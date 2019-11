A Ericsson Magyarország idei K+F Innovációs Napok rendezvényén olyan alkalmazásokat mutatott be, amelyek megvalósulását az 5G hálózatok teszik lehetővé.

Ezek köre a jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható eszközöktől a mégcsak tervezőasztalon vagy már fejlesztési szakaszban lévő lehetőségekig terjedt.

Az Ericsson világszerte a mai napig 76 kereskedelmi 5G megállapodást kötött, illetve már 23 élő 5G hálózatot működtet mobilszolgáltatókkal közösen. Az 5G szabvány elterjedése számos egészen új lehetőséget tartogat – nagyobb sávszélesség, rendkívül alacsony válaszidő és nagyságrendekkel több eszköz egyidejű kiszolgálása, hogy csak a legfontosabbakat említsük.

A rendezvényen bemutatott demókon az érdeklődők azt láthatták, hogyan hoz létre az 5G egy minden eddiginél intelligensebb „dolgok internete” (Internet of Things, IoT) ökoszisztémát, hogyan használhatja ki a hálózat a felhő natív és core alkalmazásait és ezen keresztül az ügyféligényekhez jobban alkalmazkodó edge computing szolgáltatást (ahol az eszköz működéséhez szükséges számítások a felhőben történnek), és hogyan járul hozzá további kulcs technológiák fejlődéséhez, mint a mesterséges intelligencia, az automatizáció vagy az adatelemzés.

A harmincnál is több demó közül néhány igen nagy népszerűségnek örvendett a vendégek körében. A demók egyike például a napjainkban meghatározó 5G Edge Computing teljesítményét és annak hiba-ellenállóképességét vizsgálta, amelyek fontosak az alacsony késleltetés és nagy sávszélesség-igényű alkalmazások számára. A szisztematikus analízist követően ugyanis javító mechanizmusokat határozhatunk meg az 5G teljesítő- és ellenállóképességének javítására. Egy másik izagalmas demó során megvizsgáltuk az Ericsson egyik analitikai termékének, az Ericsson Expert Analytics-nek a továbbfejlesztését is. Ez a fejlesztés ugyanis lehetővé teszi, hogy az adatelemzés eredményeit ne csupán szakértők használhassák fel, hanem azokat közvetlenül a hálózatba visszacsatolva, intelligens szoftvermodulok automatikus döntéseket hozhassanak. Azt is megnéztük, hogy mennyire könnyed a felhőben futtatott számítógépes játék elérése és irányítása 5G-n keresztül – ezt az LTE késleltetése nem tette korábban lehetővé.

Fejlesztések az Ericsson magyar K+F központjában

A forradalmi átalakuláshoz az Ericsson budapesti K+F Központjában dolgozó magyar mérnökök is jelentősen hozzájárulnak. Az Ericsson a telekommunikációs és informatikai szektor meghatározó szereplőjeként Magyarországon hozta létre az egyik legjelentősebb infokommunikációs és kutatás-fejlesztési központját, ahol a szakemberek élenjáró technológiákon, az 5G mellett a gépi tanulás, mesterséges intelligencia, az IoT, a Security és a Cloud területeken dolgoznak. Magyarország egyik legkorszerűbb irodaépülete, az Ericsson Ház ezen kívül otthont ad hazánk egyik legnagyobb fejlesztési laboratóriumának és az Ericsson innovációs műhelyének, az Ericsson Garázsnak is. Az Ericsson Magyarország hosszú múltra visszatekintő egyetemi kapcsolatokkal rendelkezik, ezeknek köszönhetően számos újdonság valósult meg Magyarországon. Kutatási együttműködéseken keresztül az Ericsson Magyarország eddig több mint 13 milliárd forint közvetlen támogatást nyújtott hazai egyetemek számára.

“Az Ericsson Magyarország szerepe a hazai K+F szektorban kiemelkedő. Célunk, hogy fejlesztéseinkkel ügyfeleink a digitális forradalom minél több előnyét élvezhessék az 5G hálózatok használatával. Büszkék vagyunk, hogy magyar mérnökök munkája is hozzájárul ahhoz, hogy az Ericsson világelső a meghatározó 5G szabadalmakban.”

– mondta el Éry Gábor, az Ericsson Magyarország vezérigazgatója.

„Az Ericsson évtizedes víziója a hálózatba kapcsolt társadalomról kezd valóra válni. A digitalizáció átalakítja az ipart, a társadalmat, a mindennapjainkat és az 5G legújabb felhasználási lehetőségei még egyértelműbbé teszik a mobilrhálózatok szerepét ebben az átalakulásban”

– tette hozzá Éry Gábor.

Az Ericsson legfrissebb, „5G üzleti iránytű” jelentése szerint a mobilhálózatok magánfelhasználóihoz kapcsolódó bevételei a 2030-ig tartó időszakban lényegében stagnálnak, éves szinten mindössze 0,75 százalékkal növekednek. Ezzel szemben az 5G és a digitalizáció ipari felhasználása terén ugrásszerű, közel évi 12 százalékos bevételnövekedés várható ugyanezen időszak alatt.

A következő évtizedben az 5G által generált bevételek az IKT szektorban (információs és kommunikációs technológiák) 1.500 milliárd dollárt érhetnek el, amelynek 47 százaléka a szolgáltatóknál jelentkezik majd. A várakozások szerint a telekommunikáció B2B szolgáltatásai terén akár 35 százalékos forgalombővülés is bekövetkezhet az említett időszakban a 10 legjelentősebb iparágban. Ezek a területek: a gyártás, az energiatermelés és a közművek, a közbiztonság, az egészségügy, a közlekedés, a média, az autóipar, a pénzügy, a kereskedelem és a mezőgazdaság.