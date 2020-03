Így értékelte a tavalyi évet a Mercedes-Benz Hungária Kft.

Rekordévet zárt a Mercedes-Benz Hungária Kft., idén is a vezető helyet szerezte meg a prémium személyautók eladásában, és jól teljesítettek a kishaszon- és nagyhaszonjárművek üzletágak is. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2019-ben újabb sikeres évet zárt: mintegy 190.000 személygépkocsit gyártottak Kecskeméten, amellyel mintegy 3,7 milliárd eurós nettó árbevételt ért el a vállalat. Egy éven belül háromszor is sikeresen indították el az egymást követő új modellek sorozatgyártását.

A két cég közös sajtótájékoztatón értékelte a 2019-es év eredményeit.

Az eseményen Reinhard Münster, a Mercedes-Benz Hungária Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a cég 2019-es, 113,16 milliárd forintos árbevételével 4,2 százalékos növekedést ért el 2018-hoz képest.

A személyautó üzletág a Datahouse hivatalos regisztrációs adatai szerint 2019-ben 4503 Mercedes-Benz személygépjárművet értékesített, ezzel már negyedik éve vezeti a prémium szegmens eladásait Magyarországon. Kiemelkedő eredményt értek el az AMG modellek, amelyek a teljes eladás több mint tíz százalékát tették ki. A Kecskeméten gyártott kompakt autók eladása dinamikusan nőtt: tavaly az A-osztály, a CLA és a CLA Shooting Brake modellekből összesen 830 darabot értékesítettek, ami 48 százalékos növekedést jelent 2018-hoz képest. Legnagyobb számban az E-osztály limuzin változatát értékesítették tavaly, összesen 574 darabot. A SUV kategóriába tartozott a teljes értékesítés több mint egyharmada, 1530 darab. 200-ra nőtt a teljesen elektromos és plug-in hibrid modellek eladása, amely 68 százalékos növekedést jelent 2018-hoz képest.

A kishaszonjárművek üzletág 16 százalékos növekedéssel zárta az elmúlt évet. A húzómodell tavaly is a Sprinter volt, a Datahouse hivatalos regisztrációs adatai szerint a megújult változatából 676 darabot, 2018-hoz képest 19 százalékkal többet adtak el.

Mercedes-Benz nagyhaszonjárműből 588 került a magyar utakra. A Magyarországon jelentős visszaesést mutató szegmensben a Mercedes-Benz megerősítette pozícióját, piaci részesedését 10 százalékról 11,5 százalékra növelte 2018-ról 2019-re.

Az after sales üzletág 7,7 százalékot nőtt; összesen 21 szerződéses partnerrel dolgozott 2019-ben, amelyek 18 értékesítési ponton és 31 szervizben várták az ügyfeleket – összesen 1360 munkatárssal.

Ismét sikeres évet zárt a kecskeméti Mercedes-Benz gyár

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. tovább erősítette a magyar gazdaságban betöltött szerepét. Termelési és pénzügyi eredményei alapján a járműgyártó vállalat továbbra is Magyarország gazdaságának egyik meghatározó szereplője, és a régió egyik legnagyobb foglalkoztatója. Az autógyártó, az előző üzleti évekhez hasonlóan, ismét sikeres évet zárt: 2019-ben mintegy 190.000 kompakt autó gurult le a kecskeméti gyártószalagokról, amellyel mintegy 3,7 milliárd eurós nettó árbevételt ért el a vállalat. Ez az eredmény a 2018-ban elért csaknem 3,6 milliárd eurós árbevételhez képest mintegy 2,7 százalékos növekedést jelent.

A kecskeméti gyár ezzel nemcsak hazánkban, hanem a Mercedes-Benz Cars globális gyártási hálózatában is tovább növelte jelentőségét. A gyár úttörő szerepet tölt be olyan, új gyártástechnológiák alkalmazásában és tesztelésében, amelyeket a sikeres tesztidőszakot követően később a termelési hálózat más telephelyei is átvesznek és alkalmaznak.

A rugalmas és hatékony termelésnek köszönhetően a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában 2019-ben három alkalommal is sikeresen indították el az egymást követő új kompakt modellek sorozatgyártását. Februárban az újgenerációs CLA Coupé első sorozatgyártott példánya gördült le a gyártószalagról, amelyet rövid időn belül, júniusban testvérmodellje, az új CLA Shooting Brake követett. 2019 őszén a kecskeméti gyárban egy éven belül harmadszor indult el sikeres sorozatgyártás, amikor egyszerre hagyták el a gyártósort a kecskeméti kompakt modellek Mercedes-AMG Performance csúcsverziójának első példányai. Ez a háromféle modell is kizárólag a kecskeméti gyárban készül a világ piacai számára.

Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy sem a 2019-es év termelési és a pénzügyi eredményei, sem pedig a modellpaletta szinte teljes megújulása nem lett volna megvalósítható a gyár elkötelezett, motivált és hozzáértő csapata nélkül.

A kecskeméti telephely vezetője arról is beszámolt, hogy a gyár a környezet- és klímavédelem, valamint a fenntarthatóság területén tett erőfeszítései alapján a közelmúltban elnyerte a Daimler Environmental Leadership Award (ELA) nemzetközi versenyének első díját. A nyertes, „#Green. #Besser. # Kecskemét.” elnevezésű pályázat a termelés 2012. évi kezdete óta a gyár, a régió és a következő generáció zöldebb jövője érdekében tett intézkedések hosszú sorát foglalja magában, amelyek között szerepel például a CO2-kibocsátás, valamint az energia- és vízfogyasztást jelentős csökkentése, valamint a hulladékújrahasznosítási arány csaknem 100 százalékra növelése. A kecskeméti gyár ezáltal hozzájárul annak a konszernszintű, Ambition2039 elnevezésű stratégiának a megvalósításához, amelyben a Mercedes-Benz azt tűzte ki célul, hogy kevesebb, mint 20 év alatt CO2-semlegessé tegye az új személyautóinak flottáját.