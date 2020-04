Döcögősen megy a távmunka az itthoni cégeknek

Az összesen több mint 500 viszonteladó partnerrel rendelkező cég által gyűjtött visszajelzések alapján óriásit növekedett a kereslet a távmunkát támogató szoftverek, eszközök és azok bevezetése iránt, ugyanakkor ezek használatára a munkavállalók és a vezetők sem voltak megfelelően felkészítve. Kiemelt probléma az átláthatóság, az ellenőrzés, és a megfelelő kiberbiztonsági szint kialakítása.

A vis maior helyzet a home office felé eddig sokkal kevésbé nyitott, a személyes jelenlétre építő, és a távoli munkavégzést akár teljesen elutasító vezetőket is lépéskényszerbe hozta. A felhőszolgáltatások közvetítésével foglalkozó Kvazar.cloud kutatása alapján az első sokk után most következik a konszolidáció időszaka, vagyis a cégek megpróbálják reprodukálni a korábban megszokott üzletmenetet.

Az összesen hat témakört vizsgáló kérdéssorban a vállalkozások képviselői a tízes skálán 4,2-es átlagszintre értékelték a távmunkára való felkészültségüket. Tették mindezt úgy, hogy a saját bevallásuk szerint a munkavégzéshez szükséges szoftvert többségüknél (6,9-es érték) már bevezették, ugyanakkor ezek használata közel sem zökkenőmentes (5,3-as érték) a mindennapokban. A beállításukhoz szükséges útmutató és támogatás nagyrészt (6,8-as érték) rendelkezésre áll, de mindez egyelőre még a hozzászokás szakaszában jár, és komoly átláthatósági, hatékonysági (5,3-as érték) valamint kiberbiztonsági (4,6-os érték) problémák jellemzik a távoli munkavégzést.

„Számos helyen az olyan alapvető online megoldások, mint az e-számlázó program vagy a VPN alapú belső hálózat is most kerül beállításra. A megváltozott munkakörülményekkel mindenki küzd, és komoly összegekben mérhető az átállásra fordított extra erőforrások költsége. A korábbi években kialakított megfelelő informatikai fejlettségi szint, vagy a jól megválasztott IT szolgáltató partner szakértelme most tényleg aranyat ér”