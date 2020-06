A Fujitsu bemutatta a SELECT viszonteladó partnereknek a COVID-19 világjárvány idején kínált célzott ösztönzőket és továbbfejlesztett támogatási konstrukciókat.

Az intézkedések között a viszonteladóktól vásárló végfelhasználó ügyfeleknek nyújtott cashflow-megoldások és a SELECT partnerek számára elérhető vonzó kedvezmények szerepelnek.

Az új Fujitsu uSCALE kezdeményezés azoknak a végfelhasználó ügyfeleknek kínál segítséget, akiknek sürgősen szerverre és tárolómegoldásra van szükségük. A vállalat most használatalapú fizetéssel, nagy induló beruházás nélkül teszi számukra elérhetővé termékeit1. Emellett presales támogatását is megerősítette, és a virtuális lehetőségek körét kibővítve új eszközöket, igény szerinti ingyenes oktatásokat és kiterjedt webtalk‑programot kínál.

A Fujitsu finanszírozási megoldásokkal segíti viszonteladói cashflow-gazdálkodását

A Fujitsu Financial Services több pénzügyi konstrukciót is kidolgozott a végfelhasználó ügyfelek számára, hogy ezzel is hozzásegítse SELECT viszonteladó partnereit a jobb cashflow-gazdálkodáshoz:

Akár 12 hónappal halasztott fizetés (vásárlás most, fizetés később)

Megfizethető, fokozatosan növekvő havi vagy negyedéves törlesztőrészletek – kis összegről indul, és a vásárló likviditási pozíciójának javulásával emelkedik

Eladási és visszabérlési programok a végfelhasználók cashflow-támogatásához – továbblépés a tőkeberuházástól a bérlet és a használatalapú fizetés felé

Használatalapú díjszámítás

Készpénz-optimalizálás eladási és visszabérlési konstrukciókon keresztül

„A Fujitsu nagyon jól tudja, milyen kivételes nyomás nehezedik a viszonteladó partnerekre a COVID-19 világjárvány miatt. Erre reagálva ösztönzőcsomagokkal támogatja a SELECT viszonteladókat és ügyfeleiket a nehéz időkben”

– nyilatkozta Fernanda Catarino, a Fujitsu viszonteladókért felelős európai vezetője.

A Fujitsu uSCALE testre szabott használatalapú modellel biztosít rugalmas hozzáférést az IT-eszközökhöz

A Fujitsu uSCALE konstrukciójával a szolgáltatók a kockázatok és a költségek közötti egyensúlyt fenntartva, olyan felhőalapú beszerzési modellt vezethetnek be, amely többféle kockázati profilhoz is képes igazodni. A Fujitsu uSCALE segítségével a SELECT partnerek olyan ügyleteket kínálhatnak ügyfeleiknek, amelyek:

megteremtik a cash flow és az induló tőkeberuházás optimális egyensúlyát

mindkét irányban a használathoz igazodva, rugalmasan kezelik a költségeket

kulcsrakész pufferkészletekkel segítenek reagálni a fogyasztás hirtelen megugrására

Hosszabb határidők az értékesítési célszámok eléréséhez, a kedvezmények elvesztése nélkül

A Fujitsu kiszámítható és rugalmas kedvezménykonstrukciót kínál a SELECT partnerprogram tagjai számára. Az ingyenes kezdeményezés azonnali előnyöket kínál a Fujitsuval együttműködő viszonteladói ökoszisztéma tajgainak. A kedvezmények között átalánydíjas ösztönzőprogram és kevésbé szigorú kompenzációs modellek szerepelnek, például visszatérítési jogosultság az első, euróban megszerzett árbevétel után. A példa nélküli járványhelyzetben a Fujitsu meghosszabbítja az értékesítési célszámokról szóló megállapodások teljesítésének határidejét anélkül, hogy ez a kedvezmények elvesztésével járnak a partnerek számára.

A SELECT partnerek népszerű Perks&More ösztönző programjában rövid kampányok indulnak a partnerek által az eladott hardverek után gyűjtött pontok számának növelésére.

A Fujitsu erősíti a partnereknek nyújtott online műszaki és értékesítési támogatást

A termékek online konfigurálását gyorsítja és egyszerűsíti a Fujitsu új webalapú WebArchitect eszköze, amellyel a Fujitsu teljes professzionális termékkínálata konfigurálható, a nagy teljesítményű noteszgépektől kezdve egészen a komplex nagyvállalati rendszerekig. A WebArchitect végigkalauzolja a partnereket a nagyvállalati ügyfelek rendelési folyamatán, varázslóprogramokkal gondoskodik róla, hogy egyetlen fontos komponens se maradjon ki, és automatikus kompatiblitásellenőrzést is végez.

A partnerek agilitásának és információelérésének javítása érdekében a Fujitsu Európa-szerte felgyorsította egyszeres bejelentkezést támogató, modern digitális eszközei bevezetését. A PartnerAppon keresztül a partnerek mobiltelefonjukról érhetik el a következő információkat: disztribútori készletadatok, árak, promóciók, viszonteladói hírek és közelgő webcastok. Egyes partnerek marketingfejlesztési támogatást (MDF) is gyorsan és professzionálisan kérhetnek az MDF-eszközök segítségével, regisztrálhatják ügyleteiket, és kedvezményes árakat vehetnek igénybe a SELECT Connect Platformon keresztül. A partnereknek tanácsos a Channel Partner portálon ellenőrizniük, mely eszközök elérhetők az országukban.

Virtuális oktatás és aktivitási platformok a Fujitsu SELECT partnereinek

A Fujitsu hetente új tartalmakkal frissíti a SELECT partnerek technikai közösségét kiszolgáló Fujitsu TechCommunity platformot. Ilyenek például a „myFujitsu TechHour” webes háttérbeszélgetések, a különféle témákban kínált igény szerinti oktatások – a Fujitsu SELECT Akadémián elérhető termékoktatások, értékesítési készségfejlesztő kurzusok és műszaki tanfolyamok. A Fujitsu viszonteladói portálján elérhető ütemezett webtalk-sorozat adattranszformációra specializálódott, stabil szakmai közösséghez kínál hozzáférést az értékesítői közösség tagjai számára.