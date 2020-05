Videós formátummal újít a Natív Hirdetés Kft.

Az új, egyedi formátum egy felnyíló videó, amely mouse-over vagy kattintás esetén jelenik meg a felhasználó számára. A |related| video egyaránt alkalmas rövid (10-30 másodperces) reklámszpotok és hosszabb, 2-3 perces natív tartalmak megjelenítésére. A videó lejátszás után tovább kattintható, azaz forgalomterelésre is alkalmas a hirdető oldalára.

A megbízható technológiai háttér mellett a részletes statisztikai adatok is a formátum előnyét jelentik. Az alapmérések közé tartozik az adview, a video impression, valamint az átkattintások száma és aránya. Ezen felül azt is vizsgálni lehet, hogy hányan néztek meg a videóból 2 másodpercet, a felét és a teljes hirdetést.

„Úgy gondoljuk, hogy ez az új, egyedi formátum valóban gazdagítani fogja a magyar piacon elérhető natív eszköztárat. A teljes portfóliónkon elérhető megoldással akár a hazai internetezők 80%-a[1] is megszólítható, és hatékony alternatíva a YouTube-megjelenések mellett. Nemcsak a YouTube-hoz, de más, hagyományos videós formátumokhoz képest is előnye, hogy nem agresszív, azaz a megtekintés a fogyasztó döntésén alapszik. A natív videót bármikor be lehet zárni, a hang külön bekapcsolható és szabályozható. Hirdetői szempontból exkluzív megjelenés: egy videóban egyetlen márka jelenik meg, a reklámmegjelenés környezete pedig minőségi tartalom. A kampányindítás ráadásul nagyon egyszerű, elegendő hozzá egyetlen mp4 fájl”