Az online kereskedelem alakulása Magyarországon 2020. tavaszán

A 2020. évi koronavírus-járvány a magyar gazdaság legtöbb területét negatívan érinti, számos kereskedő vagy szolgáltató cég csődjét is elhozza, viszont az online kiskereskedelem egyelőre minden eddigi jel szerint nyertesen jön majd ki a válságból. Ahogy a világ nagy részén, így Magyarországon tovább bővült az online webáruház-piac pl. 2020. márciusban 30-40 százalékos emelkedést ért el, ami a korábban prognosztizált növekedés kétszerese volt.

A jelenleg kialakult online vásárlási trend fennmaradása még sok kérdést felvet, vajon képes-e megőrizni és fenntartani ezt az emelkedést az online piac. Azt egyelőre nehéz megjósolni, hogy az emberek a járvány visszahúzódása után majd hogyan térnek vissza a korábbi vásárlási szokásaikhoz, a klasszikus bolthálózati kereskedés mellett az online kereskedelem aránya a jövőben is magasabb maradhat. A válsághelyzettel az a tény egészeszen biztos, hogy egy teljesen új helyzettel szembesültek a szolgáltató és kereskedő cégek:

A válság előtti időszakara, azaz 2020 márciusáig a magyar online piac egyik legfontosabb megoldandó feladata az volt, hogy hogyan lehetne az aktív online vásárlók számát és a vásárlások gyakoriságát növelni. Kb. 3,2 – 3,3 millió online vásárló van hazánkban, akik viszonylag ritkán rendelnek terméket az internetről, a GKI Digital adatai alapján az a 2019-es évben kb. havi egy tranzakció volt az átlag az interneten is vásárló fogyasztók között. A kialakult koronavírus-járvány helyzetben alapvetően ez változott meg az elmúlt hetekben, azaz a vásárlás gyakorisága emelkedett.

Mit vásároltunk a weben, online kereskedelem 2020 tavaszán? Nyertesek és vesztesek

Az online kereskedelem területén is – ahogy a klasszikus kereskedelmi területekre is ez jellemző – a karácsonyi időszak az abszolút kiemelt főszezon. A jelenlegi 2020. tavaszi időszak a karácsonyi kiemelt időszakot összességében nem éri el, de az online kereskedelmi termékek piaci részesedése igen rövid idő alatt gyökeresen átalakult. Az ételek, italok, higiéniai termékek, az otthoni munkavégzést szolgáló eszközök, a sport-termékek és a kertészkedéshez kapcsolódó áruk iránt is megugrott a kereslet a legnagyobb webáruházakban.

A legtöbb számítástechnikai webáruház is jó forgalmakat ért el 2020 tavaszán. A laptopok forgalma megemelkedett és a különböző wifis eszközökből, routerekből is jóval több fogyott ebben az időszakban. Természetesen mindez a digitális oktatás és a home office-nak, azaz az otthoni munkavégzésnek köszönhetően alakult így. Emellett az egyéb szórakoztató szegmens, pl. a tévék, okostévék eladása is kiemelkedően magas volt.

Az online kereskedelem gyors növekedését több termékkategória megnövekedett népszerűsége okozza, ahogy korábban is írtuk. Egyes kategóriák online kereslete kifejezetten a járvány-helyzet miatt indult emelkedett meg, így az élelmiszerek, tisztítószerek, vitaminok, gyógyszerek és egyéb FMCG termékek, míg egyéb más kategóriákban a digitális oktatás, távmunka okozott megnövekedett keresletet, ilyenek a műszaki cikkek, laptopok, és egyéb számítástechnikai kiegészítők.

Sok termék és szolgáltatás iránt viszont drámaian lecsökkent az online kereslet. A fentiekkel párhuzamosan azonban az otthonlét során nélkülözhető kategóriák forgalma csökkent, mint például a divatcikkek, szépségápolási termékek, fényképezésre, videózásra használható műszaki cikkek. Tipikusan azok az eszközök, amelyeket az utazáshoz, a nyaraláshoz vagy a szabadban szoktak használni az emberek, mint például a fényképezőgépek. Az online szolgáltatások körében nagyon jelentős volt a visszaesés a turisztikai piacon, a szállásfoglalások, a repülőjegyeladások, autóbérlések szinte egyik napról a másikra szűntek meg a tavasszal, így nagyon nehéz helyzetbe kerültek azok a vállalkozások, melyeknek ez a fő profiljuk. Sőt, a turizmushoz kapcsolódó ágazatokat még az is sújtja, hogy nemcsak most nem érkeznek új megrendelések, hanem még a korábbi megrendeléseket, foglalásokat, amik a nyári szezonra szólnak, azokat is tömegesen szeretnék törölni az ügyfelek. Sajnos ehhez kapcsolódva olvashattunk is több cég csődjéről is az elmúlt hetekben.

Webpatikák is a nyertesek között vannak

A 2020. évi koronavírus-járvány miatt óriási az érdeklődés a gyógyszer házhoz szállítása iránt is, a legtöbben fájdalomcsillapítót, emésztést segítő gyógyszert és vitamint rendelnek, írja a Világgazdaság. Egy webpatikának sokféle jogi követelménynek kell megfelelnie, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) oldalán minden információ megtalálható erről. Interneten csak vény nélkül kapható gyógyszer rendelhető. Vényköteles gyógyszerek megrendelése interneten keresztül Magyarországon nem történik, tekintettel arra, hogy ezen gyógyszerek csak orvosi előírásra és nagy részük folyamatos orvosi ellenőrzés mellett használható. A gyógyszerek besorolása és szállításuk feltételei tekintetében a tagállamok között eltérések lehetnek, így előfordulhat, hogy egy Magyarországon vény nélkül kapható gyógyszer egy másik országban vényköteles. Az internetes szolgáltatónak minden esetben ellenőriznie kell, hogy az adott gyógyszer a címzett országának jogszabályai szerint forgalmazható-e.

A webpatikát üzemeltet szinte mindegyik nagyobb magyarországi patikahálózat pl. a BENU, a Pingvin Patika, Unipatika stb. A gyógyszertári webáruházak mellett a drogéria és a különböző egészségügyi webáruházak is széles körben elérhetőek, például a Cibdol oldalon európai kenderből készült termékeket találunk, melyek a CBD olaj hatóanyagára épülve fejtik ki gyógyhatásukat, vagy a különböző gyógynövényeket forgalmazó Herbária.hu, HerbaHáz.hu stb. Természetesen a legnagyobb drogária láncok a dm.hu vagy rossmann.hu is lehetőséget kínálnak az online vásárlásra. Gyógyszer vagy gyógyhatású termékek online vásárlása esetén legyenek nagyon körültekintőek, olvassanak utána és ahogy a tájékoztatókon is szerepel a használat és az online vásárlás előtt kérje ki orvosa vagy gyógyszerésze véleményét, tanácsát.

Mennyi pénzt költöttünk online 2019-ben?A magyar online kiskereskedelem 2019-ben

A GKI Digital oldalán elérhető információka alapján a magyar online kiskereskedelmi piac 2019-ben elérte a bruttó 625 milliárd forintos éves forgalmat, ami mintegy 16%-kal múlta felül a 2018-as számokat. Az online értékesítés adta a teljes magyar kiskereskedelmi forgalom 6,3%-át. 2019-ben az aktív internetező felnőtt lakosság 55%-a, mintegy 3,3 millió fő vásárolt online terméket. Az egy főre jutó éves, online rendelésszám 10%-os emelkedést követően, 2019-ben elérte a 13,2 online vásárlás/fő szintet, miközben az átlagos vásárlói kosár mérete bruttó 14,4 ezer forint körül volt. Az éves átlagos költés pedig összességében megközelítette a bruttó 190 ezer forintot. A magyar vásárlók 2019-ben több mint 43 millió rendelést adtak le belföldi e-kereskedőknek, és mintegy 17 milliót külföldi webáruházaknak. Bár a belföldi online rendelések kapcsán egyre gyakoribb a személyes átvétel, de az online rendelések 60,5% még így is valamelyik logisztikai szolgáltatón keresztül jut el a vásárlókhoz (pl.: házhoz szállítás, csomagpont, csomagautomata).

Mi várható 2020-ban az online kiskereskedelmi piacon?

Ahogy a cikkünk elején is írtuk 2020-as évben további emelkedés várható az online kiskereskedelmi piacon.

A GKI Digital mérései szerint a járvány eredményeképp március közepe és április vége közötti másfél hónap során – csupán a termékrendelések tekintetében – több mint 50 ezer új vásárló jelent meg a magyar online kiskereskedelmi piacon, ezzel az aktív online vásárló, felnőtt lakosság száma már eléri a 3,35 millió főt. A bővülés mértékét érzékelteti, hogy 2019-ben 8 hónap alatt nőtt organikusan ilyen mértékben az új belépők száma, mint most a járvány hatására alig másfél hónap alatt.

Erős volt a 2020. első negyedév, de kitarthat a gyorsuló növekedés az év végéig is?

Az e-kereskedők 2020. első három hónapja alatt mintegy 9,9 millió belföldi rendelést teljesítettek, bruttó 149,6 milliárd forint értékben. A piac egészére nézve ez rendelési számban 15,9%, míg értékben 21,4%-os bővülést jelent 2019 első három hónapjához viszonyítva. A GKI Digital várakozásai szerint ez akár rekord közeli, 34-35%-os bővülést is jelenthet az áprilisi–júniusi időszakban. Számolva az év második felére várt vásárlóerő-csökkenéssel és gazdasági recesszióval (mely során az év végéig akár 3-7% körül is csökkenhet a hazai GDP), az éves online forgalom tekintetében drasztikus változások helyett valószínűleg inkább csak átrendeződések lesznek. Azonban az első két negyedév megnövekedett online vásárlói bázisa és rendelésszáma összességében segíthet abban, hogy az online kereskedelem az év második felében is tartani tudja a növekedés gyorsuló dinamikáját. Így a piac – a mostani kilátások alapján, a 2019-es 16%-os bővülést követően – éves szinten mintegy 25%-kal növekedhet.