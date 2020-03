A fizetések és rugalmas lehetőségek tekintetében is az IT a legerősebb szektor jelenleg, többek között ezért jelent jó karrierutat a kisgyermekes anyukák számára – mutatott rá Patai Krisztina, a Mommy Works Hungary alapítója a Green Fox Academy-vel közös, ‘Mommy works in IT!?’ című meetupjukon.

Hegedűs László, a BlackRock HR leadjének tapasztalata szerint a nagyobb cégek több flexibilis lehetőséget kínálnak, míg a kkv-k sokszor az adminisztrációs terhek miatt riadnak vissza a részmunkaidős pozíciók kialakításától.

Az Eurostat adatai szerint ma Magyarországon az állások mindössze 5 százaléka részmunkaidős, miközben a munka-magánélet egyensúlya egyre fontosabb nemcsak az anyukák, de az új generációk számára is. Patai Krisztina, a Future Talents, valamint a Mommy Works Hungary alapítója szerint nagyon felgyorsult a munkaerőpiac átalakulása, a három legfontosabb trendként a digitalizációt, a szabadúszó életforma terjedését, valamint a jó pozíciókért folytatott versenyt látja.

“Már nemcsak arról beszélünk, hogy programozókra van szükség, szinte minden területen megjelennek a digitálisan áthatott munkakörök. Az elmúlt években például több olyan HR digitalizációs folyamat fejlesztőt helyeztünk el, aki korábban HR business partnerként dolgozott, de említhetném a marketing vagy a pénzügy területeket is”

– emelte ki a Green Fox Academy és a Mommy Works Hungary munkaerőpiacra visszatérő anyukáknak szóló közös meetupján. Krisztina hozzátette, hogy bár valóban sok IT szakembert keresnek, a jó pozíciókért továbbra is nagy a verseny a jelöltek között. A karrier spagetti jelenségére is felhívta a figyelmet:

“Az exponenciális karrierutak véget értek, sokkal jellemzőbb, hogy a munkakörök átalakulása miatt 8-10 évente át kell képeznünk magunkat.”

Karrierváltáskor fontos az önismeret

A munkaerőpiacra visszatérő anyukák esetében a megváltozott élethelyzet miatt is gyakori a karrierváltás, hiszen sokan nem tudnak vagy nem akarnak 8 órában visszatérni korábbi állásukba. A meetupon Kovács-Posta Erika és Nagy Eszter, a Green Fox kisgyermekes anyukáknak szóló részidős programozóképzésének két végzett hallgatója, ma már a BlackRock junior fejlesztői is arról meséltek, hogy második gyermekük születése után olyan irányt kerestek, ami hosszú távú fejlődési lehetőséget kínál, és biztosítja a munka-magánélet egyensúlyát is, ezért fordultak az informatika felé.

Patai Krisztina is úgy látja, az IT jó karrierutat jelenthet a kisgyermekes anyukák számára.

“Kétségkívül, ha pusztán statisztika alapján kell megmondani, hogy miben van a jövő, az az informatika.”

Emellett a fizetések terén is jelenleg a legerősebb szektorként látja.

“Itt lehet elérni a legmagasabb kezdőfizetést, emellett váltásokkal a legtovább lépkedni. Míg máshol közép- vagy felsővezetői szintig kell eljutni ahhoz, hogy valaki bruttó 1-1,5 millió forint körül keressen, addig tapasztalataim szerint informatikai területen egy sima senior pozícióban is realizálható ez az összeg”

– mondta el Patai Krisztina. Ugyanakkor rámutatott, hogy ez önmagában nem lehet elegendő motiváció a karrierváltáshoz.

“Nagyon fontos az önismeret, hogy milyen készségeim vannak, mi a célom, mire vágyok, hogyan szeretnék élni, és ez alapján eldönteni, hogy ez a pálya odavezet-e.”

Gyes alatt is ügyelni kell a folyamatos kapcsolattartásra

Hegedűs László, a BlackRock HR leadje szerint egy vállalatnál a gyermekvállalás kezelésének folyamata három fontos fázisból áll. Az első a gyes, illetve gyed időszakának előkészítése, ilyenkor a vállalat feladata, hogy minden információt az anyuka rendelkezésére bocsásson. A következő fázis, amikor valaki már otthon van, ilyenkor a folyamatos kapcsolattartáson van a hangsúly.

“Nálunk például minden vállalati rendszerhez folyamatos hozzáférése marad az anyukáknak”

– emelte ki a BlackRock HR leadje. A harmadik lépés, amikor valaki eldönti, hogy szeretne visszatérni a vállalathoz. Hegedűs László szerint ilyenkor a HR feladata, hogy végigvezesse az anyukát az egész folyamaton.

A szakember a HR feladatai mellett a kisgyermekes anyukákra vonatkozó szabályozásról is beszélt.

“Nem általánosan ismert például, hogy részmunkaidőt kötelező felajánlani: egy vagy két gyermek esetén a kisebb gyermek 4 éves koráig, míg három vagy több gyermek esetén a legkisebb gyermek 6 éves koráig. A távmunka ezzel szemben nem jár alanyi jogon, külön le kell egyeztetni a munkáltatóval, hogy beilleszthető-e az adott funkcióba. Többek között ezért is tartom nagyon fontosnak mind az anyuka, mind a munkáltató részéről a folyamatos kapcsolattartást az otthon töltött idő alatt is.”

Hegedűs László tapasztalata szerint a munkavállalók oldaláról is rugalmasságot igényel a visszaillesztési folyamat.

“Elsősorban adminisztratív szempontból sok terhet ró a cégekre egy atipikus pozíció kialakítása, ami miatt elhúzódhat a visszatérő anyukák csapatba illesztése.”

A szakember tapasztalata szerint a nagyobb cégek a kötelező minimumon túl több flexibilis lehetőséget kínálnak a visszatérő anyukáknak, míg a kisebb cégek sok esetben épp az adminisztratív terhek miatt nem szívesen alkalmazzák a részmunkaidős megoldást. Ugyanakkor a csapat sokszínűségének kedvez az anyukák foglalkoztatása.

“A technológiai cégek esetében kifejezetten jó hatása van, ha nem csak férfiak dolgoznak a csapatban. Mi is törekszünk arra, hogy növeljük a vállalat sokszínűséget, többek között ezért az egyik kiemelt stratégiai partnerünk a Green Fox Academy.”

A kisgyermekes anyukák számára Academy4Moms-szal közösen indított programozóképzésről érkezett hozzájuk Kovács-Posta Erika és Nagy Eszter is, akik a meetupon arról is meséltek, hogy olyan pályát kerestek, ahol maradandót alkothatnak, és a programozásban ezt mindketten megtalálták. Eszter a karrierváltásával inspirálni is szeretné a jövő generációt, elsősorban a családján keresztül: