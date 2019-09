36 éves hazai vállalat az új BÉT50-ben

Az ország egyik első, magyar tulajdonú IT-cége, a 36 éves SERCO Informatika Kft. is bekerült idén az ország leginspirálóbb vállalkozásait összegyűjtő BÉT50 kiadványba.

A hazai mércével veterán vállalkozás az utóbbi években szinte startup-szerű növekedéssel hívta fel magára a figyelmet. Ennek hátterében makrogazdasági folyamatok mellett a sikeres generációváltás és profiltisztítás áll.

Az 1983-ban alapított, kezdetben hazai gyártású számítógépek szervizelésére szakosodott családi vállalkozás mára több milliárdos, szakmai körökben ismert rendszerintegrátor és kereskedőcéggé nőtt, egyebek között két ismert, nemzetközi IT-márka legnagyobb hazai forgalmazója.

A BÉT50 listát összeállító Ernst&Young elemzők jó eséllyel azért figyeltek fel a Serco-ra, mert az elmúlt évtizedek egyenletes, de nem túl gyors növekedése után az utóbbi években a vállalat szinte vágtatni kezdett, már-már startupokra jellemző növekedést produkált. A hirtelen dinamizmus hátterében egy sikeres átörökítési folyamat áll. Az új vezetői szemléletnek és a letisztított portfoliónak köszönhetően a cég ma már a valódi erősségeire koncentrál.

A szeptember 19-én tartott BÉT50 konferencia egyik meglepetésének is tekinthető vállalat ügyvezetője, Wéber Tamás hangsúlyozta: a középvállalattá nőtt családi vállalkozások fontosak a magyar gazdaságban. Nemcsak az általuk megtermelt, forintosítható érték jelentős, de a hazai tulajdon és akár több évtizedes jelenlét azt is jelenti, hogy ezek a cégek itt növekednek tovább, eredményeiket itt forgatják vissza. Az, hogy a 36 éves Serco most került fel erre a listára azt mutatja, hogy egy organikus növekedés is lehet kifejezetten lendületes, a kezdeményezőkészség pedig nemcsak a frissen alakult vállalkozások sajátja. Láthatóan a piacon széles körben használt, minőségi szolgáltatásokkal és eszközökkel is ki lehet emelkedni.