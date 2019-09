A magyar jogszabályokat is jól ismeri a KPMG Legal-ben munkába állt mesterséges intelligencia

Az új megoldás sikerének záloga, hogy a jogi iroda munkatársai miként képesek a szoftvereket „betanítani”.

Több hónap tesztelés és fejlesztés után a napokban állt munkába a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása. Ezzel a KPMG ügyvédi irodája az első a hazai piacon, amelyiknél a mindennapi gyakorlat részeként debütál az MI, mégpedig a Luminance technológiájának révén. A Luminance a Cambridge-i Egyetem (University of Cambridge) egykori munkatársai által kifejlesztett és globálisan is a legnevesebb nemzetközi jogi irodák által használt alkalmazás bevezetése a kezdeti lépésekkel együtt közel egy évet vett igénybe. Az előkészítő munkában az ügyvédi iroda munkatársai mellett a KPMG információbiztonsági, pénzügyi és számviteli szakemberei is részt vettek.

A modern gépi tanulás segíti az értékteremtést az ügyfelek számára. A jogi piacon a hatékonyság ilyen mértékű javítása komoly versenyelőnyt jelent, hiszen rugalmasabb és gyorsabb lesz az az ügyvédi iroda munkavégzése azonos mennyiségű emberi erőforrás bevonása mellett.

„Ugyanakkor az alkalmazás valódi sikeréhez az is szükséges, hogy a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda munkatársai képesek legyenek a szoftverrendszert valóban hasznossá tenni, a mesterséges intelligencia „feltanítása” ugyanis bonyolult és hosszadalmas munka, a globális megoldásokat pedig a magyar nyelvű jogszabályokkal és tartalmakkal kell minél jobb minőségűre edzeni.”

– mondta dr. Tóásó Bálint, partner.

Az MI lehetséges hozzáadott értékét az iroda munkatársai három példával szemléltették:

Az ügyvédi munka bármennyire is kreatív, tudásalapú és sok gondolkodást igénylő, ezek mellett kényszerűen mindig akadnak egyszerűbb, ismétlődő, betanítható feladatok is. Amennyiben ezek automatizálhatók, a munkatársaknak több idejük marad a szofisztikáltabb feladatokra. Amikor egy céget, vagy akár egy portfóliót kell átvilágítani, rendkívül sok dokumentumot kell átnézni. A karakterfelismerő szoftverek és az MI együttműködése pillanatok alatt tud szűrni kritikus értékekre, fogalmakra, vagy akár komplett irattárakból azonosíthatók és emelhetők ki szokatlan dokumentumok, kulcsfontosságú szerződések. Hasonlóképpen az ügyvédeknek, de akár egy cégvezetőnek is nagy segítség lehet az MI, ha több száz, vagy több ezer hasonló szerződést kell gyorsan áttekinteni. Ezzel a megoldással ugyanis jól leválogatható, hogy hol vannak különbségek a kötbérek, a határidők, a felelősségek tekintetében.

Valóság, nem ígéret

Az ügyvédi irodákat segítő modern informatikai alkalmazásokról, a „legaltech” fejlődéséről régóta hallani, de ezek eddig inkább csak a jövő ígéretei voltak, a Luminance első hazai bevezetése azonban már egy valódi gyakorlati alkalmazás. A KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda szerint a mesterséges intelligencia használatának előnye nem csak a hatékonyabb és gyorsabb munkavégzés során jelentkezik.

Az MI segítsége révén az iroda újabb feladattípusokokban, újabb szegmensekben, végső soron pedig új piacokon, új szolgáltatásokkal tudja kiszolgálni az ügyfeleit. Sokszor hallani arról, hogy a mesterséges intelligencia elveszi majd az emberek munkáját. Azonban az ügyvédi irodák esetében éppen fordított következménnyel jár: felértékeli a jó szakembereket, időt ad a valódi szellemi munka kiteljesedésének, miközben új lehetőségeket teremt.

„Számomra nyilvánvaló, hogy a mesterséges intelligencia felhasználásával az iroda a lehető legjobb szolgáltatást fogja az ügyfeleinek nyújtani”

– tette hozzá Emily Foges, a Luminance vezérigazgatója.