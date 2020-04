Munkavállalókat vesz át a SPAR más szektorokból

Csaknem 900 új dolgozót vett át más szektorokból a SPAR az elmúlt két hétben azzal, hogy azonnali munkalehetőséget biztosított országos hálózatában az álláskeresőknek. A SPAR kiemelten fontosnak tartja az összefogást a munkahelyek megőrzése érdekében.

„Ebben a jelenlegi rendkívül nehéz helyzetben kiemelt fontossággal bír a magyar gazdaság számára, hogy minél többen álláslehetőséghez juthassanak és munkahellyel rendelkezzenek. A SPAR értékteremtő vállalatként küldetésének tekinti, hogy azonnali segítséget nyújt a munkalehetőségek biztosításával azon honfitársaink számára, akik állásukat vesztették a világjárvány miatt”

– mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

Március 16-30. között csaknem 900 új munkavállalót vett fel a SPAR. A statisztikákból egyértelműen kiderül, hogy először a vendéglátás és az idegenforgalom területét érte el a válság, mert ebből a szektorból igazoltak át a kiskereskedelembe a legtöbben.

A SPAR a karrier oldalán (https://www.spar.hu/karrier) folyamatosan publikálja álláshirdetéseit, amelyek nem csak országszerte az áruházakban, de a logisztikai központban, a Regnum Húsüzem és Oktatóközpontban, illetve a szintén bicskei adminisztrációs központban is kínálnak pozíciókat.

A SPAR nemrég jelentette be, hogy a rendkívüli helyzetben minden ledolgozott óra után bruttó 400 forint hűségjutalmat számol el az áruházakban, a logisztikai területen és az élelmiszertermelési területen dolgozó munkavállalói részére, amit a havi bérrel együtt utal a bankszámlákra. A 65 éves és idősebb munkavállalóit a vállalat pedig felmentette a munkavégzés alól, beleértve azokat is, akik idén töltik be 65. évüket. Az egészség megóvása miatt hozott intézkedés idejére a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő díjazás illeti meg a munkavégzés alól ideiglenesen felmentett SPAR munkatársakat.