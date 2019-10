Törökbálinton is beújít a SPAR

A kétmilliárd forintos beruházás keretében megépülő SPAR szupermarket korszerű külső megjelenéssel és belső kialakítással, környezetbarát technológiákkal várja majd a vásárlókat.

Az üzletben a számos frissáru mellett SPAR to Go is helyet kap. A szomszédságában pedig egy családbarát játszótér is felépül.

A több mint 13 ezer lakosú Törökbálint jelentős vásárlóerővel rendelkezik, amelynek egyik bizonyítéka, hogy egyre több cég keresi a lehetőséget, hogy együtt fejlődjön a településsel. A SPAR a Törökbálinti-tó jól megközelíthető környezetében tervezi az új szupermarket megépítését.

„A SPAR hosszú távon gondolkodik nem csak Magyarországon, de Törökbálinton is. 32 munkahelyet teremtünk, és újra bebizonyítjuk, hogy a minőségi termékeinknek és a minőségi kiszolgálásnak köszönhetően továbbra is a SPAR a legjobb döntés. A hozzávetőleg kétmilliárd forintos beruházás keretében egy olyan korszerű üzlet nyílik meg, amely szolgálni fogja a törökbálinti és környékbeli vásárlók igényeit”

– mondta Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország ügyvezető igazgatója.

„Városunk soha nem látott fejlődésen megy keresztül – utak, járdák, körforgalmak építése, intézmények korszerűsítése. Kulturális programok, számtalan sportolási lehetőség, térítésmentes szolgáltatások, kertvárosi életérzés. A legfontosabb célunk, hogy minden törökbálinti úgy érezze, jó itt élni. Mindemellett különösen nagy elismerésnek tartjuk, hogy egyre több cég találja vonzó célpontnak városunkat, kiemelkedőnek adottságait! Büszkén viseljük a „Vállalkozásbarát önkormányzat” címet. Megtiszteltetés, hogy immár a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. is Törökbálintot választotta. Bízom a konstruktív és gyümölcsöző együttműködésben, a biztos alapra épített kapcsolatban”

– hangsúlyozta Törökbálint polgármestere, Elek Sándor.

A MaxCity közelében található, jelenleg üresen álló telek mintegy 22 ezer négyzetméter beépíthető területén októberben kezdik meg az üzlet építését. A 4755 négyzetméteres épületegyüttesből a SPAR szupermarket 2164 négyzetmétert tesz ki – ebből az áruház eladótere 1280 négyzetméteres –, a többit az öt egységből álló üzletsor foglalja majd el. A családosok számára a területen egy játszóteret is terveznek, de az elképzelések között szerepel egy termelői piac kialakítása is.

A Törökbálint, Tópark utca 4. szám alatti szupermarketben az aktuális SPAR enteriőr koncepció szerint alakítják majd ki az eladóteret, az üzlet bútorzatát és berendezését. A főbejárat után jól áttekinthető, piac jellegű zöldség-gyümölcs osztályon át juthatnak el a vásárlók pékáru-részlegig és a legfrissebb belsőépítészeti arculatot tükröző csemegepultig. A SPAR to Go éttermi pultja friss, helyben készülő grilltermékekkel, változatos készétel kínálattal, illetve friss salátaválasztékkal fogadja majd az áruházba térőket. Ezen felül a SPAR enjoy. convenience üzem márkatermékei is természetesen kaphatóak lesznek. Az üzletben hűtött italos helyiséget is kialakítanak, ahol nagyobb mennyiségben kínálják majd a hideg innivalókat. A vásárlók kényelme érdekében a törökbálinti szupermarketbe pedig önkiszolgáló gyorskasszákat is telepítenek.

A tervek szerint a komplexumban kis fogyasztású LED-lámpákkal gondoskodnak a világításról, a SPAR szupermarketbe pedig szén-dioxidos hűtőközegű, környezetkímélő, a hulladékhőt is jó hatásfokkal hasznosítani képes integrált fűtési-hűtési rendszert telepítenek, amely révén kisebb energiafelhasználásra lesz szükség. Az épület többi – bérleményi – részében modern hőszivattyús hőszabályzó rendszert építenek ki.

Az új törökbálinti szupermarket a tervek szerint 2020-ban nyílik meg.