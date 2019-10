Az internetes vásárlás jövője – 25 éves az e-kereskedelem

2019-ben ünnepli 25. évfordulóját az e-kereskedelem

A világon először 1994-ben vásároltak bankkártyával az interneten[1], minden idők első biztonságos online tranzakciója Sting szólólemezének, a „Ten Summoner’s Tales” megvásárlásához kötődik.

Magyarországon ma már több mint 4 millióan vásárolnak online[3], évente több mint 550 milliárd forint értékben. [2]

A jövőt tekintve a növekvő fogyasztói tudatosság, a mesterséges intelligencia, a közösségi kereskedelem és a kiberbiztonság lesznek a legnagyobb hatással az e-kereskedelem fejlődésére.

Huszonöt évvel ezelőtt senki sem gondolta volna, hogy az online áruházak valaha képesek lesznek átvenni a hagyományos üzletek szerepét. A mesterséges intelligencia, a virtuális valóság és a legújabb technológiák azonban egyre közelebb hoznak minket az áttöréshez. A fejlődés nemhogy nem lassul, éppen ellenkezőleg: a vállalatok folyamatosan versenyben vannak az online vásárlási folyamat tökéletesítse területén.

A fogyasztók élete már most is sokkal könnyebbé vált, de mire számíthatunk a közeljövőben?

Az internetes vásárlás jövője – így fogunk vásárolni öt év múlva!

Az öt legfontosabb trend, ami meghatározza a netes vásárlás jövőjét.

1, Nem csak a termék, a vállalat értékrendje is számít

A fogyasztók nemcsak az általuk vásárolt termékekre fognak figyelni, hanem arra is, hogy a mögöttük álló vállalatok milyen értékeket képviselnek. A vásárlók számára az is fontos lesz, hogy vásárlásukkal támogatják-e a gazdaságukat, a kultúrát vagy a helyi közösségeket. A Z generáció tagjai számára fontos, hogy kiálljanak a számukra fontos ügyek mellett: 76%-uk aggódik az emberiség bolygóra gyakorolt hatása miatt, míg 60%-uk olyan munkahelyen szeretne dolgozni, amely hatással van a világra[4]. Világnézetük befolyásolja vásárlási döntéseiket is.

2, Mesterséges intelligencia, valódi élmény

A mesterséges intelligencia egyre inkább jelen van a mindennapi életünkben, és a feldolgozott adatok növekvő mennyiségével, az AI-t használó algoritmusok számos további lehetőséget teremtenek az e-kereskedelemben is. A márkák 78%-a már jelenleg is alkalmaz – vagy 2020-ig tervez bevezetni – AI és a VR megoldásokat a vásárlóik magasabb szintű kiszolgálása érdekében. Számos egyéb előny mellett ezeknek a technológiáknak köszönhetjük a személyre szabott termékajánlókat a webáruházak oldalain vagy hírleveleikben. A közeljövőben a VR technológiának köszönhetően hamarosan fel is próbálhatjuk a ruhákat a webáruházakban.

3, Közösségi kereskedelem

Az e-kereskedelem és az m-kereskedelem korszakában felnőtt fogyasztók naponta több órát töltenek el a közösségi médiában[5], és egyre inkább igénylik, hogy a vállalatok is elérhetők legyenek ezeken a felületeken. A közösségi média nem csupán a használt árucikkek hirdetésére és megvásárlására alkalmas, hanem lehetőséget kínál a vállalatok számára a direkt értékesítésre is. A kutatások szerint a webáruházas vásárlás előtt tíz felhasználó közül négy megnézi az adott terméket valamely közösségi hálózaton. A termékek közösségi médiában történő értékesítési lehetőségeinek fejlődésével csak idő kérdése az online áruházak megjelenése ezen a területen.

4, A kisvállalkozások számára az e-kereskedelem ablak a világra

Az online kereskedelem számos nagyszerű fejlesztési lehetőséget kínál a kis- és középvállalkozások számára. Azonban mindezt a cégek még nem használják ki teljesen: Magyarországon az ilyen méretű vállalatoknak csupán 13%-a értékesíti termékeit és szolgáltatásait online (az EU átlag 17%)[6]. Mindeközben, a PayPal adatai alapján a külföldön is értékesítő vállalkozások növekedési üteme sokkal nagyobb (14,3%), mint a csak a helyi piacokon értékesítő kereskedőké (2%)[7]. Mindez hatalmas növekedési lehetőséget kínál a vállalatok számára, hiszen az interneten a világ bármely pontján találhatnak maguknak vásárlókat, miközben idén a globális e-kereskedelem értéke elérheti a 2 trillió USD-t[8].

5, Nő a fogyasztói tudatosság az adatbiztonság területén

Az adatbiztonság online tranzakciókban betöltött szerepe az eladó és vásárló fél számára is egyre inkább felértékelődik. A növekvő tudatosság mellett a jogi szabályozások, mint a GDPR vagy a PSD2, különböző eszközöket biztosítanak a fogyasztók számára az érzékeny adatok védelme érdekében, és súlyosan megbüntetik azokat a webáruházakat, amelyek gondatlanul kezelik a kiberbiztonsági kérdéseket. Ugyanakkor fontos lesz a vállalatok számára, hogy a biztonsági előírások betartása ne tegye kényelmetlenebbé a vásárlást, és ne menjen a vásárlói élmény rovására.

Az internetes vásárlás története