No Fluff Jobs – új IT-állásportál elérhető bérekkel és juttatásokkal

A No Fluff Jobs állásportál, ahol kötelező feltüntetni az elérhető béreket és juttatásokat 2019. szeptember 30-tól Magyarországon is elérhető. Az állásportál kifejezetten az IT szakembereket célozza meg. Az oldal új megoldásokat hoz a hazai IT toborzásba: a hirdetéseknek kötelezően tartalmazniuk kell a bértartományt, valamint a technológiai stacket, tehát a technológiai környezetre vonatkozó információkat is. Mindezt az IT szakemberek már régóta hiányolták a piacon.

A No Fluff Jobs egy informatikai állásportál, amelynek különlegessége, hogy egységesített és összehasonlítható álláshirdetéseket kínál. A céget az egyszerűség, az átláthatóság és a hatékonyság irányelvei vezetik, amelyek kulcsfontosságú sikertényezők az IT-toborzás szokásainak megváltoztatásában.

A No Fluff Jobs a Ringier Axel Springer Media AG állásportál-portfóliójának tagja. A céget 2014-ben alapították a lengyelországi Gdanskban, 2018 májusában pedig a Ringier Axel Springer Media AG megvásárolta a No Fluff Jobs részvényeinek 44 százalékát. A No Fluff Jobs magyarországi bevezetésével a Ringier Axel Springer Media bővíti állásportál kínálatát a piacon. A piacvezető Profession.hu szintén a cégcsoporthoz tartozik.

Martis István, a Ringier Axel Springer Media álláshirdetési portfóliójának csoportigazgatója elmondta:

„A magyar piac nagyon hiányolt már egy olyan állásportált, amely az informatikai szakemberek igényeire lett kialakítva. A hirdetéseknek tartalmazniuk kell a munkaadók által előírt programozási nyelveket, az alkalmazott munkamódszereket, és a fizetést is, hogy valódi, átlátható verseny jöjjön létre a munkavállalókért.”

Tomasz Bujok, a NoFluffJobs vezérigazgatója hozzátette:

„Lengyelországban öt év alatt megváltoztattuk az informatikai toborzási szokásokat azzal, hogy minden álláshirdetésben kötelezővé tettük a bértartomány feltüntetését. Közel 3000 ügyfelünk lett, és portálunkat több mint 3 millióan látogatják. Lengyelország piacvezető informatikai állásportáljaként izgatottan várjuk, hogy az átlátható és hatékony IT-toborzásról alkotott képünket megosszuk a magyar IT-szakemberekkel és ügyfelekkel is. Ezzel a lépéssel a No Fluff Jobs jelentős lépést tesz afelé, hogy Európa-szerte növelje befolyását az IT-állásportálok piacán.”

Az indulás előtt a No Fluff Jobs egy nem reprezentatív felmérés keretében informatikai szakembereket kérdezett az álláspiac jelenlegi helyzetéről. Ebből kiderült, hogy az informatikusok 85%-a elvárja, hogy az álláshirdetések tartalmazzanak fizetésre vonatkozó információt, valamint 78% szerint a technológiákat és a munkavégzés során használt programozási nyelveket is mindenképpen fel kellene tüntetni. A válaszadók többsége kiemelte, hogy zavaró számára a fejvadászat során tapasztalható információhiány: az informatikusok nagyon gyakran nem tudják melyik cég megbízásából érkezik a megkeresés, illetve milyen csapatban, helyszínen, és projekten kellene majd dolgozni.

A No Fluff Jobs budapesti irodájával együtt közel 60 embert foglalkoztat. A magyarországi csapatot Bozsoki Ádám country menedzser vezeti, aki korábban a Profession.hu értékesítési csoportvezetője volt.