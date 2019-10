A budapesti coworking piac átalakulásából a kicsik profitálhatnak

Döbbenetes iramban növekszik a közösségi irodák száma a világon. A piac lendületét jól mutatja, hogy a coworking szolgáltatást nyújtó vállalatok száma tíz év alatt 1000 (!) százalékkal nőtt.

“Ugyanakkor ez a kisebb, néhány tucat főnek otthont adó közösségeknek is jót tehet”

– vélekedik Mekis Dániel, a Muse coworking alapítója.

Az előrejelzések szerint pedig jövőre már több mint 26 ezer ilyen helyszín várja a dolgozni vágyókat. A növekedés üteme pedig a közeljövőben sem fog megtörni, hiszen a GCUC számai szerint a világon jelenleg 3,1 millióan választják a „rugalmas munkahelyeket”, míg 2022-re ez a szám meg fog duplázódni.

Növekedés és átalakulás a közösségi irodákban

A coworking piac a közelmúltban a WeWork körüli balhéval került be a hírekbe, ami rámutat a szegmens átalakulására is, hiszen egyre több a helyi és nemzetközi cég, melyek nagyvállalatok számára biztosítanak irodákat. A Közép-Európában is aktív amerikai cégóriás, melynek olyan bérlői vannak, mint a Microsoft vagy a Puma, ugyanakkor az események ellenére sem állt le a terjeszkedéssel, és a hamarosan közel száz új helyszínt fog átadni.

Mindezek a beruházások pedig a projektalapú munkavégzés térnyeréséhez vezethetők vissza, melynek „az egyik alapja a rugalmas munkahely”. Erre a munkaerőpiacon végbemenő paradigmaváltásra hívták fel a figyelmet a közelmúltban tartott Workspaces Day konferencián, ahol aláhúzták, hogy a folyamat egyelőre megállíthatatlannak tűnik és a tudásalapú gazdaságban érdekelt nagyvállalatok egyre inkább fel fogják ismerni ezt. Éppen ezért nem meglepő, hogy a nagyvárosokban, ahol a világmárkák már amúgy is központtal rendelkeznek, sorra nyílnak az ilyen irodák.

Budapest egyértelműen követi a coworking világpiaci trendjeit

Egyre adják át fővárosunkban a nagyméretű közösségi irodákat a hazai és külföldi szereplők, elég csak a Millenárisra, vagy a luxemburgi székhelyű Regus projektjeire gondolni – hívta fel a figyelmet Mekis Dániel. A Muse coworking alapítója ugyanakkor kifejtette, hogy ezek a gigaprojektek nem veszélyeztetik a kisebb közösségeket, hiszen előbbiek nagyobb csapatokra lettek tervezve.

A közösség kiépülése üzleti lehetőségekhez vezet

„A nagyobb projektek már megjelenésükben is inkább hagyományos irodára hasonlítanak. A mi közösségi irodánkban minden hely egyedi, így bárki megtalálhatja a személyiségéhez leginkább illő kis sarkot. Továbbá azt mondták el coworkereim, hogy egy nagyobb helyen nem is tudják elképzelni, hogyan jöhet létre olyan családias hangulat, aminek a velejárója a közös gondolkodás és üzletek tető alá hozása”

– mondta el Mekis Dániel. A Muse coworking alapítója hozzátette, hogy az ilyen extrák miatt, mint a könnyebb kapcsolatépítési lehetőségek és az irányított közösségi foglalkozások, fel fognak értékelődni a személyesebb irodák.