Eljött az idő: a blockchain már nem csak kriptovalutát futtat

Luxusórák speciális garanciális rendszere, élelmiszerbiztonság és koncertjegy vásárlás. Három teljesen különböző terület, ahol immár gyakorlatban is megtestesül a tranzakciók hitelesítésére felállított blockchain rendszer előnye. Az eddig jobbára a bitcoin kriptovaluta mögöttes elszámolórendszereként ismert blockchain kereskedelmi forgalomban történő használatáról szólt az IVSZ DIGITALK meetup sorozatának legutóbbi, SAP-val közös eseménye.

A blockchain esetében legtöbbször még mindig a „kályhánál kell kezdeni”, hogy mindenki megértse: a technológia nem egyenlő a bitcoinnal. Az IVSZ DIGITALK meetup sorozatának legutóbbi, SAP-val közös eseményén az előadók gyakorlati, már működő példákon keresztül azt mutatták be, hogy a technológia mivel tud többet, mint egy hagyományos minőségbiztosítási vagy nyilvántartási rendszer, illetve milyen üzleti lehetőség rejlik benne a vállalkozások számára.

A gazdaság digitalizációjával a nemzetgazdaság teljesítményé is nő. Ennek az egyik kulcsfontosságú, új technológiája lehet a jövőben a blockchain, ami a gazdasági tranzakciók kikezdhetetlen, digitális könyvelése; amely úgy programozható, hogy ne csak a pénzügyi tranzakciókat jegyezze meg, hanem virtuálisan bármit, ami az értékhez kapcsolódik. Megbízhatóságát és sebességét egy új típusú adatrögzítési technika teszi lehetővé, amely garantálja, hogy mindenkinek ugyanazok az információk álljanak a rendelkezésére, és ezeket az információkat semelyik résztvevő se tudja törölni vagy módosítani. Terjedése a szokásosnál hosszabb életutat jár be a megismeréstől az üzleti folyamatokban történő felhasználásig, ennek oka abban keresendő, hogy a blockchain mögött álló technológia bonyolult, csakúgy, mint az általa nyújtott lehetőségek is.

Ismerd meg a halászt!

Anyagkövetés, termékminőség, gyártástechnológia. Ezek állnak az SAP már jelenleg is elérhető, blockchain szolgáltatás-portfóliójának középpontjában, amelyet az szakértője, Faluvégi János mutatott be. A már működő rendszert a cégek elsősorban az ellátási lánc kapcsán használják – például egy élelmiszer esetén a leghitelesebb módon válik követhetővé egy termék életútja.

Az észak-amerikai Bumble Bee Foods vállalat volt a világon az első élelmiszercég, amely blockchain technológiát használt az ellátási lánc átláthatóvá tételéhez. A vállalat egy éve használja az SAP felhő alapú blockchain szolgáltatását arra, hogy nyomon kövesse a sárgaúszójú tonhal útját az óceánból történő kihalászástól egészen az ebédlőasztalig. Mit jelent ez a gyakorlatban? A fogyasztók a termékcsomagoláson található QR kód beolvasásával a megvásárolt élelmiszer teljes életútját megismerhetik, kezdve a kifogás pontos helyszínétől és időpontjától, a kifogáshoz használt eszközön és a szállítási időkön át, a feldolgozási és a csomagolási módszerekig. A technológia felhasználásával maga a fogyasztó is egyfajta „minőségellenőrré” válhat a rendszerben, hisz a technológia segítségével a vásárlási döntésmechanizmusban már sokkal több szempont befolyásolhatja, mint az az egyszerű tény, hogy szereti-e a kérdéses terméket, vagy sem. Ennek a jövőben kiemelkedően fontos szerepe lehet, hiszen az élelmiszerbiztonság és az előállítás kérdései egyre nagyobb teret kapnak; a technológiával megvalósul a teljes átláthatóság. A technológiát az különbözteti meg más rendszerektől, hogy a modellben sokkal többről van szó, mint az adatok eléréséről. Ezek az adatok ugyanis megváltoztathatatlanok, egyszerre jutnak el a szereplőkhöz, segítségükkel pedig tovább erősíthető a fogyasztói lojalitás a termékekkel, ezáltal a gyártókkal szemben is.

A technológia bemutatásáról készült videó itt érhető el.

„Nem csupán újracsomagolunk egy nyílt technológiát, hanem az operatív szinttől egészen a vezetői szintig képesek vagyunk üzletileg releváns adatokkal vegyítve folyamatokba ágyazni azt – ez a „mágia” az új technológia mögött, ez az, amely nagyobb hozzáadott értéket teremt. A Bumble Bee-s együttműködéshez hasonló projektekben az SAP win-win helyzetet teremt az átláthatóság biztosításával: a vállalatok működését modern, intelligens alapokra helyezi, a fogyasztók lojalitását pedig megerősíti a megbízható márkák iránt.”

– mondta el Faluvégi János. Az SAP saját maga által fejlesztett blockchain keretrendszere meggyorsítja és megkönnyíti a technológia széles körben történő alkalmazását az innovációra fogékony piacon. Szándékuk szerint keretrendszert szeretnének biztosítani a fejlesztőknek, lecsökkentve ezáltal a tanulási görbét; hogy átlagos webfejlesztői tudással meghívhatók legyenek ezek a szolgáltatások, ezzel is előre lendítve a tömeges elterjedést. Az egyedi fejlesztések tekintetében már most is rengeteg a felhalmozott tudás, amely segítségével a blockchain alapú rendszerek fejlesztése a jövőben új pályára állítható.

A megbízható technológiák kimondottan nagy hozzáadott értéket képviselnek az élelmiszer- és a gyógyszergyártás területén, ahol a megfelelő minőségű logisztika, a gyorsabb és hatékonyabb szállítás válik megvalósíthatóvá blockchain alapon.A minőségi kérdések mellett a technológia fontos szerepet kaphat az élelmiszerpazarlás elleni küzdelemben is, hiszen a 2050-ig körülbelül 10 milliárd lélekszámú lakosság ellátásában akár már 1% megmenthető élelmiszer is óriási értéket képvisel majd.

Koncertjegyet csakis biztonságos vásárlással

A blockchain szinte minden területen hasznos lehet, ahol tranzakciók történnek, illetve bizalmi és kockázati tényezők is felmerülnek. Az online jegyértékesítés blockchain alapú revolúciójáról Országh Örs, az Interticket innovációs igazgatója tartott előadást. Ezen a területen kiemelten fontos, hogy a blockchain rendszerben minden tranzakció nyomon követhető, ellenőrizhető, valós idejű adatokat ad, vagyis esetünkben egy jegyeladás során az érintett feleknek nem kell heteket várnia az elszámolásra, mert azonnal forintosíthatók az egyes szereplőknek járó összegek, amelyek így voltaképp letétbe helyezve várják a kifizetést vagy a visszaforgatást. A fejlesztés alatt álló rendszerben komoly potenciál rejlik a másodlagos jegyértékesítés kapcsán is, ahol az eredeti szervező jelenleg az esetek többségében nem részesül az eladási árak közti differenciából. A blockchain alapú, tokenizált rendszer rengeteg visszaéléstől kímélheti meg a tranzakció résztvevőit, és magukat a végfelhasználókat is.

Garanciális igények luxus kiszolgálása

Tar Domokos, a One Step Beyond képviseletében egy teljesen más indíttatású, de technológiájában hasonló blockchain „lehetőséget” mutatott be az eseményen. A svájci illetőségű, de a magyar piacon is aktív csapat egy egyedülálló blockchain alapú rendszert vezetett be, amellyel a garanciális vállalások és az eszközök nyomon követése valósul meg a luxustermékek – nevezetesen luxus kategóriás órák – körében. A termékkategória a piac ezen szegmensében már önmagában is elegendő magyarázat a blockchain technológia életre hívására. Az első eladást követően minden adásvétel biztonságosan, csalhatatlanul és megmásíthatatlanul visszakereshető, az eredetiség igazolható, ami jelenleg semmilyen egyéb eszközzel vagy módszerrel sem oldható meg minden kétséget kizáróan. Ráadásul a használatával az ellopott eszközök is nehezen eladhatóvá – vagy eladhatatlanná – válnak, amellyel egy újabb érték jelenik meg a termékek tekintetében.

A cég által használt technológia bemutatója itt tekinthető meg.

A bemutatott esettanulmányokon kívül számos olyan iparág létezik, köztük az autóipar, ahol a blockchain szerepet kaphat a közeljövőben, hisz minden olyan esetben alkalmazható, ahol kiemelten fontos, hogy egy piaci folyamatról, a tranzakció összes szereplője számára ugyanazok az információk álljanak a rendelkezésére. Az előadók a hazai piacot kísérletező, egyelőre főleg PoC (Proof of Concept) projektekben gondolkodó közegnek írták le, ahol még nem sok végig vitt fejlesztést lehet találni. Általános nehézséget okoz a megfelelő szakemberek megtalálása, ezzel együtt viszont egyre egyértelműbb a cégek számára, hogy a technológia miatt alapvetően nem lesz drágább egy fejlesztés. Ahogy az a kép is tisztulóban, miszerint a blockchain alapú projektek 60-70 százaléka továbbra is masszív informatikai alapokat igényel.