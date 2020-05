Elkészült a Syngenta modern paradicsom-bemutatóközpontja Hollandiában

Felépült a Syngenta új, modern paradicsom-bemutatóközpontját Hollandiában.

A Tomato Vision a vállalat szándéka szerint fontos kutatóbázis, találkozási pont és tudásközpont lesz a jövőben a paradicsom-fajtaválasztáson gondolkodó partnerek számára.

A jövő paradicsomfajtáit nemesítik

A Maasland településen egy év alatt felépített – a paradicsomnemesítésnek és különféle eseményeknek is helyt adó – központban 14 ezer négyzetméteres, csúcstechnológiájú üvegház található, ahol hozzávetőlegesen 800 új paradicsomfajtát tesztelnek és választanak ki az egyedi piaci igényeknek megfelelően.

Az üvegházat úgy tervezték, hogy a termelőknél használt, valós technológiai körülmények között tesztelhessék azokat a fajtajelölteket, amelyeknek egy része nagy valószínűséggel a jövőben a magyar kertészetekben is megjelenik majd. Az üvegházban a szakemberek különböző technológiai körülményeket is modellezhetnek, ilyen például a megvilágított és a hagyományos, nem megvilágított termesztés.

A központ területén emellett egy szabadon látogatható, 1500 négyzetméteres bemutató-területet is kialakítottak. Ennek révén betekintést kaphatnak az látogatók a közelgő fajtabevezetésekről, és alaposabban is megismerhetik a Syngenta teljes, üvegházi fajtaválasztékát. A Tomato Vision emellett egy olyan platform is, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek a vállalat szakemberei a paradicsomtermelésben, értékesítésben érdekelt partnerekkel.

Ruud Kaagman, a Syngenta globális paradicsom termékpálya vezetője hangsúlyozta:

„olyan fajtákat akarunk kifejleszteni, amelyek valóban megfelelnek a termelők és a fogyasztók igényeinek. A nemesítőink és a piac közötti szorosabb kapcsolat létrehozásával képesek vagyunk a fogyasztói igények tökéletes kielégítésére.”

Digitális átadás

A világszerte hatalmas zavarokat okozó koronavírus világjárvány nemrégiben rámutatott arra, hogy a digitális kommunikáció miként képes legyőzni a fizikai korlátokat. Ezért a Tomato Vision megnyitóját is online tartják e hónap végén.

„Ennek a csodálatos létesítménynek a híre most csak digitális csatornákon juthat el az ügyfeleinkhez és partnereinkhez az egész világon, de természetesen szeretnénk majd a lehető leghamarabb személyesen is üdvözölni látogatóinkat a bemutatóházunkban. Egyelőre online eszközeiken keresztül oszthatjuk meg velük a Tomato Vision élményét, bárhol is legyenek világon. A modern digitális kommunikációs eszközök és a virtuális technológia használatával szeretnénk kapcsolatba lépni a látogatóinkkal, és izgalmas élményt nyújtani számukra a Tomato Vision-ben, ezzel is biztosítva, hogy a központ valóban globális információforrássá váljon”

, fejtette ki Ruud Kaagman.

Paradicsomfajták az elképzeléstől a megvalósulásig

A Syngenta paradicsomválasztéka rendkívül széles, a világszinten zajló több mint 20 nemesítési program eredményeként minden szegmensben az eltérő technológia igényeknek megfelelő, kiváló teljesítményű fajtákat kínálnak.

„A Tomato Vision bemutatóházon keresztül lehetőséget kapnak a látogatók, hogy megismerhessék a portfóliónkat, nemesítési programjainkat. Ezen kívül a központ lehetővé teszi a termelőknek, valamint a termékpálya képviselőinek a tapasztalatok, ötletek és elképzelések cseréjét is. Ez a közös munka alakítja a paradicsomtermesztés jövőjét, javítja a felek közötti együttműködést, közös gondolkodást, és nem utolsósorban mindenki számára sikert hoz”

, tette hozzá Ruud Kaagman.