Radikálisan új irányt vehet a bankkártyás fizetés Magyarországon!

A számtalan kiegészítő funkciónak köszönhetően – mint amilyen akár az ujjlenyomattal történő fizetés – az Android POS terminálok használata személyre szabott vásárlási élményt nyújt a kereskedők és a vásárlók számára egyaránt.

A rendezvényen a fizetési szolgáltatások jövőjéről is hasznos információk hangzottak el.

Az MNB legutóbbi jelentése szerint Magyarországon 2019. második negyedévében 147 102 kártyaelfogadó (POS) terminál működött, a több mint 115 ezer fizikai kereskedői elfogadóhelyen. Ezen terminálok nagy része monokróm kijelzős, használatuk során pedig legfeljebb annyi kérdés hangzik el az eladó és a vásárló között, hogy „érintős vagy bedugós?” A Novopayment tavaly nyáron piacra dobott első saját színes érintő kijelzős, valamint a mai napon bemutatott új generációs termináljai azonban radikálisan új irányba terelhetik a kártyaelfogadást, ráadásul nemzetközileg is az első között Magyarországon – vetítette előre Buday Ferenc, a Novopayment key account managere.

A Paydroid terminálok nem csak egyszerű fizetésre alkalmasak, hanem extra tudással, tulajdonságokkal is korlátlanul felruházhatók, a kereskedők saját igényeikre formálhatják azokat. A mérnökök kiemelt figyelmet szenteltek a letisztult design mellett a felhasználói élményre is.

Milyen plusz funkciókkal ruházhatók fel a terminálok?

A Novopayment által bemutatott terminálok olyan plusz funkciókkal is felruházhatók, mint a különféle hűségprogramok, ajándékok, reklámok helyezhetők el rajta, de akár szerencsekerék, kaparós sorsjegy, kérdőív is fejleszthető rájuk. A beépített kamerának köszönhetően QR-kód olvasóként is használhatók, marketing videók jeleníthetők meg rajta, vagy az ügyfél elégedettség felmérésére is használhatók. Kérhetnek segítségével taxit, de köthetnek rajta egyszerű készülék biztosítást is a megfelelő appon keresztül. Gyakorlatilag a terminálra bármit le lehet fejleszteni, aminek csak a kereskedők fantáziája szabhat határt. Rájuk vár ugyanis a feladat, hogy a Novopayment által biztosított hardver és szoftver segítségével saját alkalmazásoka fejlesszenek a terminálokra.

A Paydroid terminálokon egy, az Androidból átformált operációs rendszer fut, ami lehetővé teszi, hogy egy dedikált áruházból, az úgy nevezett Paxstoreból letölthetők legyenek rá azon alkalmazások, melyeket szeretnének a jövőben használni. A Paydroid hasonló alapokon működik, mint az Android operációs rendszer, azonban Buday Ferenc kihangsúlyozta, hogy ez egy biztonságos zárt rendszer, mivel minden egyes Paxstoreba bekerülő alkalmazást a Novopayment fog megvizsgálni és engedélyt adni a használatukra. Erre azért van szükség, mert fizetéseket fognak rajta végrehajtani, így a mai kártyatársasági szabályoknak és biztonsági előírásoknak maradéktalanuk meg kell felelniük.

A mai napon bemutatott négy új készülék mindegyikén három fő funkció billentyű található, a könnyű navigálás érdekében. A terminálok szupergyors, a korábbiaknál nagyjából két és félszer gyorsabb nyomtatót kaptak, illetve erős processzorral és nagy memóriával rendelkeznek, hogy biztosan ne történjen használat közben lefagyás, akadás, hirtelen újraindulás. Az elő- és hátlapi kamerák számtalan funkcióra adnak lehetőséget a QR-kód olvasástól akár az arcfelismerésig, emellett wifi-n vagy bluetooth-on keresztül a nyomtatóval is képesek kommunikálni.

Közelebb kerülhetnek ügyfeleikhez a kereskedők

A meglévő versenytársakkal és az új belépőkkel felvenni a versenyt nem egyszerű feladat, konstans kihívást jelent, amit a PSD2 szabályozás tovább nehezít – hangzott el kerekasztal beszélgetés során. Emellett itthon a pénzügyi edukációra is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, ami igaz a bankkártya használatra is – mondta a Worldline, Six Payment Services country managere. Szabó-Kocsis Lajos szerint ugyanakkor a másik oldal, a kereskedők sem elég edukáltak, ami nagyban magyarázza a hazai alacsony, 60%-os penetrációt. Ez ma már nem a bankkártyaelfogadás költségeiről szól – tette hozzá Szabó-Kocsis.

A PSD2 iránymutatással kapcsolatban a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója, Szász Ferenc elmondta: az, hogy a fizetési folyamatokban a bankok mellett egyéb vállalkozások is részt vehetnek a jövőben, jelentős árprést hozhat a piacon, emellett új technológiai megoldások jöhetnek létre az ügyfélélmény növelésére.

A Paydroid legnagyobb értékajánlata, hogy rengeteg információhoz juttathatja a kereskedőket a fogyasztókról. A fiatal generáció már alig használ fizikai eszközöket fizetésnél, mobillal fizetnek, vagy online. Szabó-Kocsis Lajos szerint, aki most nem lép, az nagyon gyorsan lemarad erről a felnövő generációról. A Paydroid segíthet az ügyfelekkel való kommunikációban, méghozzá egyedi szinten – hangsúlyozta Mark Fitzgerald, a Novopaymenttől.

Biztosak vagyunk benne, hogy a legkorszerűbb PAX Android fizetési terminálok a jövő pénzügyi szolgáltatási piacának alapkövei lesznek – mondta Panagiotis Chalkias, a Transaction Systems ügyvezető igazgatója. A Transaction Systems a PAX magyarországi, Közép-, Dél- és Kelet-Európai Master Distributora (www.tr-sys.eu).

Versenyt is hirdettek

Az esemény végén a Novopayment egy versenyt is meghirdetett új és meglévő ügyfelei részére, melynek keretében a három első lefejlesztett és működő applikáció kereskedőit jutalmazzák, az alábbiak szerint:

3.hely: egy ajándékutalvány a Búsuló Juhász étterembe (150 euró értékben.)

2.hely: egy kiválasztott Android telefon (300 euró értékben)

1.hely: két fős wellness hétvége (350 euró értékben)