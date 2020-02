Több évnyi év sorban állástól kímélte már meg a vásárlókat egy magyar startup

4 év alatt 5 különböző országban több mint 57 évnyi várakozást spórolt meg felhasználóinak a Linistry. A forradalmi szolgáltatásokat nyújtó magyar startup olyan ismert vállalatokkal dolgozik együtt, mint a Media Markt, az UniCredit Bank, a BioHair fodrászat, a Sziget fesztivál vagy a gamescom, a világ legnagyobb videójátékos találkozója. A jövőbeni tervek között további terjeszkedés szerepel olyan országokban, mint Ausztria, Németország, Malajzia, Szudán vagy Uganda.

A Linistry 2016-os alapítása óta partnerein keresztül több mint 57 évnyi várakozástól kímélte meg az ügyfélszolgálathoz forduló vásárlókat és a különböző rendezvények látógatóit. A rendszer működése a virtuális sorban álláson alapul. Az egyes szolgáltatóknál a felhasználók mobiltelefonjuk segítségével (alkalmazás letöltése nélkül) húznak egy virtuális sorszámot, amikor és ahol éppen eszükbe jut: otthonról vagy akár útközben. Ekkor tájékoztatja őket a rendszer a várható sorra kerülésről, majd később akkor is érkezik értesítés, amikor a helyszínre kell menni.

Hazai sikerek

Hazánkban a felhasználók 129 üzletben és szolgáltatónál vehetik igénybe a Linistry szolgáltatását. A Media Markt elektronikai szaküzletet több fronton is segíti az innovatív megoldás: az ügyfélszolgálaton alkalmazott digitális ügyfélhívó mellett az áruhitel ügyintézési folyamatban is alkalmazzák a technológiát. Ennek következményeképp a vásárlók 2019-ben több mint 1.500.000 perc várakozási időt a váráslótérben töltöttek sorban állás helyett, akár más termékek vásárlására is sor került.

Az UniCredit Bank 2019 tavaszától használja a Linistryt minden bankfiókjában., azóta összesen 1,3 millió alkalommal segített a sorban állás kiszolgálásában.

A BioHairrel kötött együttműködés keretén belül az első chatbotos sorban állás is elindult, ily módon a Facebook Messengeren keresztül jelentkeznek be és kapnak értesítést a hajvágás- vagy festés előtt állók. A fodrászat 2018-ban elnyerte az év innovatív franchise-a díjat a digitális sorban állásnak köszönhetően.

Magyar startup a nagyvilágban

A hazai sikeres debütálást követően az alapítók úgy döntöttek, külföldön is megvetik lábukat. 2018-ban Malajziából kaptak megbízást, 2019-ben pedig Észtországban és Ugandában vezették be a szolgáltatást vagy folytattak tesztüzemet. Tavaly augusztusban Európa legnagyobb videójátékos rendezvénye, a kölni Gamescom is a Linistry szolgáltatását vette igénybe a felhasználók kényelme érdekében. A további terjeszkedés jegyében tárgyalások zajlanak több európai országban, valamint Japánban, Ugandában és Szudánban is.