A televízió elsősége továbbra is töretlen, a digitális kiadások robbanásszerű növekedést mutattak, miközben a kültéri hirdetések a harmadik helyre léptek elő a televíziós és az online felületek mögött, a nyomtatott média pedig jelentősen visszaesett.

A weCAN, Közép- és Kelet-Európa független reklámügynökségeiből álló hálózataként november 7-én, bukaresti konferenciáján mutatta be az immár ötödik évfordulóját ünneplő éves jelentését, a CANnual Report-ot. A tanulmánykötet 15 közép- és kelet-európai hirdetési piac eredményeit vizsgálja a 2014-2018-as időszakban, továbbá előrejelzésekkel is szolgál a következő öt esztendőre vonatkozóan. A médiafogyasztási szokásokkal, valamint a reklámipari kiadásokkal kapcsolatos adatokon túlmenően, a kiadványban helyet kaptak a weCAN szakértőinek és más iparági vezetőknek a cikkei is, így megtalálható benne Agnieszka Kosiknak, a Facebook Lengyelország vezetőjének, Vadász Illésnek, a Google Magyarország iparági vezetőjének, Mojca Briščiknek, a Golden Drum Festival elnökének, és Dr. Kozák Ákosnak, a GfK Hungária Piackutató Intézet igazgatójának egy-egy írása is.

Növekedés és digitalizáció

A CANnual Report arról számol be, hogy 2018 folyamán a reklámipari kiadások teljes értéke elérte a nettó 13,8 milliárd eurót, vagyis a hirdetők 3 milliárd euróval többet költöttek a térségben, mint öt évvel korábban.

Ez a növekedés részben a régió 2014 és 2018 között megfigyelhető gazdasági fejlődésének köszönhető, valamint a digitalizációnak, amely jelentős hatással bírt a médiafogyasztási szokásokra. A rendszeresen internetezők aránya a régióban öt év alatt 10 százalékkal nőtt.

Két mérföldkő öt év alatt

Leghamarabb a visegrádi országok hirdetőinek sikerült alkalmazkodniuk a digitális korszakhoz. A Cseh Köztársaság volt az első olyan piac, ahol az online kiadások meghaladták a televízióban elköltött összegekét, őt követte Magyarország 2015-ben, majd Lengyelország 2018-ban, míg Szlovákia felzárkózása csupán a közeljövőben várható. Rajtuk kívül még három országnak sikerült elérnie ezt a mérföldkövet 2014 óta: Litvániának 2016-ban, Ukrajnának és Oroszországnak pedig 2018-ban. Ez utóbbi egyébként valódi digitális szuperhatalommá nőtte ki magát, és a régió összes online hirdetési kiadásainak csaknem felét tudhatja magáénak.

A médiafogyasztási szokásoknak megfelelően a hirdetők továbbra is jelentős összegeket fordítanak a televíziós reklámokra. 2018-ban összesen nettó 5,5 milliárd eurót, vagyis 14 százalékkal többet, mint öt évvel korábban. A tévés megjelenés elsősorban délen népszerű. A televíziós költési rangsor első helyein Románia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Szerbia, Szlovénia és Horvátország állnak.

Az elmúlt évek fényében nem számít egyedüli mérföldkőnek a közép- és kelet-európai országok reklámpiacainak történetében az, hogy az online kiadások utolérték a televíziós kiadásokat. A CANnual Report arra is rámutat, hogy a folyamattal párhuzamosan a nyomtatott sajtóra fordított hirdetési összegek folyamatosan csökkentek (-28%), a kültéri reklámok pedig mérsékelt előretörést produkáltak (+10%), ráadásul a teljes költés tekintetében a részarányuk is növekedett regionális szinten.

Az online média olymértékben kebelezte be a nyomtatott sajtótermékek közönségét, hogy a kültéri hirdetések felzárkóztak a harmadik legnépszerűbb helyre, közvetlenül a televízió és az online felületek mögé, leelőzve a nyomtatott médiát.

A teljes jelentés letölthető a www.wecan.net oldalról.