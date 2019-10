A Dyntell lett a régió leggyorsabban fejlődő magyar technológiai cége

Már ahhoz is több mint 400%-os növekedést kellett elérni, hogy egy cég felkerüljön a közép-európai régió 50 leggyorsabban fejlődő vállalatának listájára, de a hatodik helyet megszerző és ezzel a magyar vállalatok között nyertes Dyntell árbevétel növekedése az elképesztő 2500 százalékot is meghaladta.

A cég, amelynek neve a Dynamic és Intelligence szavak összeolvadásából jött létre hadat üzen az ösztönös vállalatvezetésnek, küldetése, hogy az üzleti döntéseket gyors és professzionális adatelemzéssel segítse. A Dyntell által kifejlesztett Dyntell Bi üzleti intelligencia rendszer a vezetői döntéstámogatás egy új technológiája, amelynek lényege, hogy az adatelemzés nem egy elkülönülő folyamat, hanem beépül a vállalat irányításának rendszerébe.

Salga Péter, a Dyntell ügyvezetője elmondta, hogy a cég gyors növekedése annak a trendnek köszönhető, hogy a vállalatok egyre inkább felismerik a képződő adatokban rejlő kincset és az adatelemzés fontosságát. Egyre többen értik meg, hogy az üzleti intelligencia a versenyképességük záloga lehet, mert a jó üzleti döntéshez alapvető fontosságú a megfelelő helyen és időben rendelkezésre álló, pontos és részletes információ.

A következő lépcsőfok a Dyntell számára a további terjeszkedés az Egyesült Államokban és a külföldi piacokon. Hosszú távú cél, hogy egy évtized múlva a magyar vállalat olyan globális szoftverszállító legyen, akitől minden szükséges üzleti szoftver támogatást egy helyen be lehet szerezni.

„A leggyorsabban növekedő technológiai vállalatok közé szenvedéllyel, elhivatottsággal és innovatív szemlélettel lehet bekerülni. Ezek önmagukban is a siker kulcsai lehetnek, de sok más tényező is döntő fontosságú. A Deloitte Fast 50 programja 20 éve segíti ezeket a vállalkozásokat céljaik elérésben. A listára kerülés például automatikus nevezést is jelent a Deloitte Fast 500 EMEA programba, ahol a pályázó cég a közép-európai régión túl, világszerte is az ügyfelek látóterébe kerülhet.”