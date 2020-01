1,4 milliós magyarországi utasforgalommal zárta 2019-et a FlixBus

Folytatva gyors növekedését már meglévő és új piacain a FlixMobility 2019-ben globálisan több mint 62 millió utasnak nyújtott közlekedési lehetőséget.

Ez éves szinten 37 százalékos emelkedést jelent az utasszámban, ami hasonló a 2018-as adathoz, akkor 40 százalékos növekedésről számolt be a cég. A magyarországi utasforgalom is tovább nőtt, közel 1,4 millió helyi megállókból induló vagy ide érkező ember fordult meg a FlixBus járatokon.

„Csupán hét év alatt a világ legnagyobb buszszolgáltatójává váltunk, közel 400.000 napi összeköttetéssel többezer célállomásra. Büszke vagyok, hogy megfizethető és technológiailag előremutató szolgáltatást biztosítunk emberek millióinak, ami sok országban egyúttal a legklímabarátabb utazási lehetőség is. Különösen jó érzés, hogy fejlesztéseink jobbá tehetik az emberek életét és a bolygót is.”

– mondta el André Schwämmlein a FlixMobility alapítója és ügyvezető igazgatója.

A 2019-es év Magyarországon

A FlixBus már 2018-ban is hétszámjegyű helyi forgalmát újabb 27 százalékkal növelte tavaly, így közel 1,4 milliós magyarországi utasforgalommal zárta az elmúlt évet. Budapest a globális FlixBus hálózat fontos csomópontja volt 2019-ben. A magyar főváros az éves statisztika szerint a 19. legnépszerűbb célállomás világszinten, a legforgalmasabb napokon közel 90 busz indult Budapestről.

A környező nagyvárosokkal való összeköttetés tovább javult 2019-ben. Bécsbe a főszezonban akár 27 különböző indulási lehetőségből választhattak az utasok Budapest Népliget megállóból és a téli hónapokra is hasonlóan magas maradt az összeköttetések száma. A vállalat 2018-hoz viszonyítva jelentősen bővítette ajánlatát Horvátország irányába. Zágrábba a 2018-as 6-hoz képest 2019 nyarán már napi 12 közvetlen busz indult Budapestről. A nyaralószezonban 17 átszállás nélkül elérhető tengerparti város között olyan dalmáciai települések mellett, mint Zadar, Split vagy Dubrovnik megjelentek a kínálatban az Isztria közkedvelt nyaralóhelyei, így Pula, Rovinj és Umag is.

Emellett a Balkán irányába is fejlesztett a buszszolgáltató. Belgrádba és Újvidékre induló járatainak számát ősszel megkétszerezte a FlixBus, így naponta már 4 indulási lehetőség áll rendelkezésére a Budapestről Szerbiába készülő utasoknak. 7 bosnyák város, többek közt Szarajevó is elérhetővé vált, Bulgáriában 2019-ben Plovdivig terjesztette hálózatát a cég. Magyarországról 16 ország közel 200 célállomására kínál közvetlen összeköttetést a FlixBus, Budapest mellett Szegedről, Győrből és Siófokról is számos európai városba indulnak járatok.

„2019 végére elértük, hogy ha valaki ránéz Európa térképére, a legtöbb országban talál Budapestről is elérhető FlixBus megállókat. A hálózatunk a tavalyi évben az új összeköttetések révén ismét változatosabbá vált, a legnépszerűbb FlixBus célállomásokra pedig egyre rugalmasabb ajánlatok közül választhatnak utasaink a járatsűrűség növelésének köszönhetően.”

– fűzte hozzá a 2019-es év utasforgalmi eredményeihez Arany László, regionális ügyvezető igazgató.

A vállalat folytatta a technológiai innovációt is. 2019-ben elsők között tette használhatóvá az Apple Pay fizetési módot foglalási felületén, ősszel pedig a helyi partnerek által üzemeltetett buszokon is megjelent a FLIXtainment fedélzeti szórakoztató rendszer, amire az utasok saját okoseszközeikről kapcsolódva filmekkel, hangoskönyvekkel, e-könyvekkel és játékokkal színesíthetik az utazással töltött időt.

A tavalyi évben a helyi partnerek száma tovább nőtt. A globális mobilitási szolgáltató a Volánbusz Zrt. és a Five Stars Bt. után az Infinitours Kft-vel is együttműködést kezdett, így az állami társaság mellett 2 kkv partner is szolgáltat zöld buszokkal. Mindkét családi vállalat több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a buszos személyszállításban, az elmúlt években elnyerték az Év Autóbuszos Személyszállítója díjat.

Nemzetközi növekedés közúton és vasúton

A FlixMobility hálózata 30 ország 2500 célállomását köti össze. 2019 végére a FlixBus keleti irányba is jelentősen kiterjesztette szolgáltatását, Törökországban megvásárolta az elsőszámú buszszolgáltatót, a Kamil Koç-ot. Az USA-ban a FlixBus 2018 óta aktív, az elmúlt évben újabb régiókban jelent meg, így már Floridában, New Yorkban, Oregonban, Texasban és Washingtonban is szolgáltat. A vállalat müncheni központjához közelebbi változás volt az Eurolines távolsági buszszolgáltató megvásárlása, amivel tovább nőtt a FlixMobility elérése.

Az új évtized még ennél is több újdonságot hoz majd, a nagyra törő tervek között szerepel a piacra lépés Dél-Amerikában és Ázsiában. Ezt a növekedést azzal a tőkével finanszírozza majd a FlixMobility, amit 2019 nyarán “Series F” befektetési körében kapott. Az új befektetők, mint a TCV vagy a Permira, illetve a hosszabb ideje a cég mellett álló, a FlixMobility-vel stratégiai partnerségre lépő invesztorok, például a HV Holtzbrinck Ventures is hozzájárulnak a gyors terjeszkedéshez.

A buszos üzletág mellett a FlixBus anyacége több fronton fejlesztette mobilitási kínálatát. A FlixTrain 2018-as indulása óta gyorsan növekszik Németországban. Múlt év végén a vasúti márka nemzetközivé válását is bejelentette a cég, 2020-ban várhatóan Svédországban is elindulnak a zöld vonatok. A FlixBus Charter privát buszok foglalását teszi lehetővé, 2019-re már összesen 1 millió fő választotta ezt az utazási módot. A decemberi ünnepi főszezonra a FlixMobility bevezette legújabb mobilitási szolgáltatását, a FlixCar-t is. A jelenleg Franciaországban elérhető, díjmentesen használható platform összeköti a telekocsizni vágyó autóvezetőket és utasokat. A vállalat így szeretne még több célállomást elérhetővé tenni megfizethető és fenntartható módon.

Folytatódott a klímabarát mobilitási technológiák tesztelése és fejlesztése is. Európai és USA-beli e-mobilitási kísérleti projektek után a FlixMobility bejelentette, hogy hidrogén meghajtású járműveket készül tesztelni, illetve biogázzal működő buszokat is hálózatába szeretne vonni. Mindez a vállalat 2030-ra vonatkozó klímasemlegességi víziójának megvalósítását támogatja.