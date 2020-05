Ezek a stabil és fejlődő iparágak a járványhelyzetben

Az YPO 2020 márciusa és áprilisa között végzett, 3500 globális vállalatvezetőt megszólaltató felmérése alapján drasztikus változás jelent meg a vállalatok jövőképében: 84 százalékban rosszabbul látja a vállalkozások helyzetét a menedzsment. A szálloda és légi közlekedés iparág mellett az autógyártás, a kiskereskedelem és az energiaszektor is további komoly leépítések előtt áll. Így a munkavállalóknak a telekommunikáció, szállítmányozás, pénzügyi szektor és a gyógyszeripar felé érdemes orientálódniuk – mind az üzleti, mind a vezetői teljesítmény és fejlődési lehetőségek alapján.

Az elmúlt évek munkaerőhiánya után a pandémia hatására a következő időszakban erőteljes munkaerő kínálati piac várható. Jelenleg 400 ezer munkanélküli van Magyarországon, amely szám a következő hónapokban tovább nőhet, akár elérheti a félmillió főt is.

„A leépítésekkel összefüggő aktív munkakeresés nem csak a nagy kitettséggel rendelkező iparágakban vált érezhetővé, hanem szinte minden foglalkozási ágban. Azoknál a munkavállalóknál is hatalmas fordulat állt be, akiknek biztos a munkahelye, de ők maguk már gondolkodtak a váltáson”

– mondta Fehér Zsolt nemzetközi HR szakértő. A kialakult válsághelyzet tehát vezetői és munkavállalói oldalról egyaránt szemléletváltást és tudatosságot igényel. Aki leépítés miatt váltani kényszerül, esetleg nem érzi jól magát a munkahelyén, az most a kevesebb kitettséggel rendelkező foglalkozási ágak és szektorok felé fordul. A vállalatvezetői felmérés azt mutatja, hogy a telekommunikációs, szállítmányozási, pénzügyi szektor, valamint a gyógyszeripar az, ahol a legkisebb negatív hatást várják.

A leépítéseken túl számos, a munkavállalói motivációt elemző szakmai tanulmány szerint a dolgozók közel 70 %-a nem elkötelezett aktuális munkahelye iránt, így a LinkedInen található munkavállalók minimum 66 %-a passzív álláskereső. Sok felmérés szerint elsősorban a megfelelő vezetői személyiségjegyek, vagy azok hiánya miatt alakult ki ez a bizonytalanság, hiszen a vezetők teljesítménye és fejlődési lehetőségei is kiemelkedően fontosak a munkavállalók elkötelezettségére és motivációira. Egy, a régiós felsővezetők személyiségét elemző nagyobb kutatás szerint Magyarországon az energetikában és a gyógyszeriparban vannak különösen jól teljesítő vezetők, míg fejlődési lehetőség előtt áll a szolgáltatási és a pénzügyi szektor is, így vezetőik személyiségjegyei alapján további versenyelőnnyel rendelkezhetnek. A vállalati vezetők ezekben az iparágakban átlagon felüli mértékben rendszerezettek és kockázatkerülők, illetve átlagon felüli a stratégiai gondolkodásuk, elemzőkészségük és nyitottságuk is, ami különösen válságos időszakokban segíti a harmonikus vezetői, dolgozói együttműködést.