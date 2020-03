Kézikönyvvel segíti a hazai cégek és dolgozók hatékony távmunkázását az Extreme Digital

Az Extreme Digital honlapjáról bárki ingyenesen letöltheti a Hogyan dolgozz otthon? című kézikönyvet, amely a hibrid modellben működő e-kereskedő saját tapasztalatain alapul, és gyakorlati tippekkel szolgál az otthonról dolgozni kényszerülő magánembereket és vállalkozások számára. Alkalmazottainak védelme érdekében az Extreme Digital back office részlege két próbanapot követően már teljes egészében home office-ból dolgozik.

A jelenlegi koronavírus-járványt megelőzően az Extreme Digitalnál korábban még sosem volt szükség arra, hogy a munkatársak tömegesen dolgozzanak távmunkában, ám a fertőzésveszély miatt a vállalat ezen a héten teljes back-office csapatát távmunkára állította át néhány napos előkészületet követően.

A csaknem kétszáz fős stáb tagjai napi munkájuk során mintegy félezer beszállító partnerrel van napi kapcsolatban, hogy folyamatosan lekövethesse az aktuális piaci igények alakulását, így például a fertőtlenítő és tisztítószerek iránti megnövekedett igényt.

Az Extreme Digital munkatársai a Microsoft Teams platformját, a Slack kollaborációs platformot és a Skype-ot használják a távmunka során. A felhőalapú szolgáltatások mellett keretrendszer, miniszabályozás és új folyamatok kialakítására is szükség volt ahhoz, hogy a gyakorlatban is hatékonyan működhessen a cég.

Ahhoz, hogy az egyes projektek otthonról menedzselve se csússzanak el, önmagában nem volt elegendő a felhőalapú szolgáltatások bevezetése, a működés struktúráját is átdolgozták. A cég a csoportvezetők számára napindító és -záró videokonferenciát vezetett be, a dolgozók a nap végén feladatriportokban számolnak be napi tevékenységükről.

Ezért döntött úgy az Extreme Digital vezetése, hogy más hazai vállalkozásokkal, magánemberekkel is megosztja a távmunkából való hatékony működési struktúráját. A segédanyagot az Extreme Digital honlapjáról ingyenesen le lehet tölteni.

Az első próbanapot a stáb egyik fele, a másodikon a másik fele dolgozott otthonról, segítve a kezdeti technikai buktatók legyőzését. Összességében a home office-os működés alatt a munkatársak hatékonyabban szervezik naptáraikat, és sokkal több esetben dolgoznak együtt kiscsoportban, mint az irodában.

Ahogy a többi hazai online kereskedő, így az Extreme Digital forgalma is megnövekedett a koronavírus-vészhelyzetben, mivel a magyar vásárlók is megértették, hogy jelenleg az internetes vásárlás a termékek beszerzésének legbiztonságosabb módja. Bár az Extreme Digital szaküzletei az előírásoknak megfelelően naponta 15 órakor bezárnak, a kiszállítást ezt követően is végezhetik a futárcégek.

A vásárlás biztonságának biztosításáért minden tőlünk telhetőt megtesz az Extreme Digital: futárai és a munkatársai számára maszkot biztosít, folyamatosan egészségügyi méréseket végez a körükben, a munkafolyamatokat pedig úgy szervezi, hogy a lehető legizoláltabban végezhessék el azokat a dolgozók. A vállalat raktáraiban egy külsős céggel minden nap kórházi fertőtlenítéssel védi az árut, csomagokat és berendezéseket a kórokozóktól. Minden telephelyen és a raktárakban is napi négyszer végeznek takarítást, minden közös helyiségben, érintkezési ponton elérhetők kézfertőtlenítők.

Az Extreme Digital COVID-19 vírussal kapcsolatos, rendszeresen frissített biztonsági tájékoztató oldala itt található: https://edigital.hu/faqcategory/covid-19-informaciok