A Samsung a hatodik helyen áll az Interbrand 2019-es rangsorában

A vállalati márka értéke két százalékkal nőtt az előző évi eredményhez képest az Interbrand 2019 -es listáján.

A Samsung növekedését döntően befolyásoló tényezők:

A felhasználók átalakuló szokásaihoz jól illeszkedő, innovatív termékek bemutatása, mint például a BESPOKE hűtők, a Sero TV és a Galaxy Fold.

Magas növekedési potenciállal rendelkező technológiák fejlesztése, köztük az 5G, a mesterséges intelligencia, az IoT eszközök és a járműipari megoldások.

Piacvezetői szerep a félvezető memóriák terén és vezető iparági pozíció a technológia fejlesztésében.

A Samsung mobil üzletága újabb sikereket ért el a Galaxy széria legújabb tagjainak bemutatásával. A vállalat az iparágban elsők között mutatta be kihajtható okoskészülékét, a Galaxy Foldot és ezzel is arra bíztatta a felhasználókat, hogy azt tegyék, amit nem tehetnek. A Samsung vizuális kijelzők üzletága, amely 13 éve szerepel a piacvezetők között, újgenerációs élményeket kínált a felhasználóknak QLED 8K és Micro LED kijelzőivel, emellett pedig tovább bővítette egyedi tévéinek kínálatát a The Sero, a The Frame és a The Serif készülékekkel. A háztartási berendezések piacán a Samsung megtartotta prémium pozícióját mind a hűtőgépek, mind pedig a mosógépek terén, miközben innovatív, személyre szabható termékeket mutatott be, mint például a BESPOKE hűtőszekrények.

Az 5G fejlesztésében elért eredményeit a vállalat az első 5G képes okostelefonjával mutatta be a felhasználóknak. Ez a technológia jelentős szerepet játszik a mesterséges intelligencia és az IoT megoldások hatékonyabb felhasználásában. Az újgenerációs hálózatok lenyűgöző sebességével az önvezető technológiák fejlesztése is felgyorsulhat.

A Samsung félvezető memória üzletága megerősítette piaci helyzetét és elkezdte az egyedülálló 12 gigabites LPDDR5 mobil DRAM és a hatodik generációs V-NAND lapkák sorozatgyártását, amelyek a vállalat első 100 fölötti cellarétegű, single stack kialakítású chipjei. A Samsung emellett jelentős összeget fordít kutatás-fejlesztésre és folyamatosan bővíti gyártókapacitását a félvezető iparágban.

A Samsung piacvezető pozíciója és innovációs befektetései is hozzájárultak az idei év eredményeihez. A vállalat a cégen belüli K&F ráfordítások mellett különös figyelmet fordított termékökoszisztémájának bővítésére bizonyos stratégia együttműködéseken és olyan startupok támogatásán keresztül, amelyek új piaci lehetőségeket hoznak el, különösen a járműipari fejlesztések terén.

„Nagy öröm számunkra, hogy folyamatos fejlesztésinkkel olyan fontos innovációkat alkothatunk meg, amelyek segítenek felhasználóink életének jobbá tételében. Fontos számunkra, hogy meghallgassuk és tanuljunk felhasználóink visszajelzéseiből. Olyan innovatív megoldásokat kell bemutatnunk, amelyek az egész társadalomara hatással lehetnek, ezzel is tovább erősítve a Samsung márkáját.”

– mondta el YH Lee, a Samsung marketingvezetője.

Az Interbrand idei Best Global Brands rangsorának bejelentése után, október 23-án New Yorkban rendezik a Best Global Brands éves találkozóját.

A Samsung márkaértékének növekedése