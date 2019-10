Az emberiség tánca a technológiával

Olyan korban élünk, melyben a technológia, és főként a robotika és az automatizálási lehetőségek egyéb formái az érdeklődés középpontjában állnak. A technológiai fejlődés folyamatosan gyorsul, a tudományos felfedezések kéz a kézben járnak a matematikai áttörésekkel, mindemellett pedig olyan alapvető fogalmainkat is napról napra felül kell vizsgálnunk, mint hogy mit is jelent embernek lenni.

A technológiáról szóló párbeszéd az írott történelem kezdetéig vezethető, ám valószínűleg annál is korábbra nyúlik, a kérdéskör minden bizonnyal egyidős az emberiséggel. A technológia, legyen bármilyen primitív vagy fejlett, mindig is egy célt szolgált: hogy kiterjesszük saját képességeinket. Számos eszköz – a kövektől és fabotoktól kezdve a kocsik kerekén át az elektromos csavarhúzóig – testünk kiterjesztéseként funkcionál, és lehetővé teszi, hogy minél többet hozhassunk ki időnkből és energiánkból.

Napjainkra azonban a számítógépek mentális képességeinket ugyanúgy felerősítik, ahogy az eszközök teszik fizikai képességeinkkel. A gyakorlat azt mutatja, hogy legtöbbünk minden elérhető technológiát maga köré gyűjt, mi, a Universal Robotsnál pedig úgy hisszük, azért teszünk így, hogy még jobban kihasználhassuk kevés rendelkezésre álló időnket és energiánkat.

A technológiát azonban más módon is hasznosítjuk, nem is akárhogy. Azáltal, hogy a technológiai vívmányokat saját testünk és elménk képességeinek kiterjesztésére fejlesztjük, arra is alkalmasak, hogy saját képmásunkat tükrözzék vissza – ezt pedig saját magunk alaposabb megismerésére használjuk fel. És mivel a technológiai vívmányokban önmagunkat fedezzük fel (talán nárcizmustól is vezérelve), folyamatosan le is nyűgöznek minket, szeretnénk minél inkább elsajátítani, kihasználni a bennük rejlő lehetőséget. Ugyanakkor, mivel ezek a lehetőségek nem csupán tükrözik, de sokszor ki is bővítik emberi képességeinket, néha a félelem is elönt bennünket a technológiai fejlődés láttán.

Szintén hajlamosak vagyunk a technológiát antropomorfizálni, gyakran – akárcsak háziállataink esetében – rávetítjük saját érzéseinket, viselkedésünket. Amikor a technológia szívünkhöz közel áll, aranyos beceneveket adunk neki, mint például ’Siri’, sőt rá is köszönünk. Ha azonban technológiai fejlődés azon vívmányairól beszélünk, melyek negatív érzéseket keltenek bennünk, utáljuk vagy féljük őket, úgy írjuk le mint ’energiaéhes’, ’mohó’ vagy épp ’emberiséget uraló’, és így tovább.

Mi, a Universal Robots-nál úgy sejtjük, a robotokkal és a technológiával kapcsolatos ellenszenv jelentős része ilyen és ehhez hasonló projekció, nincs köze a technológia valós megértéséhez. A gépek semmivel sem képesek többre annál, mint amire mi tervezzük és programozzuk őket. Nélkülünk nem többek, mint egy halom fém és csavar.

A robotika fejlődését látva úgy tűnik, olyan jövőtől félünk, melyben a technológia alárendeltjeivé válunk. Néha egyenesen azt vízionáljuk, hogy a robotok leigáznak és rabszolgaságba hajtanak minket, néha saját jelentéktelenségünkre mutatnak rá, mert úgy érezzük, elveszik tőlünk a munkát. A rettegés hátterében azonban olyan félelmek állnak, melyek valójában nem is a robotokról szólnak, hanem valami egészen másról. A társadalom valóban az automatizáció újabb hullámát éli, mondhatjuk, hogy egy új ipari forradalom zajlik a szemünk előtt. Azonban erre már ezelőtt is láttunk példát, a gőzgép feltalálása óta többször is. Minden alkalommal, amikor egy új automatizácós technológia terjedni kezd, a baljós próféciák a foglalkoztatás megszűnéséről beszélnek, holott az automatizálásnak köszönhetően valójában új munkahelyek születnek – amellett, hogy növekszik az élettartam, javul az egészségi állapot, és növekszik az anyagi jólét.

Fajunk megjelenése óta, sőt jó eséllyel jóval előtte is számos technológiát fejlesztettünk, mely segített a problémamaegoldásban, és támogatta előrejutásunkat. MI több, bátran állíthatjuk, hogy a technológiai fejlődés történetét vizsgálva minden másnál pontosabb képet kapunk arról, hogy emberi fajként mik, kik is vagyunk valójában. A technológia az emberi faj evolúciós fejlődésének elválaszthatatlan részévé vált.

