Új kommunikációs vezető a Magyar Suzuki Zrt-nél

A 12 éves ügynökségi és megbízói tapasztalatokkal egyaránt rendelkező új vezető feladata az esztergomi gyártóegység vállalati kommunikációs tevékenységének teljes körű irányítása, ezáltal pedig a Magyar Suzuki üzleti céljainak eredményes támogatása.

„Izgalmas szakmai kihívásként tekintek a feladatra. Az emberek ismerik és szeretik a Suzuki autómárkát. Szeretném elérni, hogy a Magyar Suzuki, mint gyártóvállalat is kamatoztatni tudja ezt a pozitív megítélést, hiszen a vállalat és az általa gyártott termékek értékei közösek. Célom, hogy a gyártóvállalat kommunikációját új szintre emeljük, jobban megismertessük a vállalatot az összes érintettel, és ezáltal hatékonyan támogassuk a Magyar Suzuki jövőbeli sikereit!”

– mondta Bonnár-Csonka Zsuzsanna.

A szakember Sólyom László köztársasági elnök sajtósaként kezdte karrierjét, majd három évvel később vállalati PR-re váltott: először ügynökségi oldalon, a Graylingnél, majd a HG Mediánál. 2012-től közel öt éven át a régió egyik kiemelkedő rendezvénye, a TEDxDanubia szervezői csapatát erősítette. Ezzel párhuzamosan a Coca-Cola HBC Magyarországnál helyezkedett el, ahol a vállalat külső, majd belső kommunikációjáért felelt. Csaknem hatéves ottléte alatt számos projektet vezetett, többek között a Coca-Cola Ambassador vállalati nagyköveti, valamint az egykori egyik legnagyobb hazai vállalati szabadidősport programot, a Coca-Cola Testébresztőt.

Részt vett a fiatalok munkanélküliségének visszaszorítását és elhelyezkedését támogató #énjövőm program elindításában is. Bonnár-Csonka Zsuzsanna a Budapesti Gazdasági Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, majd a Soproni Egyetemen (korábban Nyugat-magyarországi Egyetem) végzett mesterképzést marketing és pénzügy szakirányon. Magyarországi tanulmányai mellett külföldön is kamatoztatta tudását: Hollandiában üzleti tanulmányok szakon diplomázott, valamint Németországban és Dániában is tanult. Angolul, németül és spanyolul folyékonyan beszél.