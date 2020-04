Új munkahelyeket teremt a Cofidis Nyíregyházán

A Cofidis Magyarországi Fióktelepe megnyitotta új nyíregyházi telefonos ügyfélélmény központját, ahol a jövőben akár 100 fő is dolgozhat. A magas színvonalú ügyfélszolgálati irodát Holló Bence ügyvezető igazgató adta át a munkatársaknak megfelelő biztonsági óvintézkedések mellett. A járványhelyzet következtében nyilvános megnyitót nem tartott a vállalat. Április 2-án 29 új ügyfélszolgálati munkatárs kezdi meg munkáját a nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpontban kialakított irodatérben.

A járványhelyzet ellenére megvalósult a fejlesztés

A koronavírus gazdaságra gyakorolt hatása, hogy drasztikusan visszafogja a fogyasztást, ami munkahelyek megszűnéséhez vezet. A Cofidis a bizonytalan időszak ellenére úgy döntött, hogy nem halasztja el a tervezett megnyitást. Ennek fő mozgatórugója, hogy a jelenleg fennálló helyzetben a kommunikáció és az ügyintézés legbiztonságosabb módja a digitális csatornák használata lett, a vállalatnak pedig ezen a téren óriási tapasztalata van.

Az ügyfélszolgálati munka kiemelten fontos szerepben

A cég tavalyi országos reprezentatív kutatása szerint a Magyarországon foglalkoztatottak ~3,5 százaléka dolgozik ügyfélszolgálatosként, ami nagyságrendileg 160 000 embert jelent, mutatva ezzel a munkakör népszerűségét. A kutatásra épülő Szakértő Ügyfélszolgálat konferencián* részt vevő szakértők szerint az ügyfelek még nem állnak teljesen készen a digitális asszisztensekre és a technológia mögött is keresik az emberi kontaktust. Ezáltal válik a humán szakértelem kiemelt jelentőségűvé, sőt a vállalatok többsége az ügyfélszolgálatosokat a cég arcaként aposztrofálja. A vállalatnál nagy jelentőséggel bír az ügyfélszolgálati munka, ahol a munkatársak kiemelt hangsúlyt fektetnek az ügyfélélményre. 2019-ben és 2020-ban is a ClientFirst Consulting tanácsadó cég által szervezett „Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban” gálán több kategóriában is díjazták a Cofidis csapatát.

A nyitást követő első lépések

A cégvezetés a budapesti közel 150 fős központi ügyfélszolgálat megerősítéseként tekint a nyíregyházi irodára, mind a létszámot, mind a szakképzettséget és tudásmegosztást tekintve, így a Cofidis ügyfeleinek kérdéseit áprilistól egy bővített létszámú ügyfélszolgálati csapat fogadja majd. Éppen ezért a kiszolgálás időbeli felgyorsulásával és az ügyfélelégedettség, a digitális ügyfélélmény növekedésével számol a vállalat a jövőben. A március hónap az újonnan belépők tréningjéről szólt, áprilistól pedig – a budapesti iroda működéséhez hasonlóan – a nyíregyházi munkatársak is az ügyfelek teljeskörű kiszolgálását végzik emailes és telefonos csatornákon. Az új iroda modern, ergonómikus kialakítású, kivitelezése magas minőségű, elrendezése „open office” vagyis nyitott irodaterű. A kialakult járványhelyzetben a vállalat munkatársai egészségének védelme érdekében a cég óvintézkedéseket vezetett be. A fokozott higiénia érdekében kézfertőtlenítőket helyeztek el az irodatérben, korlátozások vonatkoznak a munkatársakra a bent tartózkodók létszámát illetően, illetve a munkaállomások közötti megfelelő fizikai távolság is szabályozva lett.

Személyes érintkezés nélkül, emberi módon

Globális egyetértés van abban, hogy most még nagyobb szükség van a személyes kontaktust nem igénylő, távolról igénybe vehető szolgáltatásokra. Viszont emellett gyakori jelenség, hogy sokan nem elég magabiztosak a digitális csatornák használatában, ami érthető, hiszen az elmúlt években óriásit fejlődött a technológia: nemrég még elképzelhetetlen volt például videóhíváson keresztül személyazonosságunk hitelesítése, vagy hangunkkal aláírni egy hitelszerződést. Ezt igyekeznek kiküszöbölni az ún. „hibrid” megoldások, amelyeknél egy szakember kíséri végig a felhasználót a digitális folyamaton.

Miért pont Nyíregyháza?

„Jelenleg budapesti fókuszú a vállalat, szerettünk volna ezen változtatni és több pillére helyezkedni. Ezért is gondoltunk arra, hogy ennek a munkahelyteremtő beruházásnak nem a fővárosban, hanem vidéken van a helye.”

– mondta el Holló Bence, a Cofidis Magyarországi fióktelepének ügyvezetője. A lokáció keresésekor Nyíregyházán fogadták a céget a legnagyobb nyitottsággal és innen érkezett a legtöbb segítség, ezért esett a választás erre a helyszínre.