A Continental budapesti gyára lett az Év Beszállítója 2020-ban

Az „Év Beszállítója 2020” díjat azzal a céllal hívta életre az Autós Nagykoalíció, hogy a hazai és a nemzetközi autógyártók kifejezhessék elégedettségüket a Magyarországon autóipari komponenseket gyártó beszállítóikkal kapcsolatban. A elismerést az idei évben a Continental budapesti gyára is kiérdemelte.

Az Év Beszállítója díj alapítói felkeresték a legtöbb európai autógyártót azzal a céllal, hogy jelöljék meg azokat a magyarországi beszállítókat, akiket az elmúlt év során a legmegbízhatóbbnak találtak. Az Év Beszállítója 2020 elismerés egyik nyertese a Contiental Automotive Hungary Kft. budapesti gyára, amely 2019-ben ünnepelte alapításának 30. évfordulóját. A vállalatot a gyártó szektorban elért úttörő megoldásaiért tavaly Magyarországon az Év Gyára 2018 díjjal is elismerték, és a hazai gazdasági életben a legsikeresebb Ipar 4.0 mintagyárként is ismert. A technológiai vállalat beszállító tevékenysége a modern autóipar három legfontosabb megatrendjét fedi le: automatizált vezetés, hálózatba kapcsolódó járművek és elektromobilitás.

A gyár kezdetekben komfort-elektronikai termékek gyártásával foglalkozott, majd folyamatosan új termékcsoportokat vezettek be, mint például a 2001 óta gyártott kiváló minőségű fékrendszer vezérlőelektronikák, melyek óriási sikert hoztak, így nemrég egyik legmodernebb termékük elérte a 40 milliós darabszámot. A cég az elmúlt 3 évben sikeresen tovább bővítette termékpalettáját internetes kommunikáció és infotainment témakörben, ami telematikai vezérlőegységek, kijelzők és multimédiás eszközök valamint műszarfalak gyártását jelenti. Emellett a cég harmadik pillére az elektromobilitás, teljesen elektromos meghajtású és hibrid járművek invertereit és vezérlését gyártják, például „World Car of the Year 2019” nyertesének, a Jaguar I-Pacenek a teljesítményelektronikája is Budapesten készül. Ugyancsak itt gyártják a világ első szériában gyártott 48V-os BSG termékeit, melyekkel 20%-os károsanyag kibocsátás érhető el, minimális költségnövekedéssel.