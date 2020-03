Egyszerre sújt le tömeges elbocsátási hullám és megnövekedett munkaerőigény: ingyenes online toborzómegoldással segít a SimpleJob

Számos szektorban tömeges elbocsátásokra lehet számítani a koronavírus járvánnyal kapcsolatos gazdasági hatások miatt. A SimpleJob digitális állásközvetítő platformjára regisztráló munkakeresők száma radikálisan nőtt az elmúlt napokban. Ezzel párhuzamosan bizonyos területeken – élelmiszer-kiskereskedelem, ételfutárok, egészségügyi önkéntesek – pedig hirtelen jelentős hiány alakult ki munkavállalókból. A SimpleJob éppen ezért a kialakult nehéz helyzetre való tekintettel ingyenessé teszi a cégek és az önkénteseket kereső szervezetek számára az álláshirdetések feladását online portáljára, ezzel is elősegítve a kereslet és kínálat hatékony és gyors egymásra találását.



A napról-napra változó munkaerőpiaci viszonyok és a mindenki számára szokatlan helyzet a toborzás elé is új kihívásokat állít. Hetekkel ezelőtt még az jelentett gondot a cégeknek, hogy munkaerőt találjanak, most pedig két nap alatt annyi jelentkezés érkezik egy állásra a SimpleJob oldalán, mint korábban egy hónap alatt. Például egy csomagoló vagy sofőr állásra 2 nap alatt több mint 100 fő jelentkezett. A regisztráló álláskeresők száma pedig megduplázódott az előző heti adatokhoz képest, szám szerint túllépte a napi 500-at.

Jelenleg bizonyos szakmákban fokozott igény van az újabb munkavállalókra, míg az elmúlt napokban elbocsátott tömegek kétségbeesve próbálnak új állást találni. Ők most gyorsan, azonnal el szeretnének helyezkedni, jellemzően akár rövid távon, határozott időre. Erre a problémára kínál most díjmentes megoldást a SimpleJob nevű magyar startup. A cég a már klasszikusnak nevezhető online álláskeresést és toborzást vegyíti a mesterséges intelligencia nyújtotta innovatív funkciókkal, így a kiválasztás és a teljes kommunikáció online térben zajlik. A SimpleJob applikációban például videóbemutatkozás készítésére is van lehetőség, így az első kör állásinterjú gyakorlatilag az online térben történik, melynek jelentősége kiéleződött jelen körülmények közt.

A koronavírus járványhelyzetre reagálva az összes szolgáltatását díjmentessé teszi a cég, hogy a munkaerőpiaci kereslet és kínálat gyorsan egymásra találhasson. A cég célja, hogy segítsenek összehozni az állásukat nemrég elveszett munkavállalókat azokkal, akiknek most kisegítésre van szükségük.

„Amint tudni lehetett, hogy rengeteg ember el fogja veszíteni az állását a következő napokban, hetekben, mi azonnal ingyenessé tettük a hirdetéseket az oldalunkon. Tettük ezt azért, hogy minél több embernek, családfenntartónak tudjunk aktuális állásokat kínálni. Ebben a számunkra felelősségteljes időszakban arra is figyeltünk, hogy egyeztessünk a cégekkel – sürgős feliratot tettünk azokra a hirdetésekre, melyeknél továbbra is aktuális a toborzás, akiknek gyorsan van szükségük segítségre. A cégek HR-eseinek pedig most az a legnagyobb segítség, hogy időt spórolunk nekik, köszönhetően a beépített jelöltkezelőnek, amivel egyetlen kattintással ki tudják értesíteni a jelentkezőket. Az idő most fontos tényező, mi gyorsan és hatékonyan kötjük össze a két felet.”

– hívta fel a figyelmet Lukács Beáta, a SimpleJob társalapító-ügyvezetője.

#segitsahogytudsz