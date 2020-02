Lime: télen sem csökkent a rollerezési kedv Budapesten

A különböző időjárási tényezők, mint az eső vagy a mínuszok kis mértékben befolyásolták az elektromos roller használatot.

A belváros, a körutak és az Andrássy út környéke voltak a téli időszak legtöbbször felkeresett rolleres útvonalai. A legnépszerűbb karácsonyi vásárok a belső kerületekben helyezkednek el, ezzel megnövelve az oda vezető útvonalakon a forgalmat. A Lime roller alternatív, fenntartható közlekedési megoldást nyújt a karácsonyi vásárra érkezőknek, amellyel környezetbarát módon, kevesebb károsanyag kibocsátással még a dugók és a fennakadások is elkerülhetők, amelyeket elsősorban az autók idéznek elő.

A legtöbb esetben a rollereket az “első és utolsó kilométer” megtételéhez használják, például a villamosmegállótól hazáig. A karácsonyi időszakban, amikor a tömegközlekedési eszközök egyáltalán nem, vagy csak korlátozott ideig közlekednek, a városlakók jellemzően autóba ülve jutnak el a város egyik feléből a másikba. A legutóbbi Lime felhasználási adatokból kiolvasható, hogy a budapestiek szívesen választották a környezetbarát alternatívát: karácsonykor és szilveszter napján az e-rollerek használatának aránya 46 százalékponttal magasabb volt egy átlagos téli naphoz képest.

A rekordot a téli időszakban december 31-én jegyzik pár órával a szilveszteri mulatságok kezdete előtt. A legtöbb felhasználó úti célja a városközpont volt, ahol különböző programokon vehettek részt később az est folyamán.

Az éghajlatváltozás eredményeképp az időjárás egyre kiszámíthatatlanabb manapság. A Lime a megosztáson alapuló közlekedés új kultúrájának megteremtésével, a fenntartható, környezetbarát, mindenki számára elérhető szolgáltatásával kíván szembenézni a városi élet kihívásaival. A téli időszakban az eddigi enyhe időjárás elősegítette a biztonságos közlekedést, azonban a december eleji havazások idején a Lime felfüggesztette szolgáltatását két estére, hogy biztosítsa a felhasználók testi épségét. Esős és fagyos napokon a Lime használata visszaesett.

„Ez az első tél a Lime budapesti indulása óta és egyértelműen elégedettek vagyunk az eredményekkel. Az egyre több autó, a megnövekedett forgalom és a kialakuló dugók kedvezőtlen környezeti hatást gyakorolnak a nagyvárosokra, ideértve Budapestet is. Jó azt látni, hogy a fenntartható közlekedés iránt elkötelezett városlakók télen is használják az elektromos rollereket. Ilyenkor is megtesznek minden óvintézkedést a biztonságos közlekedés érdekében, amelyre mi is mindig ösztönözzük őket”