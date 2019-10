A tavalyi szemeszterben 397 diák tette le sikerrel a szakvizsgáit, az idei tanévben pedig közel 800 tanuló szakmai gyakorlatáról gondoskodik az áruházlánc.

A közel 13 ezer munkavállalót foglalkozató SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. aktív a hazai szakképzésben: több mint 150 kereskedelmi iskola eladó, kereskedő, logisztikai és szállítmányozási ügyintéző diákjának biztosít gyakorlati képzőhelyet 162 szupermarket és 34 hipermarket áruházában. Az üzletekben szakmailag felkészült és elismert gyakorlati oktatók támogatják a tanulókat a szakmai tudás elsajátításában és elmélyítésében.

„A versenyképes gyakorlati képzés a kezdetek óta stratégiai jelentőséggel bír vállalatunknál. Mentoraink minőségi, a mindennapok során alkalmazható tudással gyarapítják a diákokat. A szakma elismertségének növelésével, a leendő munkatársaink magas színvonalú felkészítésével a kereskedelmi szektorban érzékelhető szakemberhiányt is érdemben mérsékelni tudjuk. Vállalatunk sikere a munkatársakon múlik, ezért döntő a szakmai felkészültségük minősége”

– mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

Azokat a tapasztalt munkatársakat, akik az üzletekben gyakorlati oktatóként foglalkoztak a tanulókkal, az év során továbbképezték: a cég 189 kollégája vett részt a kereskedelmi és iparkamarák által szervezett felkészítő szakképzésen, ahol főleg pedagógiai-módszertani ismeretekkel bővíthették tudásukat, de szó esett a generációs különbségekből adódó speciális helyzetek kezeléséről is.

A kiskereskedelmi vállalat a 2019/2020-as tanévben 684 eladó, 43 kereskedő, 20 logisztikai ügyintéző és 19 élelmiszer-vegyiáru eladó tanulóval áll tanulószerződéses jogviszonyban. A SPAR a szerződéseket a teljes képzési időre köti, így két évre nyújt biztos gyakorlati helyet a tanulóknak, akik heti 2-3 napot töltenek az üzletekben.

A cég az idei nyáron is lehetővé tette 256 ágazati képzésben részt vevő tanulónak a szakmai gyakorlatát, amelynek keretében – 105-160 óra közötti időtartamban – kaptak a fiatalok betekintést a kereskedelmi folyamatokba.

A SPAR franchise partnerei szintén csatlakoztak a szakképzési rendszerhez és gyakorlati képzőhelyeket biztosítanak a diákoknak. A vállalat a tanulók képzése terén is támogatja a magyar kiskereskedőket: partnereinek segítséget nyújt a gyakorlatukat töltő fiatalok adminisztrációját és szakmai képzését illetően.

A mindennapi gyakorlati képzés mellett a SPAR fontosnak tartja a tehetséggondozást is. Tizenegyedik éve szponzorként támogatja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Szakma Sztár Verseny kereskedelmi ágazatában a tudásukról számot adó kereskedő, eladó, illetve logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanulók megmérettetését. Az áruházlánc teljes mértékben egyetért a verseny fő célkitűzéseivel, a szakmák társadalmi presztízsének és vonzerejének növelésével, a jó szakember-pályamodell bemutatásával és népszerűsítésével, amelyre működése során a vállalat maga is törekszik. A cég úgy is segíti a hazai tehetséggondozást, hogy hagyományosan szerepet vállal a fiatal szakmai talentumokat próbára tévő WorldSkills nemzetközi versenyen a legjobb szakácsok kiválasztásában.

A SPAR az elsők között csatlakozott a duális főiskolai-egyetemi képzéshez. Jelenleg 19 duális hallgató tölti gyakorlatát a vállalatnál, akik a Szent István Egyetemen és a Budapesti Gazdasági Egyetemen tanulnak. A diákok tevékenyen részt vesznek az áruházlánc napi működésében, ezáltal a megszerzett elméleti tudásukat hasznos gyakorlati ismeretekkel bővíthetik. Emellett a SPAR folyamatosan fogadja a kötelező szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatókat az értékesítés, a logisztika és termelés területére is.

A kereskedelmi cég egyik jelentős, az oktatással is kapcsolatos munkaügyi kezdeményezése volt 2016-ban a budapesti karrieriroda megnyitása. Az iroda létrejöttét az egyre növekvő számú érdeklődés, illetve a jelentkezőkkel való közvetlen kapcsolattartás fontossága indokolta. A SPAR munkatársai a személyes egyeztetés során részletes információkat adnak a meghirdetett pozíciókról és a felvételi folyamat menetéről. A jelentkezők megismerhetik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. trainee és gyakornoki programjait, karrierlehetőségeit. A vállalat karrierirodája 2018 novemberében a Nyugati térről a Mester utcába költözött. A munkatársak hétfőn 8 és 18 óra között, szerdán 8-tól 16:30-ig és pénteken 8 és 14 óra közt fogadják az állásra jelentkezőket a Pávaház, Budapest IX. kerület, Mester utca 30-32. szám alatti épületének első emeletén.

