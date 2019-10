A FlixMobility új tech hubot nyitott Nürnbergben

A már meglévő berlini, müncheni és harkovi tech hubok mellett a FlixMobility tovább növeli fejlesztői csapatát.

● Az új FlixCar szolgáltatást Nürnbergben fejlesztik

● Növekvő csapat: 50 új fejlesztő 2020 végéig

● ZOLLHOF tech inkubátor – az ideális hely IT startupok részére

Európa legnagyobb távolsági buszszolgáltatója a nürnbergi ZOLLHOF tech inkubátornál nyitott új bázist szeptember végén. A vállalat útja így az alapítók gyökereihez vezet vissza, hiszen mindhárman a nürnbergi régióból származnak. A következő években innen fejlesztik majd a FlixCar telekocsi szolgáltatást és optimalizálják az e-commerce csatornákat.

2020 végére már közel 50 munkavállaló dolgozik majd a FlixTech új nürnbergi hubjában. A FlixMobility fejlesztői részlege jelenleg megközelítőleg 250 IT szakembert foglalkoztat Berlinben, Münchenben és az ukrajnai Harkovban. A csapat új normákat alakít ki a digitális termékfejlesztésben és elkötelezett az iránt, hogy a FlixBus, FlixTrain és FlixBus Charter utasainak magas színvonalú utazási élményt biztosítson, elsősorban adatvezérelt megoldások és magas fokú automatizáció révén. Az IT team agilis szervezeti struktúrája elősegíti, hogy innovatív szellemben a legkorszerűbb szolgáltatás jöjjön létre.

Digitális mobilitás: fókuszban az e-commerce és az új FlixCar szolgáltatás

A FlixMobility a kezdetektől a felhasználó központú és innovatív megoldásokra fókuszál, hogy az utazást a lehető legegyszerűbbé tegye. A vállalat már korábban is fejlesztett házon belül technológiai megoldásokat a Google Asszisztens, Amazon Alexa és olyan fizetési lehetőségek, mint a Google Pay integrációjához, emellett folyamatosan optimalizálja mobil alkalmazását és weboldalait.

„Fejlődésünk az elmúlt években megmutatta, hogy csapatunk és digitális termékeink továbbra is hatalmas növekedési potenciállal rendelkeznek. A most kialakuló nürnbergi team leginkább az új FlixCar szolgáltatás digitális infrastruktúrájának fejlesztésével és az e-commerce terület további optimalizálásával foglalkozik majd.” – mondta el Daniel Krauss, a FlixMobility társalapítója és CIO-ja.



Nürnberg – ideális high-tech lokáció Németországban

Nürnberg München és Bonn mellett a legtöbb IKT szektorban foglalkoztatott munkavállalóval rendelkező városok egyike német viszonylatban. A tavalyi évhez képest a Nürnbergben infokommunikációs területen munkát vállalók száma 4,3 százalékkal nőtt.

„Már kiépült német high-tech lokációként Nürnberg ideális körülményeket biztosít ahhoz, hogy a FlixTech tehetségeinek számát növeljük. Én egy Fürth közelében lévő kisvárosból származom, így jól tudom, milyen fontos Nürnberg régiója az IT iparág számára.” – tette hozzá Krauss.

Nürnberg gazdaságért felelős tisztviselője, Dr. Michael Fraas: „Üdv itthon, FlixBus! Az egyik legsikeresebb német startup vállalat alapítói a mi régiónkból származnak, és most a cég is megjelenik Nürnbergben. Ez egy visszajelzés a pezsgő startup és digitális közösségnek otthont adó üzleti lokációnknak. A FlixBus jó példát mutat a közösségnek arra vonatkozóan, hogy egy startup a technológia, az adatok ügyes felhasználása és az ügyfélközpontúság révén gyorsan piacvezetővé válhat.”

ZOLLHOF – tech inkubátor – helyi tapasztalat és startup támogatás

A FlixMobility már évek óta együttműködik a ZOLLHOF tech inkubátorral. A ZOLLHOF a leggyorsabban növekvő inkubátor Németországban, pre-seed és seed fázisban lévő fiatal tech startupok bölcsője. Az itt kiemelt tech témák az IoT, mesterséges intelligencia, vállalati technológia, ipar 4.0 és digitális egészség. A ZOLLHOF számos olyan, már kialakult vállalattal együttműködik, akik vezető szerepet töltenek be a digitális változásban. A FlixMobility most egy újabb befolyásos piaci szereplőként csatlakozik és erősíti tovább Nürnberget, mint IT lokációt.

Néhány technológiai újdonság a FlixBus cégnél, amiről nemrégiben mi is írtunk, például Google Asszisztenssel is tudsz már jegyet foglalni, Apple Pay appal fizetni vagy éppen a új fedélzeti szórakoztató rendszert vezettek be.