforrást más alapvető irányítási feladatok elől. A bankcsoport annak érdekében, hogy a cégek számára valós segítséget nyújtson, egy teljesen új területen és új típusú szolgáltatással csökkenti a vállalkozások adminisztrációs terheit. A Budapest Pénzügyi Asszisztens bevezetésével a bankszektorban az elsők között nyújt a kisvállalatok számára online számlázási szolgáltatást.

A Budapest Bank csoport hazai kis- és középvállalatok körében végzett felmérésének adataiból kiderült, hogy a cégvezetők mindennapi tevékenységének 60 százalékát az operatív feladatok irányítása foglalja le, ennek felében pedig adminisztrációs, pénzügyi és számlázási teendőkkel foglalkoznak. A hazai kkv-k és mikrovállalkozások életében ráadásul 2020 júliusa valódi fordulópontot jelenthet: ezután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden belföldi adóalany, tehát már a legkisebb vállalatok részéről is megköveteli a kötelező adatszolgáltatást, vagyis el kell juttatniuk az összes belföldi adóalany részére kiállított számlájukat a NAV részére. Felismerve a kisvállalkozásokat érintő komoly és aktuális kihívást, a Budapest Bank csoport úgy döntött, hogy teljesen új területre lép, és a bankszektorban az első között fejleszt online számlázóprogramot, amellyel sok időt és fáradságot takaríthatnak meg a vállalatvezetők.

A Budapest Pénzügyi Asszisztens nem csak számlakiállításra és küldésre alkalmas, hanem később Budapest Bank ügyfélként a számlákat, a hozzájuk tartozó pénzmozgásokkal együtt, egy helyen lehet majd kezelni. Ezzel a különleges fejlesztéssel lehetőség nyílik arra, hogy egy rendszerben, online legyen kezelhető a bejövő számlák kifizetése, illetve a kimenő számlák fizetettségének nyomon követése is. A számlázó használatával ráadásul a NAV bejelentési kötelezettség is könnyen teljesíthető, hiszen a program – aktiválás után – a kiállított számlákat automatikusan elküldi az adóhatóságnak. A könyvelők számára is könnyebbséget jelent a számlázó használata, mert azonnal értesítést kapnak a számlázásról, így naprakész információival rendelkezhetnek a cég pénzügyeiről.

„A kkv szektor versenyképességének záloga a digitális megoldások minél szélesebb körű használata. A koronavírus okozta járványhelyzetben még inkább felértékelődtek az online alkalmazások, segítségük nélkül a gyors alkalmazkodás sem lett volna lehetséges. A tendenciát a bankcsoportnál már évekkel ezelőtt felismertük, és kezdtünk el dolgozni a vállalkozások számára leginkább hasznos online megoldásokon, így a Budapest Pénzügyi Asszisztensen is. Biztosak vagyunk benne, hogy használatával a cégvezetők még több energiát tudnak a vállalkozás irányítására és a cég kihívásainak leküzdésére fordítani. Ennek kiemelkedő jelentősége pedig soha nem volt olyan aktuális, mint most”

– jelentette ki Dancsné Engler Bernadett a Budapest Bank kisvállalati termékfejlesztési vezetője.

A Budapest Pénzügyi Asszisztenst már teszteli a bankcsoport, hamarosan minden hazai vállalkozás díjmentesen, egy egyszerű online regisztráció után igénybe veheti, Budapest Bank ügyfélként pedig a bankszámla is beköthető lesz a számlázórendszerbe. A szolgáltatás az elkövetkezendő hónapokban folyamatosan újabb fejlesztéseket kap, többek között elérhető lesz mobilapplikáció formájában is. A szolgáltatást a Budapest Eszközfinanszírozó Zrt. biztosítja.