Az LG Electronics (LG) és a Qualcomm Incorporated leányvállalata, a Qualcomm Technologies Inc. bejelentette, hogy közösen fejlesztik tovább a webOS Auto-t, az LG autókba tervezett infotainment rendszerét.

A webOS Auto és a Qualcomm® Snapdragon™ önműködőjármű-fejlesztési platformjának (ADP) erősségeit felhasználva a két vállalat célja, hogy még kényelmesebb autózást és magasabb szintű felhasználói élményt kínáljon a sofőrök és az utasok számára.

A Linux alapú LG webOS Auto platform az LG szakértelmére épít a következő generációs összekapcsolt járművek infotainment rendszerei terén. Az LG nemrégiben mutatta be a webOS második nyílt forráskódú verzióját, amely már járművekben használható funkciókat is kapott, így a fejlesztők maguk is kipróbálhatják a webOS Auto-ban is megtalálható néhány innovatív funkciót. A forráskód, valamint a kapcsolódó eszközök és útmutatók ingyenesen letölthetők a http://webosose.org weboldalon.

A Snapdragon ADP mesterségesintelligencia-funkciókkal támogatott piacvezető infotainment-megoldásokat kínál, a nagyfelbontású többkijelzős konfigurációkhoz fejlett grafikai funkciókat biztosít, és lehetővé teszi az ultra HD streaminget. A Snapdragon ADP átfogó hardveres és szoftveres környezetet nyújt a nagyteljesítményű és energiahatékony vezetőoldali utastér-platformok — beleértve az utastérben megtalálható kijelzők — gyors fejlesztéséhez.

A webOS Auto kereskedelmi célú továbbfejlesztése mellett az LG és a Qualcomm közösen dolgozik egy referenciaplatformon is, amelyet az LG januárban, a 2020-as CES-en mutat majd be.

„Nagyra értékeljük, hogy együttműködésünk a Qualcommal kiterjeszti a webOS Auto platform ökoszisztémáját, és a Qualcomm vadonatúj megoldásaival – mint az 5G hálózat vagy a multimédia — a felhasználók a szórakoztatás ugyanolyan élményét kapják majd az autóikban is, mint otthon. A webOS és a Snapdragon ADP együtt kiemelkedő teljesítményű, átfogó hardveres és szoftveres platformot kínál a jövő autós infotaiment rendszereihez.”

– mondta Dr. I.P. Park, az LG Electronics elnöke és technológiai vezetője.

„Az LG és a Qualcomm Technologies jelenlegi együttműködése a két cég régóta fennálló és sikeres kapcsolatára épít. Ez az erős szinergia jól érezhető a következő generációs autós szoftverben. Biztosak vagyunk abban, hogy a két vállalat tapasztalata és szakértelme az autóipari technológiák fejlesztése terén elősegíti, hogy olyan járműbe épített következő generációs felhasználói élményeket kínáljunk, amilyet a fogyasztók igényelnek.”

— mondta Jim Cathey, a Qualcomm Technologies szenior alelnöke és globális üzleti tevékenységének elnöke.