Knorr-Bremse pályázat mérnököknek – Design challenge

Izgalmas kihívás gyakorló mérnökök és mérnök hallgatók részére

Design Kihívást hirdetett a Knorr-Bremse Budapest, amelyben arra hívja fel a mérnökhallgatókat és gyakorló mérnököket, hogy tervezzenek a jelenleginél könnyebb vasúti fékkonzolt úgy, hogy az továbbra is megfeleljen a szilárdsági és gyárthatósági követelményeknek. A pályázat lehetőséget ad a szakmai párbeszéd élénkítésére, friss gondolatok és újfajta látásmód bevonására a fejlesztői munka során.

A világ legnagyobb vasúti fékeket gyártó és fejlesztő vállalata, a Knorr-Bremse Rail Systems Budapest Design Kihívás címmel pályázatot írt ki mérnökhallgatók és gyakorló mérnökök számára, amelyben a feladat egy vasúti fékkonzol optimálása.

A Knorr-Bremse Budapestnél jelenleg több olyan fejlesztési projekt is fut, amelyek célja egy adott vasúti fékalkatrész méretének, tömegének csökkentése. Az így újratervezett fékkomponensek általában korszerű alacsonypadlós és nagysebességű expresszvonatokba beépítve csökkentik a vasúti járművek karbonlábnyomát és az üzemeltetők költségeit. A most közzé tett Design Kihívásban is az a feladat, hogy a vonatokon rögzítési célokra használt konzolt úgy tervezze át a pályázó, hogy annak csökkenjen a tömege, miközben megfelel az előírt szilárdsági és gyárthatósági követelményeknek. A mérnöki kihívás éppen az, hogy a pályázó megtalálja az egyensúlyt a szilárdság, a merevség és a konzol könnyítése között.

A legjobb öt pályázat pénzjutalomban részesül. A pályázatok benyújtásának határideje 2020. augusztus 31. Pályázni a Knorr-Bremse Budapest honlapján történő regisztrációval lehet. Bővebb információ és a pályázat teljes szövege ugyancsak a vállalat honlapján érhető el:

www.knorr-bremse.hu/hu/railvehicles/kb_rail_challenges/design_challenge/design_challenge_2020.jsp

Knorr-Bremse Rail Systems Budapest Design Challenge 2020

A kihívás

A környezetbarát közlekedés megvalósításának szempontjából a tömegcsökkentés és a leghatékonyabb szerkezeti kialakítás jelentik a legnagyobb kihívásokat a közlekedési iparágban. Ez a vasútiparra is igaz. Konzolokat széles körben alkalmaznak a vonatokon rögzítési célokra. Különleges rögzítési követelmények esetén ezeknek a konzoloknak a kialakítása rendkívüli kihívást jelenthet a szilárdság, a merevség és a tömeg közti kompromisszum megtalálása kapcsán. A kihívás résztvevőinek feladata egy konzol optimálása. Az optimálási feladat célja, az alkatrész tömegének minimalizálása úgy, hogy a megadott mechanikai szilárdsági és gyárthatósági követelmények is teljesülnek.

Részvétel

A kihívásban való részvétel regisztrációhoz kötött, ehhez a www.knorr-bremse.hu/hu/railvehicles/kb_rail_challenges/design_challenge/design_challenge_2020.jsp oldalon található űrlap kitöltése és a kihívás szabályaira, jogi feltételeire, valamint az adatvédelemre vonatkozó jogi nyilatkozatok elektronikus

elfogadása szükséges. A kihívás részletes leírását minden résztvevő e-mailben fogja megkapni, miután regisztrációjukat elfogadtuk. Az optimált geometriát és a kapcsolódó dokumentációt (a specifikációban részletezett követelmények szerint) a RailChallenge.BUD@knorr-bremse.com e-mail címre kell elküldeni. A melléklet maximális mérete 15 MB.

Határidő: 2020.08.31.

A díjazás

A top 5 legkönnyebb design, amely kielégíti a követelményeket díjazásban részesül a következők szerint:

1. díj – br. 300 000 Ft

2. díj – br. 250 000 Ft

3. díj – br. 200 000 Ft

4-5. díj – br. 100 000 Ft

A végső sorrend nyilvános és hivatalos kihirdetésére a fent nevezett honlapon kerül majd sor 2020.09.28-án, amely tartalmazza a díjazottak neveit és az optimált geometria képi megjelenítését.

A benyújtott modelleket végeselemes módszerrel értékelik a specifikációban megadott terhelési eseteknek megfelelően. A benyújtott dokumentációt szintén értékelni fogják.

Az egyes megoldások általános rangsorolása a következő kritériumokon alapul:

• Tömegcsökkentés aránya (optimált geometria tömege/eredeti geometria tömege)

• A specifikációban ismertetett terhelési esetekben értelmezhető legmagasabb redukált feszültség értéke (Mises-féle)

• Gyárthatóság

• A zsűri átfogó értékelése

Részvételi korlátozások

Jelen kihívásban nem vehetnek részt a Knorr-Bremse cégcsoportban dolgozó munkavállalók és egyéb szerződéses jogviszonyban álló magánszemélyek, valamint ilyen jogviszonyban álló jogi személyek munkavállalói, kivéve az iskola/diákszövetkezeten keresztül, a Knorr-Bremse cégcsoportnál foglalkoztatott magánszemélyeket.

Jogi feltételek

A jelentkezéssel a résztvevők tudomásul veszik, hogy az általuk beadott pályázati anyagok (optimált geometria, dokumentáció) a Knorr-Bremse Hungária Kft. tulajdonát képezik, így annak minden, a jelen kiírással nem összefüggő felhasználása/megosztása/hozzáférhetővé tétele tilos.

Bővebb információ és a pályázat teljes szövege ugyancsak a vállalat honlapján érhető el:

www.knorr-bremse.hu