A Spar Partner Program 7 éve rendületlenül dübörög

A SPAR partner program egy vonzó és eredményes üzleti modell. A SPAR franchise szövetségéhez 2019. szeptember 1-jével már 186 üzlet csatlakozott, egy év alatt 33 eladóhellyel gyarapodott a hálózat.

A hálózatbővülésnek köszönhetően új SPAR market üzletek fogadják a vevőket Budapesten, Pencen, Vértesacsán, Siófokon, Szabadszálláson, Gyomaendrődön és Nagyvenyimben, illetve OMV SPAR express nyílt a budapesti, mosonmagyaróvári, körmendi, győri, soproni, kecskeméti, szekszárdi, pécsi, egri és komáromi OMV töltőállomásokon, így már 85 töltőállomáson találkozhatnak a vásárlók a megszokott SPAR-minőséggel.

A franchise hálózat 2012-ben két üzlettel indult, 2018-ra pedig már 186-ra növekedett a társuló partnerek száma. A kezdeti forgalom 237 millió forintot tett ki, amely 2018-ra elérte a 47 milliárd forintot. Mindeközben a SPAR franchise program üzletei szerte az országban mintegy 1700 embernek nyújtanak biztos megélhetést.

„Az idén hétéves franchise rendszerünk egyértelmű sikertörténet. A magánkereskedők azért társulnak hozzá, mert a partner programmal számos előnyt élvezhetnek: széles áruválasztékot, akár heti hatszori áruszállítást, széles marketingtámogatást és promóciókat, de a modern informatikai rendszert, valamint a SuperShop hűségprogramot is igénybe vehetik. Ezen kívül a SPAR saját tulajdonú bicskei Regnum húsüzemében készülő, kiváló minőségű, mindig friss és kedvező árú húsok a franchise üzletekben is kaphatóak, és újabban az üllői SPAR enjoy. convenience üzemünk kényelmi termékeivel is gazdagíthatják a kínálatukat”