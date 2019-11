Jobban fogy a konzol, mint a szárítógép a Black Friday-en

Az első órák számai alapján egy átlagos ügyfél idén több fekete pénteki terméket vesz, mint tavaly, a rendelések többségét pedig bolti átvétellel kérik.

Az Extreme Digital Black Friday-e reggel fél hatkor indult, az érdeklődők egy néhány perces várakozási soron keresztül tudtak belépni az oldalra – reggel nyolc óráig több mint kétszázezren keresték fel a www.edigital.hu-t.

November 15-én reggel fél hatkor kezdődött a Black Friday az Extreme Digitalnál: az oldalra idén egy várakozási soron keresztül lehet belépni, amely fokozatosan engedi be az érdeklődőket annak érdekében, hogy a webáruház működése zökkenőmentes maradjon.

Az első órák eladási statisztikái alapján a top3 termék a Playstation 4 konzol Pro és Slim verziója, utána következik a Beko gyártmányú szárítógép, illetve a Samsung Galaxy A50 okostelefon. A játékgép vezető pozíciója azért meglepő, mert a korábbi években a szárítógép volt a legnagyobb fekete pénteki slágertermék – bár a nap folyamán még változhat a rangsor.

Az első húsz termék között még az LG, a Samsung és a Sony 43-55 colos UHD okostelevíziói is megtalálhatók, valamint a felső kategóriás Nikon Z6 tükör nélküli digitális fényképezőgép is. Népszerűek még a prémium Bluetooth fej/fülhallgatók és a LEGO-szettek és az akkumulátoros fúró/csavarhúzók is,

A reggeli adatok szerint egy tipikus Black Friday vásárló az Extreme Digitalnál átlagosan 1,77 darab terméket vásárolt, a rendelések 60 százalékát bolti átvétellel kérték (ez országszerte tizenhét szaküzletben lehetséges), és 19 százalékát fizették ki online. A fekete pénteki akciós termékek bolti átvételét 5 napon belül, házhozszállítását pedig 2-7 napon belül biztosítja az Extreme Digital, de ezeken felül több tízezer további akciós ajánlat is elérhető a webáruházban.