Újraindul a termelés a kecskeméti Mercedes-Benz gyárban

A koronavírus-világjárvány okozta több hetes szünet után a Mercedes-Benz 2020. április 28-tól fokozatosan újraindítja termelését a kecskeméti gyárában.

A fokozatos gyártásindítás alatt először egyműszakos, később pedig kétműszakos munkarendben történik majd a munkavégzés. A gyár legfőbb célja, hogy a termelés újraindulása után is megőrizze munkatársai egészségét, ezért a kollégák védelme érdekében új higiénés és megelőző intézkedéseket vezettek be.

A kecskeméti Mercedes-Benz gyár több mint 4400 munkavállalót foglalkoztat, így különösen fontos, hogy mindent megtegyen a közösség egészségének megőrzése érdekében. Mindezt pedig nem csupán a gyár területén, hanem már a munkába és a hazafelé vezető úton is.

„Munkavállalóink egészsége és biztonsága a legfontosabb számunkra, ezért további szigorú higiéniai- és védőintézkedéseket vezettünk be a termelés újraindításához kapcsolódóan. Nagy köszönet illeti a kollégáinkat, akik az elmúlt hetekben, a leállás időszakában a munkatársak védelmére szolgáló több mint 120 intézkedést megvalósították, és ezzel előkészítették a gyárat a biztonságos újraindulásra. Természetesen ezek a szabályok csak akkor érnek valamit, ha azokat valamennyi munkatársunk betartja – én azonban nagyon bízom abban, hogy a híres kecskeméti csapatszellem most is segíteni fog nekünk ebben“

– mondta Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

Intézkedések már az újraindítás előtt

A bevezetett új szabályokról és hasznos higiénés tudnivalókról a gyár minden munkatársa már az első munkanap előtt kapott egy tájékoztató kisfüzetet, így azt a dolgozók már otthon is tanulmányozni tudták. Az első munkanapon a bevezetett intézkedésekről mindenki egy kötelező oktatás során is értesülni fog.

A cég minden dolgozója számára mosható maszkokat küldött, így már az első munkanapon ebben tudnak érkezni a gyárba. A védőmaszk helyes használatáról és annak tisztításáról szintén a kiskönyvben olvasható részletes tájékoztatás.

Megérkezés a munkahelyre

Megváltoztak a gyár területére történő belépés szabályai. A munkatársak munkaruhában és munkavédelmi cipőben érkeznek és sorban álláskor legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani.

Ugyanez a biztonsági távolság érvényes a buszon történő utazásnál és a megállókban, ebből a célból megnövelték a gyárhoz közlekedő buszok számát is, a munkatársakat pedig maszk viselésére kérik. Ugyanezek a szabályok érvényesek az autós utazóközösségekre is.

Nemrég készült el a városközpontból a gyárig vezető kerékpárút. A cég arra számít, hogy a tavasz beköszöntével ismét egyre több munkatársuk fogja a biciklit választani a munkába járás eszközeként – ezt a következő hetekben egy belső információs kampány is támogatja majd.

A gyártásban

A leállás heteiben a gyártás munkaállomásait átalakították a minimális 1,5 méteres biztonsági távolság figyelembe vételével, és ehhez igazították magukat a munkafolyamatokat is. Azokon a munkaállomásokon, ahol az 1,5 méter távolság nem tartható, a munkatársaknak kötelező maszkot viselni, illetve vagy védőszemüveget vagy plexi védőmaszkot kell használni.

A takarítószolgálat rendszeresen fertőtleníti és takarítja a gyár területét. Ezenkívül a munkatársaknak minden munkakezdés előtt egyénileg meg kell tisztítaniuk saját munkaterületüket, a munkaeszközöket, a kezelőtáblákat és válaszfalakat. Ehhez tisztítószereket bocsátanak a rendelkezésükre.

A későbbiekben induló kétműszakos működésnél a reggeli és éjszakai műszakokat szétválasztják egymástól, úgy, hogy az egyes műszakcsoportokhoz tartozó munkatársak lehetőleg semmilyen mértékben ne érintkezzenek a másik műszakcsoporttal. Ennek érdekében az egyes üzemekben a műszakváltáskor használatos állandó be- és kijáratokat határoztak meg.

Munkaközi szünetek

A munkatársak biztonsága érdekében átalakították a pihenőzónákat, meghatározták az egyszerre ott tartózkodók számát. Kijelölték a székek helyeit a padlón, amelyeket tilos elmozdítani.

Az étkezésekre és az étkezők, konyhák használatára vonatkozó szabályokat is átalakították. A gyár területén lévő étel- és italautomaták esetében bővítették a bankkártyás fizetési lehetőségeket, ezzel csökkentve az érintések számát.

Az üzemi étkezdékben leszűkítették a menüválasztékot és megkérték a kollégákat, hogy saját evőeszközeiket használjak vagy a tálcákkal együtt a személyzettől vegyék el. A székek helyét itt is kijelölték, ügyelve a 1,5 méteres távolságok betartására. A kantinokban jelöléseket festettek fel a padlóra a helyes távolság betartásához, a pénztáraknál pedig a védelmet szolgáló plexi válaszfalakat szereltek fel.

Irodai munkavégzés

Az adminisztrációs területen azoknak a munkatársaknak, akiknek tevékenysége ezt lehetővé teszi, továbbra is home office-ban történő munkavégzést ajánlják. A megbeszéléseket lehetőség szerint digitális formában kell lebonyolítani. Akárcsak a gyártócsarnokban, az irodákban is az érvényes, hogy minimálisan 1,5 méteres távolságot kell tartani, ezt az asztalcsoportok kialakításánál is figyelembe vették.

Saját íróasztalát a munka elején és végén minden munkatársnak fertőtlenítenie kell. A tárgyalótermek esetében meghatározták, hogy legfeljebb hány fő tartózkodhat egyszerre a helyiségben, ahol szintén legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani.

Egy lépés a megszokott élet felé

Ez csupán egy kivonat abból a több mint 120 intézkedésből, amelyekről a vállalat ügyvezetése döntött, és a belső üzemorvosi szolgálattal egyeztetve, a nemzetközi, nemzeti és helyi hatóságok ajánlásai alapján az újrainduláshoz bevezetésre kerültek.

Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezetője elmondta: „A bevezetett intézkedéseknek köszönhetően felkészültünk a termelés újraindítására a kecskeméti Mercedes-Benz gyárban. Örömmel várjuk, hogy együtt ismét egy kis lépést tehessünk a normál élethez visszavezető úton, és újra megkezdhessük az autók gyártását.“