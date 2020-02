Az SAP bejelentette, hogy immár 2040 végéig vállal kötelezettséget az SAP S/4HANA terméktámogatására.

Egyidejűleg azt is közzétette a vállalat, hogy 2027 végéig biztosan, 2030 végéig pedig opcionálisan biztosítja az SAP Business Suite 7 szoftver alapvető alkalmazásainak fenntartását és támogatását. A magyar nagyvállalatok körében is legnépszerűbb vállalatirányítási rendszer új verziójára való áttérés lesz a fókuszban az SAP Hungary március 24-re szervezett SAP ERP Experience 2020 konferenciáján is.

Az SAP S/4HANA az intelligens vállalatok új generációs eszközkészlete, amely a leginkább bevált gyakorlatokon és a mesterséges intelligencia által támogatott automatizáción alapuló digitális áttérést teszi lehetővé. Mindemellett előkészíti az utat a felhő és a hibrid architektúrák felé, és jelentős mértékben segíti a felhasználói környezet egyszerűsítését és a költségek csökkentését. A legújabb SAP S/4HANA előnyei megkérdőjelezhetetlenek: munkakörökre szabott modern kezelőfelület, élő nyelvi digitális asszisztens, a mesterséges intelligencia és gépi tanulás legújabb, gyakorlatban is használható vívmányai, illetve a háttérrendszer felépítése és alrendszereivel való együttműködése különbözteti meg az SAP zászlóshajójának számító termék korábbi verziójától. Világszerte már több mint 13 800 ügyfél választotta az SAP S/4HANA-t, és több ezer bevezetés van éppen folyamatban. Magyarországon nagyságrendileg a top100 vállalat körében 80%-os, míg a top200 esetében 60%-os az SAP üzleti alkalmazásainak penetrációja.

Az amerikai SAP felhasználók csoportjának (ASUG) közelmúltbeli felmérése alapján nincs olyan ügyfél, aki ne tervezné az SAP S/4HANA-ra való áttérést, a németajkú felhasználói csoportban (DSAG) végzett kutatás szerint pedig az elkövetkező három évben az ügyfelek több mint 49 százaléka tervezi az átállást. Emellett a DSAG felmérés eredménye arra is rámutatott, hogy az ügyfelek egyre több befektetést eszközölnek az S/4HANA-ra való áttérés érdekében.

“Ügyfeleink nyilvánvalóvá tették, hogy az SAP S/4HANA a jövő iránya, és hosszú távú elkötelezettséget várnak tőlünk a platform fenntartására”

– mondta Christian Klein, az SAP SE társvezérigazgatója és igazgatósági tagja.

“Meghallottuk ezeket az igényeket, és a projektek egyedi üteméhez és összetettségéhez mérten szeretnénk a lehető legnagyobb rugalmasságot kínálni ügyfeleinknek, hogy az SAP S/4HANA úttörő lehetőségeit maximálisan ki tudják aknázni.” „Amikor a jövőbeli vállalatirányítási rendszereinkről döntünk, nem szabad csupán az SAP S/4HANA műszaki frissítéseire összpontosítanunk. Valójában arra kapunk lehetőséget, hogy átgondoljuk, miként tudjuk vállalkozásunkat a legjobban felkészíteni a jövőre. Ez a bejelentés nem azt jelenti, hogy hátradőlhetünk. Most van itt az ideje, hogy megkezdjük a tervezést és továbblépjünk, hogy valóban profitálhassunk és üzleti értéket teremthessünk az SAP legújabb, korszakalkotó technológiai fejlesztéseinek előnyeit kihasználva.”

– mondta Geoff Scott, az amerikai SAP felhasználók csoportjának (ASUG) vezérigazgatója.

A választás szabadsága, a befektetések védelme

Az SAP bejelentése eloszlatja a bizonytalanságokat: a vállalat további két évig, 2027-ig nyújt technikai támogatást az SAP Business Suite 7 alapvető alkalmazásaihoz kapcsolódóan, az ügyfelek igényeinek megfelelően. Nem lesz szerződésbeli változás, és semmilyen további díjat nem számítanak fel. A kivezető fázist követően az SAP az ügyfelek számára választási lehetőséget kínál arra vonatkozóan, hogyan kívánják folytatni az SAP Business Suite 7 alapvető alkalmazásaival 2028-tól kezdve:

Azon ügyfelek számára, akiknek hosszabb konverziós időre van szükségük az S/4HANA-ra történő átállásban, a vállalat meghosszabbítja az SAP Business Suite 7 technikai támogatásának határidejét. A fő támogatási funkciókat a karbantartási alapra vetített 2 százalékpontos felárért vehetik igénybe további három évig, 2028 elejétől 2030 végéig.

Azok az ügyfelek, akik nem döntenek a kibővített karbantartási szint mellett 2027 végéig, hanem az SAP Business Suite 7 szoftverrendszerükkel folytatják munkájukat, automatikusan átkerülnek az ügyfélspecifikus karbantartási modellbe. Ez az ismert problémák megoldását foglalja magában, változatlan díj mellett.

A magyarországi ügyfelek átállását elősegítendő, az SAP Hungary március 24-re ERP Experience 2020 címmel konferenciát szervez, hogy bemutassa új generációs vállalatirányítási megoldását és annak üzleti előnyeit. Az esemény keretében olyan ügyfelek osztják meg tapasztalataikat és leginkább bevált gyakorlataikat, akik itthon már sikeresen vezényelték le az új verzióra való áttérést.

„Mi az SAP-nál úgy gondoljuk, hogy az S/4HANA-ra történő átállás nem egy, a cégünk által kikényszerített technikai verzióváltás, hanem egy olyan üzleti transzformációs folyamat egyik lépése, amit a technológiai fejlődés tesz szükségszerűvé. Ezért döntöttünk úgy, hogy az ügyfeleink számára teljes szabadságot biztosítunk abban, hogy hogyan kívánják időzíteni ezeket a projekteket. Figyelembe vettük továbbá azt a felénk érkező jelzést is, mely szerint az SAP hatalmas globális ügyfélbázisára tekintettel valószínűleg nem minden ügyfél tudja 2025-ig végrehajtani az átállást. Bízunk abban, hogy ügyfeleink értékelik azt a rugalmasságot, amellyel reagálunk a piaci visszajelzésekre és közösen tervezhetjük meg az átállás lépéseit, jobban figyelembe véve a hazai piacon elérhető SAP tanácsadói erőforrások rendelkezésre állását”

– kommentálta a bejelentést Varga Zsigmond, az SAP magyarországi üzletfejlesztési igazgatója.