Hamarosan indul a Messenger Rooms, a videós csetszoba

Indul a Messenger Rooms, ami egy új Messenger-funkció, gyakorlatilag egy videós csetszoba, ahová belépve bárki bekapcsolódhat a videós beszélgetésbe, akár Facebook-fiók nélkül is. Néhány országban már ezen a héten elérhetővé vált, a világ többi részében – így hazánkban is – pedig a következő hetekben fogják aktiválni.

Új funkciót mutatott be a Facebook a csoportos videóhívások egyszerűbbé tételére. A Facebook közleménye szerint szerint a koronavírus-járvány alatt megugrott a különféle appjaik videós funkcióinak használata, a leginkább fertőzött területeken a Messenger és a Whatsapp videóhívásainak száma megduplázódott, de a Facebook Live és az Instagram Live videó száma is jelentősen nőtt. A Messenger Rooms mellett több másik új funkció bevezetésével is arra törekednek, hogy megkönnyítsék a videózást.

A Messenger Rooms szobái a Messengerből és a Facebookról is létrehozhatók. Abban különböznek egy sima csoportos cset indításától, hogy nem kell mindenkit külön-külön felhívni, bárki becsatlakozhat, akivel megosztjuk a linket, akár nyilvánosan, akár magánüzenetben, akkor is, ha nincs Facebook-fiókja – nagyjából úgy, mint a Zoomban vagy a Hangouts Meetben. Aki használja a Messenger appot, azon keresztül is tud csatlakozni, de bármilyen app letöltése nélkül is működik a dolog.

A szoba létrehozásakor kiválaszthatjuk, ki láthatja és csatlakozhat hozzá, és el is távolíthatjuk, aki nem odavaló, vagy be is zárhatjuk a szobát, hogy más már nem léphessen be. Ez hasznos funkció, hogy elkerülhetők legyenek a zoombombinghoz hasonló balesetek. Első körben az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban érhető le a szolgáltatás, majd jövő héttől a világon mindenütt fejest lehet ugrani a csoportos messenegeres videócsetelésbe.

Egy videós csetszobában egyszerre ötvenen lehetnek majd.

Emellett a Facebook többi platformjára is jönnek új videós funkciók:

Maximum nyolcfős videóhívásokat lehet indítani a Whatsappban.

A Facebook Live-ba visszakerül a Live With nevű funkció, amellyel közös élő közvetítéseket lehet tartani egy másik felhasználóval két különböző helyről.

Ha a közvetítéssel valamilyen nemes célra akarnak pénzt gyűjteni, rakhatnak majd a videó alá egy adományozás gombot, amellyel nonprofit szervezeteknek lehet pénzt küldeni.

Lehet majd csak az élő közvetítések hangját hallgatni, hogy az is követhesse őket, akinek korlátozott a mobilnetkerete.

Az Instagramon futó élő videókat mostantól számítógépen is lehet nézni, nem csak mobilon. A videókat el is lehet majd menteni, hogy 24 óránál tovább visszanézhetők legyenek.

Forrás: index.hu