Új, digitális telekommunikációs hálózatok fejlesztésével foglalkozó IT Kompetencia Központ létrehozását jelentette be a Nokia Budapesten.

Az egység fontos szerepet játszik majd a Nokia új globális üzleti céljainak megvalósításában. A bővítés keretében a vállalat legalább 120 új pozíciót alakít ki Magyarországon magasan képzett informatikai szakemberek számára. A központ a Nokiában világszerte használt IT megoldások, technológiák és szolgáltatások fejlesztését fogja támogatni.

A Nokia új globális üzleti céljainak megvalósítása érdekében magasan képzett informatikai szakembergárdát toboroz Budapesten. Az új kompetencia központnak köszönhetően a vállalat hatékonyabban szeretné kiszolgálni az end-to-end 5G, a dolgok internete (IoT), valamint a felhőalapú hálózatok és szolgáltatások kapcsán felmerülő új üzleti igényeit. A most kialakításra kerülő széleskörű informatikai részleg a Nokia működéséhez szükséges legmagasabb minőséget, hatékonyságot és egyben agilitást biztosítja majd a jövőbeli lehetőségek kiaknázása érdekében.

Az új budapesti IT központ elsősorban a különböző mobil hálózati alkalmazások és szolgáltatások, új 5G termékek és megoldások, mesterséges intelligencia, új generációs vállalatirányítási információs rendszerek (ERP), illetve a kiberbiztonsággal, HR-rel, minőségbiztosítással, joggal és megfelelőséggel kapcsolatos informatikai megoldások területére fókuszál majd. Budapest vezető szerepet játszik a Nokia globális IT transzformációs programjában, hiszen itt működik a program változás-menedzsment irodája is.

A fenti szakterületekre a Nokia több nyitott pozíciót kínál olyan solution owner, architekt, szoftverfejlesztő, illetve IT termék- és projektmenedzser szakemberek számára, akik legalább 3 és 10 év közötti szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

„Az új csapat nemzetközi szintű, csúcstechnológiai megoldásokat fog fejleszteni szoros együttműködésben a világ számos más pontján dolgozó szakembereinkkel. A Nokia számára kiemelten fontos helyszín Magyarország és nagyra értékeljük a magyar informatikai szakemberek tehetségét, illetve felkészültségét. Ennek és az ország kedvező földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően hoztuk meg a döntést, hogy Budapesten valósítjuk meg ezt a kiemelt jelentőségű beruházást”

– fogalmazott Ursula Soritsch-Renier, a Nokia informatikai igazgatója (Chief Information Officer).

A Nokia a magyar kutatás-fejlesztés meghatározó szereplője

A Nokia 1998 óta van jelen Magyarországon. A vállalat budapesti főhadiszállása, a Nokia Skypark ad otthont Magyarország egyik legnagyobb informatikai és telekommunikációs kutató-fejlesztő (k+f) központjának. A Nokia a magyar gazdaság meghatározó szereplője, jelenleg több, mint 2300 embernek ad munkát. A Nokia Magyarországon folyó kutatás-fejlesztési tevékenysége egyebek mellett a mesterséges intelligencia alkalmazására, valamint az ötödik generációs hálózatok automatizálására is fókuszál. A Nokia Bell Labs hazai kutatóközpontja pedig többek között a mesterséges intelligencia és a kognitív tudományok területén végez alapkutatásokat.