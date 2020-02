Európa élen jár a szabályozásban, de ez nem nyújt mindenre megoldást

Európa legnagyobb technológiai vállalatai nyílt levélben fordultak a ciklus kezdetével frissen alakuló Európai Bizottsághoz.

A többek között a Spotify (Svédország), a Booking.com (Hollandia), a cDiscount (Franciaország), az Allegro (Lengyelország) és az eMAG (Románia) által jegyzett levélben a cégek kifejezik elkötelezettségüket az egységes európai digitális piac mellett, de felhívják a szabályozó testület figyelmét, hogy az alapos egyeztetés és koordináció nélküli törvénykezés a Kontinens egészét negatívan érintheti, jelentős hátrányt okozva minden Európából induló gazdasági szereplőnek amerikai és ázsiai versenytársaikkal szemben.

Az EU Tech Alliance (EU TA) elnevezésű szövetség, azaz európai digitális ipart képviselő vezető piaci szervezet tagjai nyílt levélben fordultak az új Európai Bizottsághoz, amelyben szeretnék kifejezni nyitottságukat és elkötelezettségüket az együttműködésre az új ciklusban is. Egyúttal felhívják a figyelmet, hogy az eddigi szabályozás egyaránt volt hivatott az európai állomok, azok polgárainak és gazdasági szereplőinek védelmére. A levél szerint, ez utóbbiak továbbra is fejlődésük kezdeti szakaszában járnak, ebben a fázisban pedig kiemelten fontos, hogy a szabályozás ne csak a digitális világ kihívásaira adjon választ, de a törékeny ökoszisztémát is támogassa.

Hozzájuk beszéljenek, ne róluk

Az EU Tech Alliance levelében megfogalmazottak szerint csak az érintett technológiai vállalatokkal és Európa politikai döntéshozóival együtt lehet elérni az egyensúlyt, amiben

„Európa több ágazatban is versenyképesebbé válik globálisan, miközben megőrzi közös értékeit.” A tagok hangsúlyozták, hogy „ez csak akkor lehetséges, ha az EU biztosítja, hogy az európai technológiai vállalatok hallathassák a hangjukat és a törvényjavaslatok kidolgozása előtt kikérik a véleményüket egy hatékonyabb szabályozás kialakítása érdekében.”

Digitális európai jövőkép

A levél szerzői rámutatnak, hogy Európa vezető szerepet játszik a szabályozás terén, ám a szabályozásnak nem minden esetben alkalmas a kívánt eredmény elérésére

„Az európai technológiai vállalatok többsége bár gyorsan növekszik, továbbra is fiatal és törékeny. Sikereik fenntartásához okos jogalkotásra van szükség, amely valóban élénk és egységes digitális piacot hoz létre, és amely nem hozza hátrányos helyzetbe a helyi vállalatokat globális szinten”

– mondta a levél.

„Készen állunk arra, hogy együttműködjünk az EU politikai döntéshozóival, tapasztalatunk és szakértelmünk megosztásával kivegyük a részünket a digitális Európa jövőképének kialakításában”

– zárul a levél.

„Az IVSZ kimutatásai alapján az ICT ágazat Magyarországon jelenleg is a teljes GDP 12 százalékát adja, magasan kiemelkedve ezzel a jelentős hozzáadott értékű ágazatok közül. Mivel az iparágban továbbra is hatalmas potenciál rejlik, jelentős növekedésre számítunk a következő években. Az európai versenyképesség fenntartása mellett a kelet és kelet-közép európai uniós tagállamok felzárkózása miatt is kiemelten fontos, hogy kiszámítható és a cégek számára is támogató szabályozás legyen érvényben az Európai Bizottság jelenlegi öt éves ciklusában is.”

– emelte ki Várkonyi Balázs, az eMAG és Extreme Digital fúziójából tavaly létrejött vállalat ügyvezetője.