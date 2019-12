A Fujitsu SELECT Partner Program ismét a „bajnokok” szegmensében kapott helyet a legújabb Canalys Leadership Matrix1 szerint – ami arról tanúskodik, hogy a Fujitsu változatlanul az egyik legkedveltebb együttműködő partner a viszonteladók körében.

A viszonteladói piacra szakosodott Canalys elemzőcég immár harmadik éve sorolja a Fujitsut a bajnokok szegmensébe – elismerve az általa nyújtott műszaki támogatás színvonalát és a vele folytatott együttműködés gördülékenységét.

Az elsősorban kis- és középvállalati igényeket kielégítő viszonteladók fontos szerepet töltenek be a technológiai ökoszisztémában. A Fujitsu a SELECT Partner Program iránti folyamatos elkötelezettségével ismeri el ezt, és erőfeszítéseit most a Canalyis legújabb jelentése is visszaigazolta.

A bajnoki címét őrző Fujitsu az elmúlt évben újabb fejlesztéseket hajtott végre a viszonteladói értékesítés folyamataiban az egyszerűsítés és a még olajozottabb együttműködés jegyében. Befektetésekkel ösztönözte partnerei nyereségességét, üzleti modelljeik fejlődését, és megerősítette elkötelezettségét a partnereken keresztül szerzett árbevétel fenntartása, illetve bővítése iránt. A Fujitsu immár harmadik éve őrzi bajnoki pozícióját – amit maga a Canalyis is „kivételes” eredményként ismer el, és ami évről-évre a korábban is iparágvezető értékelések javulásáról és a viszonteladói csatorna fejlesztését célzó befektetések növeléséről tanúskodik.

A bajnoki státus megszerzéséhez olyan üzleti modellre van szükség, ahol az árbevétel túlnyomó részt partnereken keresztül képződik, és az értékesítési tevékenységet a viszonteladók irányítják. A Canalys kiemelte, hogy a Fujitsu stratégiai manőverrel átállt a partnerközpontú működésre az EMEA-régió több országában, kiváló kommunikációt folytat viszonteladó partnereivel, és folyamatos befektetésekkel fejleszti a partneri szegmenst. A Canalys szerint különösen sikeresek a vállalat TechCommunity oktatási eseményei. A szállítók a Fujitsunak adták a legmagasabb pontszámot a viszonteladóknak nyújtott műszaki támogatás színvonala és az együttműködés gördülékenysége szempontjából.

„A Fujitsu mint vállalat, jelentős változáson esett át az idén, mivel több európai piacán is átállt a ‘channel first’, azaz elsődlegesen viszonteladókra épülő üzleti modellre. Ez rengeteg új üzleti lehetőséghez juttatta partnereinket. A kínálatból válogatva új technológiákkal ismerkednek, és új értéket teremtenek ügyfeleiknek. Gondoskodtunk róla, hogy a SELECT Program a továbbiakban is biztosítsa számukra a sikerhez szükséges támogatást és oktatást saját üzleti modelljük átalakítása során. Nagyon sokat jelent számunkra, hogy ilyen magas pontszámot kaptunk tőlük az együttműködés gördülékenysége és a műszaki támogatás színvonala terén”

– értékelte az eredményt Fernanda Catarino, a Fujitsu európai viszonteladói üzletfejlesztésért felelős vezetője.

„A bajnokok kapják a legmagasabb pontszámot a partnerektől, és ők mutatják a legnagyobb mértékű növekedést a pontszám szempontjából az adott évben. Emellett folyamatosan befektetnek a partnerek közvetítésével és velük együtt végzett üzletfejlesztésbe. Bajnokként a Fujitsu árbevétele nagyobb részét partnereken keresztül szerzi, és viszonteladó-központú, nem pedig viszonteladókkal szemben semleges értékesítési politikát folytat. Ezt a szemléletet tükrözi a viszonteladói csatorna kezelésének tulajdonított fontosság és az a belső vállalati kultúra is, amely elismeri a partnerek szállítói sikerhez történő hozzájárulását”

– tette hozzá Alastair Edwards, a Canalys vezető elemzője.

A Fujitsu az embereket, az információkat, az infrastruktúrát és a viszonteladói csatornát összehangoló megoldások és szolgáltatások fejlesztésével üzleti és társadalmi értékteremtésre törekszik. A viszonteladók fontos szerepet játszanak ennek a jövőképnek a megvalósításában. A Fujitsu minden évben a novemberi müncheni Fujitsu Fórumon átadott innovációs díjakkal ismeri el a SELECT partnerek hozzájárulását. A díjakat azoknak a viszonteladó partnereknek ítéli oda, akik a „co-creation” szellemiségét megtestesítve élettel töltik meg a Fujitsu jövőképét. Az idei év győzteseinek egyike az Elbex Technologies, amely intelligens videóalapú monitoring projektjéért kapta az elismerést.