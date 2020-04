Munkavállalói gyűjtést indít és 2 millió eurós alapjából kiegészíti az adományokat a Vodafone Csoport, ezzel segítve a koronavírus hatásai miatt nehéz helyzetbe került karitatív szervezetek munkáját. A Vodafone Magyarország és a VOIS Vodafone Szolgáltató Központ munkavállalói hamarosan a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára adakozhatnak, az így összegyűlő összeget pedig a Vodafone Alapítvány megduplázza.

A Vodafone Csoport és Alapítvány már eddig is számos kezdeményezést indított a koronavírus miatt kialakult helyzetben, pénz- és természetbeni adományok formájában, összesen 5,4 millió euró értékben. Ezek közé tartoznak például a több országban elérhető kereskedelmi ajánlatok, illetve az egészségügyi információkhoz és ingyenes online orvosi konzultációhoz való jobb hozzáférést előmozdító intézkedések. A Vodafone Csoport és vállalatai az iskolák bezárásával egyidejűleg hozzáférést biztosítottak a diákok számára a vezető globális online oktatási szolgáltatók megoldásaihoz. Magyarországon a Vodafone a legfontosabb oktatási forrásokat tartalmazó weboldalakat és applikációkat – mint a mozaweb.hu, az oktatas.hu, az nkp.hu, a videotanar.hu, vagy az ekreta.hu – adathasználat nélkül teszi elérhetővé az ügyfelek számára a tanév végéig.

A koronavírus terjedésének megakadályozását célzó korlátozások világszerte jelentős fennakadásokat okoznak, az ezek következményeként kialakuló gazdasági turbulencia pedig sok ember életére van negatív hatással. Nem csoda, hogy a szokásosnál jóval többen fordulnak segítségért azokhoz a karitatív szervezetekhez, amelyek maguk is finanszírozási gondokkal küzdenek.

Az új Vodafone Alap ezért kifejezetten a saját piacain, a legkiszolgáltatottabbak számára hatalmas segítséget nyújtó helyi jótékonysági szervezeteket támogatja.

Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország Igazgatóságának alelnöke így fogalmazott:

„Eszközadományokkal a koronavírust megelőzően is több alapítványt támogattunk, többek között laptopok, SIM kártyák, Mobil Wifik és tabletek biztosításával. A jelenlegi veszélyhelyzetben úgy gondoljuk, hogy ezeknek a szervezeteknek most minden korábbinál nagyobb segítségre van szükségük. Emiatt nagy öröm számunkra, hogy útjára indíthatjuk ezt a kezdeményezést, a Vodafone Csoport és a Vodafone Csoport Alapítvány pénzügyi támogatásával. Bízom benne, hogy sikerül előteremtenünk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára azt a plusz finanszírozást, amelyre most különösen nagy szükségük van.”