Arculatváltáson megy keresztül az MKB-Euroleasing

29 év után megújul az MKB-Euroleasing logója és arculata. Az elmúlt években a digitalizáció térnyerésével drasztikusan átalakultak az ügyféligények, melyek több szempontból is a korábbitól eltérő megközelítést igényelnek. Az MKB-Euroleasing technológiai és üzleti szempontból is felkészült az új kihívásokra, a lízingpiacon vezető szerepet tölt be az innovatív digitális megoldások fejlesztésében és alkalmazásában. Az új logó és a friss arculat méltón fogja képviselni és közvetíteni mindezen értékeket.

Az 1991-ben alapított MKB-Euroleasing a kezdetektől folyamatosan fejleszti finanszírozási szolgáltatásait, kialakítva ezzel a mindenkori igényeknek messzemenőkig megfelelő termékpalettát és márkaimage-et. A dinamikus, a virtuális világban élményt adó színvilággal rendelkező új logó hitelesen képviseli azt a lendületet, amely erősíti az MKB-Euroleasing szakmai tudásra és folyamatos innovációra épülő stabilitását.

Az új megjelenés megformálásakor fontos szempont volt, hogy a nemrégiben bevezetett újításaink egyik kiemelt eleme, a saját fejlesztésű Smart Lízing applikáció arculata is visszaköszönjön. Közösségi médiaoldalaink, azaz a Facebook– és Linkedin-profilunk elindítása mögötti döntésben is nagy szerepet kapott a vállalaton belül mindenhol jelen lévő szakma szeretetének és szépségének megmutatása.

Vály Judit, az MKB-Euroleasing vezérigazgatója: