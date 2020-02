Hogyan takaríthatunk meg pénzt a technológia segítségével?

2020-ban már szinte mindenkinek ott van a zsebében egy okostelefon, amin az esetek többségében mobilinternet is van. A Financer.com segítségével összegyűjtöttünk néhány ötletet, hogy hogyan lehet megtakarítani pénzt a jelenlegi technológiai eszközök segítségével.

Okosan az online vásárlással!

Annak ellenére, hogy az okostelefonoknak igen kicsi a képernyőjük, és gyakorlatilag lilliputi ujjak kellenek ahhoz, hogy ne gépeljünk rajta mindig félre, a webshopos vásárlások többségét már ilyen kis okostelefonokon keresztül intézi a felhasználók többsége.

Természetesen a tudat, hogy bármikor hozzá tudunk férni a kedvenc zenékhez, filmekhez és persze a megannyi videojátékhoz, ruhához, és szinte mindenhez, amit online meg lehet venni, azért ésszel kell hozzáállni az online vásárláshoz is.

Az utóiparban, a divatszakmában, vagy az élelmiszeriparban is egyaránt találkozunk kihagyhatatlan ajánlatokkal, csak az a probléma, hogy szinte már az összes ajánlat kihagyhatatlannak számít, hiszen folyamatos akciókkal várják a boltok a vásárlókat.

Januárban fele annyiért tudjuk megvenni a téli holmikat, negyed év végén jobb autó-ajánlatokat kapunk, nyár végén szinte utánunk dobálják a last-minute utazási ajánlatokat, szeptembereben fele annyiért lehet megvenni a nyári holmikat, az őszi időszakban pedig az ünnepi szezon miatt szinte mindent dupla árért tudunk megvenni, mert ilyenkor szokás megvenni az ajándékokat a karácsonyi időszakra.

A különféle kuponokkal és kedvezményes vásárlást nyújtó kódokkal viszont akár a főszezon idején is hatalmasat tudunk spórolni azzal, ha figyeljük a kuponos oldalak vagy akár az internetes influencerek kedvezményre jogosító kupon kódjait. Ezeket felhasználva gyakran akár 80-90%-os kedvezményt is ki tudunk csikarni egy-egy cégből a főszezon idején.

Hagyjuk az applikációkat optimalizálni

Az okos technológia szinte már mindenkinél elérhető, hiszen a Google Asszisztens, az Apple Siri vagy az Amazon Alexa már mindenkinek ott van az okostelefonján vagy valamilyen otthoni vezérlőegységben.

Ezek mellett már léteznek olyan okos programok, amelyek monitoringolják a víz-, gáz és villany-fogyasztást, módosítanak a fűtési szokásainkon, ha az nem optimális, illetve akár a tőzsdei mutatókat is követik nekünk, hogy mindig a lehető legjobb helyre fektessük be a pénzünket. Érdemes emiatt egy kis időt eltölteni azzal, hogy jelenleg milyen monitoring és életminőséget javító applikációk érhetőek el, hiszen egy csekély havi összegért cserébe évente több tízezer Ft-ot lehet így megspórolni, ha hagyjuk az applikációkat optimalizálni az életünk egyes szegmenseit.

Ne féljünk a robotoktól, áram nélkül nem tudnak ellenünk fordulni

Magyarországon még igen gyerekcipőben jár a robotok alkalmazása a munkahelyeken, de külföldön előszeretettel alkalmazzák például a raktárakban az automatikus termék-mozgatást és csomag-előkészítést, hiszen ez hosszútávon rendkívül nagy megtakarítást eredményez a cégeknek.

Az okos eszközök segítségével így a céges menedzserek mindig tudják, hogy melyik csomag hol van vagy épp melyik fázisnál tart az összekészítés, hiszen a jelenlegi rendszerekkel könnyedén lehet követni a munkafolyamatokat a kényelmes irodából, távol a raktár zajától.

10 könnyű módszer a pénz megtakarítására

Természetesen az a legegyszerűbb, ha Északi-sarkot játszunk, ami azt jelenti, hogy csak azt használjuk, ami épp otthon van. Kezdésnek ez talán elég lesz. S hogyan tovább?

1. Készítsen havi költségvetést

Ez az első, amit érdemes csinálni, hiszen így látjuk, hogy mennyi a bevétel, s mennyit lehet egy hónapban elkölteni úgy, hogy még félre is tudjunk tenni a nehezebb időszakokra is.

2. Törölje ki az elmentett bankkártya-adatokat a böngészőiből

Nagyon gyors és kényelmes ma már az internetes vásárlás, de ezzel a trükkel nehézkes lesz bármit is megvenni egy kattintással, így kevesebbet fogunk költeni.

3. Várjon egy napot, mielőtt vásárol

A kecsegtető ajánlatokat igen nehéz kihagyni, viszont mindig érdemes legalább egy napot várni vele, hiszen ha alszunk rá egyet, előfordulhat, hogy igazából nincs is szükségünk egy 80. kézitáskára.

4. Rendezze idő előtt az adósságait

Persze ezt könnyebb leírni, mint megcsinálni, viszont vannak már olyan adósságrendező hitelek, amelyek segítségével hamarabb és kedvezőbb konstrukcióban lehet visszafizetni a felvett pénzt.

5. Borítékolja a napi költőpénzt

Van, aki úgy szokik le a dohányzásról, hogy minden reggel kiteszi az egyébként cigire költött pénzt a konyhaasztalra. Hónap végén jön rá, hogy mennyi pénzt spórolt így meg. Hasonló a helyzet a borítékos módszerrel is, hiszen így gyakorlatilag kiporciózzuk a napi költési limitet egy borítékba, amelyet csak vészhelyzetben szabad túllépni – nem, a körömlakk-vásárlás nem vészhelyzet.

6. Meal prep, azaz főzzük meg előre a heti ételt

A mai dolgozó emberek többsége berendeli a munkahelyére az ebédjét, mely hónap végén igen drága összegre is felrúghat. Ehelyett érdemes egy hétvégi napot rászánni a bevásárlásra és az ételek megfőzésére és lefagyasztására, hiszen így minden nap, igazi házi kosztot ehetünk, mely sokkal kevesebbe kerül, mint az éttermekben kapható étel.

7. Mondja le a TV előfizetését

Az ízlésünket már mi is ki tudjuk szolgálni, hiszen elérhető már itthon is a Netflix vagy az Amazon Prime, ahol eredeti – szinkron nélküli – minőségben tudjuk nézni a kedvenc filmeket, műsorokat és sorozatokat. A TV már képtelen kiszolgálni az emberek egyedi igényeit, így felesleges is megtartani az előfizetést az internet korában – a focimeccseket is lehet neten nézni.

8. Használjon tömegközlekedést

A mai klímaválság korszakában már nem ciki, ha valaki óriás Mercedesszel jár munkába – 50 másik utitárssal a fedélzeten -, hiszen a környezettudatos életmód ma már szinte kötelező kellene, hogy legyen. S természetesen pénzt is lehet spórolni az amúgy is egyre növekvő üzemanyagárakon, kötelező biztosításon és persze a szervizelésen.

9. Készítse el otthon a kávéját

Rengetegen tévesen azt hiszik, hogy csak akkor lehetnek értékes tagjai a társadalomnak, ha eldobható környezetszennyező és nem újrahasznosítható poharakban kérik ki reggel az elvihető kávéjukat. Hívja át a barátait reggel, ha nem akar egyedül kávézni. Olcsóbb lesz és meghittebb.

10. Dobja ki a kondibérletét

Rengeteg online közösség van, illetve számtalan ingyenesen elérhető videó azoknak, akik többedmagukkal szeretnek edzeni. Ehhez nem kell egy drága konditerem és alulképzett edzők, hiszen néhány súly, egy edzőmatrac, illetve a föld és a fal segítségével éveken át lehet edzeni anélkül, hogy megunnánk.

Az oldalon elhelyezett tartalom a Financer.com közreműködésével jött létre, amelynek előállításában és szerkesztésében az technokrata.hu szerkesztősége nem vett részt.