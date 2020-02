A HMD Global a kezdetektől fogva figyelemmel kíséri a Covid-19 járvány kitörése utáni helyzetet. Hosszas mérlegelés után úgy döntöttünk, hogy visszalépünk a 2020-as Mobil Világkongresszuson való részvételtől.

A barcelonai MWC mindig is kulcsfontosságú esemény volt a naptárunkban, és idén is nagyon izgatottan vártuk, hogy új termékeinket bemutathassuk partnereink, ügyfeleink, a média és a rajongóink számára. Munkavállalóink, ügyfeleink és partnereink egészségét és biztonságát azonban mindennél fontosabbnak tartjuk. A körülményekre tekintettel úgy gondoljuk, hogy a megfelelő döntés az, hogy nem veszünk részt az MWC-n. Ezúton is szeretnénk őszinte köszönetet mondani a GSMA-nak és a többi hatóságnak fáradhatatlan erőfeszítéseikért a Covid-19 által okozott kihívások kezelése érdekében, és teljes támogatásunkról biztosítani őket.

Értesíteni fogjuk a sajtó képviselőit, partnereinket és ügyfeleinket, amint elkészül az új ütemterv a tervezett termékbejelentéseinkkel kapcsolatban.