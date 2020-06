Új csomagokkal és reklámfelületekkel segíti a KKV-kat a Telekom

Új mobil csomagokkal támogatja a vállalkozásokat és a koronavírus utáni újrakezdést a Telekom.

A tetszőlegesen kombinálható adat- és beszédcsomagok nem csupán rugalmasságot biztosítanak több százezer hazai kis- és közepes vállalkozásnak. Az 5G-képes díjcsomagokkal a vállalkozások még hatékonyabban vezethetik be, vagy bővíthetik az üzleti digitalizációhoz szükséges megoldásokat. Mindezek mellett egy különleges és formabontó kezdeményezéssel a Telekom a kampány mai indulásával párhuzamosan hirdetési felületeinek egy részét felajánlja a Hello Biznisz Klubba regisztrált, kiválasztott vállalkozásoknak, ezzel is támogatva őket üzleti céljaik elérésében.

Digitális megoldások nélkül sokkal döcögősebben ment volna a járványhelyzethez való alkalmazkodás és az alternatív megoldásokra való, olykor kényszerű átállás. A digitális megoldások azonban már koronavírus előtt is az egyszerűbb, hatékonyabb megoldást jelentették sok problémára, és az üzleti életben még nagyobb szerepük lesz a járvány időszakot követően is. Ezt felismerve újította meg a kis- és középvállalkozói (kkv) ügyfélkörnek kínált mobil csomagjait a Telekom, hogy mind inkább elősegítse a vállalkozásokat üzletük előre mozdításában: a rugalmasan kombinálható csomagokkal a Telekom hatékony választ ad az üzleti élet kihívásaira. Az új ajánlatokkal kiegészíti azt a szakmai közösségi kezdeményezést, amely a kis- és középvállalkozásoknak segít digitálissá válni. A Telekom Hello Biznisz Klub ennél is több: támogató és szakértő partnerség az üzletet előre vivő digitális megoldások alkalmazásához.

A kkv-k digitális térhódításához a Telekom célul tűzte ki, hogy új és meglévő üzleti előfizetői a lehető legjobban kihasználhassák a digitalizáció előnyeit. Az új ajánlat-csomag négy hang- és négy mobilnet csomag tetszőleges kombinációját teszi lehetővé, minden eddiginél kedvezőbb feltételek mellett. Már az alap hangcsomag is korlátlan beszélgetést tartalmaz belföldön a Telekom mobilhálózatán belül, az XL-es konstrukcióban pedig az EU Roaming korlátlanság mellett a nemzetközi 1-3 díjzónák felé sincs mennyiségi korlát az alapdíjas beszélgetésekre, még EU-roaming helyzetből sem. Így például a szomszédos országok mellett olyan országok is 0 Ft-ért hívhatók Magyarországról, mint az Amerikai Egyesült Államok, Svájc, Kanada, Kína és Törökország. Az új ajánlatok azzal is támogatják a kkv-k digitálissá válását, hogy nem kell korlátlan hangcsomagra előfizetni a korlátlan mobilnethez, az minden hangcsomaghoz elérhetővé válik.

Újdonság az is, hogy a mobilnet csomagoknál már az 5GB-os legkisebb kategória is limit nélkül foglalja magában a Facebook, a Messenger, az Instagram, a WhatsApp és a Waze használatát, azaz ezek országhatárokon belüli alkalmazása nem csökkenti az adatkeretet. Az új csomagok bevezetésére még kedvezőbb árú készülékekkel is készült a Telekom. Természetesen még több lehetőséget ad a korlátlan belföldi, EU-zónán belül pedig 30 GB-t nyújtó adatcsomag, amely időkorlát nélkül 5G-képes. Most 5G-képes mobiltelefon vásárlása esetén promóciósan azok az üzleti előfizetők is tesztelhetik az újgenerációs mobiltechnológia előnyeit 3 hónapig, amelyek a 10 vagy a 15 GB-os adatcsomagok mellett döntenek. Minimum egy üzleti mobil díjcsomag előfizetéssel és legalább egy üzleti vezetékes szolgáltatással pedig igénybe vehető a Magenta 1 Business kedvezmény, amely nem csupán a bevont mobil- és vezetékes szolgáltatásokra jelent 30%-os havidíj-kedvezményt, hanem a választott netcsomag adatkeretét is megduplázza belföldön. A csak mobilelőfizetéssel rendelkezők már két SIM-kártyától jogosultak Flottakedvezményre, amellyel 10%-kal kell kevesebbet fizetniük a hang- és netszolgáltatásokért valamennyi üzleti előfizetésükre.

„Miközben a Telekom Hello Biznisz Klub egyszerre jelent tudásbázist és keretrendszert ahhoz, hogy a kkv-k digitális megoldásokkal indíthassák újra vagy erősíthessék meg további működésüket, a mobilszolgáltatáspaletta megújítása, testre szabhatóvá tétele épp ezek célirányos használatához jelent számukra egyfajta digitális ugródeszkát. Bízunk benne, hogy a kkv-k is egyre nagyobb számban ismerik fel, hogy a digitális az egyetlen út az üzleti sikerességhez”

– mondta Iski István, a Telekom SoHo-SMB Experience terület vezetője.