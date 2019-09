Délkelet-Európa vezető pénzintézetei az IBM-mel gyorsítják a digitális transzformációt

Ennek kapcsán Novica Ninic, az IBM közép- és kelet-európai integrációs és fejlesztési felhő-értékesítési vezetője blogjában kifejti: a banki termékek fogyasztói soha nem voltak még ennyire hozzákötve az online és digitális világhoz; az ügyfelek, a sokuk számára életre szóló és kulcsfontosságú partnert jelentő pénzügyi intézményektől olyan online szolgáltatásokat várnak, amelyek bárhol és bármikor, kényelmesen igénybe vehetők.

Az online és az internetes bankolás Délkelet-Európában folyamatosan bővül, a régió legtöbb bankja már bevezette és elkezdte népszerűsíteni online banki platformjait. Az ügyfelek könnyen választhatnak a szolgáltatások közül, a technológia mára a megkülönböztetés egyik sarkpontja lett, és versenyelőnyt jelent a piacon.

Az Információ és Kommunikáció Technológiára (IKT vagy angolul ICT) fordított összegek Közép- és Kelet-Európában – beleértve a délkelet-európai országokat is – továbbra is emelkednek és az IDC (International Data Corporation) által kiadott egyik új jelentés szerint (Worldwide Semiannual IT Spending Guide: Industry and Company Size) 2019-ben elérik a 127,3 milliárd dollárt.

Az IKT-piaci költések terén az iparági szektorok összehasonlításban a távközlési és a bank szektor áll az első helyen. A bankok az erősödő versenyre adott válaszként a digitalizációba és a folyamataik automatizálásába fektetnek. Olyan új funkciókat és szolgáltatások fejlesztenek, amelyek még tovább javítják a bankolás élményét. Ilyen tipikus fejlesztések például a digitalizált ügyfélregisztráció, (digital onboarding), az azonnali hitelezés vagy a kognitív, mesterséges intelligenciára épülő pénzügyi tanácsadás.

Novica Ninic véleménye szerint 2019-ben és azt követően is a technológia marad a fő fókuszban a pénzintézetek esetében, függetlenül azok méretétől. A vezető bankok folytatni fogják az új technológiák bevezetését olyan területeken, mint a robotizált folyamat feldolgozás, az automatizált adatbányászat, fejlett adatelemzés, a mesterséges intelligencia pénzügyi bűncselekmények elleni felhasználása vagy a banki infrastruktúra korszerűsítése. Mindezekkel magas szintű, személyre szabott élményt és az ügyfelek igényeihez igazított szolgáltatásokat nyújtanak majd, minden esetben biztonságos körülmények között.

Az IBM a THINK South East Europe Summit -on mutatta be azokat a régióban tevékenykedő pénzügyi szolgáltató cégeket, amelyek az IBM-től kértek segítséget digitális megújulásukhoz és a kiemelkedő ügyfélélmény biztosításához:

A Bankart szlovéniai pénzforgalmi szolgáltató, az IBM-mel együttműködve építette fel a PSD2-hez (Payment Services Directive 2.), vagyis az Európai Unió fizetési szolgáltatásokra vonatkozó direktívájához illeszkedő nyílt bankolási platformját. Ily módon az IBM-mel együtt a Bankart egy egységes PSD2 platformot kínál 11 szlovén banknak, annak érdekében, hogy azok meg tudjanak felelni az EU direktívájának és lehetővé tegye számukra a digitalizálást, a nyílt bankolás szemléletének alkalmazásában.

A ZABA a DevOps gyakorlatát alkalmazta az alapvető üzleti alkalmazások telepítésének automatizálásához az IBM UrbanCode Deploy segítségével, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy alkalmazásokat fejlesszenek, teszteljenek, telepítsenek és monitorozzanak gyorsan, jó minőségben és kontrolláltan.

Ennek eredményeként a Zagrebačka banka fenntartva a folyamatos fejlődést, felgyorsítja az alkalmazások fejlesztésének sebességét és emeli a fejlesztési munka minőségét, valamint képessé vált arra, hogy az ügyfélélmény további fokozása érdekében, gyorsabban alakítson ki és telepítsen új szolgáltatásokat.

NLB Group, a szlovákiai székhellyel és Délkelet-Európára vonatkozóan exkluzív stratégiai fókusszal rendelkező pénzügyi csoport összefogott az IBM-vel adatmenedzsmentje digitális transzformációjának felgyorsítása érdekében. Az NLB egy adatkezelési központot fog építeni, amely teljes körű integrációs és mesterséges intelligencia képességeket kínál. Ez lehetővé teszi a bank minden üzleti és informatikai felhasználójának – részlegektől függetlenül -, hogy megalapozottabb döntéseket hozzon azáltal, hogy holisztikus képet kap a vállalat adatairól, beleértve a belső és külső forrásokból – mint például a közösségi média, weboldalak, stb. – származó strukturált és strukturálatlan adatokat.

A megoldás az IBM technológiáját és szolgáltatásait integrálja a bank adataival, a modern adatkezelés és a fejlett elemzési megoldás biztosításának érdekében.

A cég által kiszolgált piacok változatos gazdasági és jogi szempontrendszere miatt a magyar székhelyű OTP Csoport több leányvállalaton keresztül nyújt globális pénzügyi szolgáltatásokat Délkelet-Európában. A cég K+F részlege olyan korszerű megoldásokat alkalmaz, mint a mesterséges intelligencia és a Blockchain, olyan nyílt forrású technológiákon, mint az IBM OpenPower szerverek. Ennek hatására a pénzintézet képes felszabadítani a technológiában rejlő összes lehetőséget, hogy a termelésfejlesztés területén felgyorsítsa a piacra jutást, és sikeresen működtessen nagyon hatékony üzleti megoldásokat a piacon.

Bulgáriában a DSK Bank az IBM SPSS-t választotta az ügyfélszolgálati és kockázat elemző munka felgyorsításához a hatékony és pontos hitelkockázat-elemzés segítségével.

Az SPSS körülbelül hatszor gyorsabbá fog tenni egy átlagos hitelbírálatot, néhány percre rövidítve az időt az elbírálásig.

Boris Ederov, a DSK Bank lakossági hitelkockázat igazgatóságának vezetője elmondta:

„Az IBM SPSS kulcsszerepet játszik a DSK Bank digitális transzformációjában. A fogyasztói hitelbírálat egy meghatározó első lépés, és további hatalmas lehetőségek rejlenek ebben a technológiában, hogy prediktív elemzéseket építsenek más kulcsfontosságú folyamatokba, mint például az ügyfélmegtartás és a termékajánlások. Azáltal, hogy a megoldás egyetlen platformot kínál minden kockázatértékelési és döntéshozatali folyamatunkhoz, az SPSS erős alapot teremt nekünk a jövőbeli növekedéshez. ”A DSK bank 2017-ben az IBM Cloudot választotta az alapvető banki rendszereinek üzemeltetésére.”

Az UniCredit Bulbank Bulgáriából, az IBM Security-hez fordult annak érdekében, hogy olyan területeken bővítse tapasztalatait mint az adat és információvédelem, felhasználói hitelesítés /azonosítás, hozzáférés-kezelés és adatvédelem. Roberto Furesi, az Unicredit BulBank biztonsági osztályának vezetője megjegyzi: „A biztonság a szervezet egészén átívelő csapatmunka, nem pedig önálló funkció. Mindenki önmagában biztonsági menedzser.”

A Banca Intensa Szerbiában az IBM API Connect platformot választotta, hogy az innováció révén felszabadítsa a belső applikációkban és adatokban rejlő lehetőségeket. A platform segít, hogy üzleti lehetőségeik kibővítésére vonatkozó céljaikat megvalósítsák. A pénzintézet a hagyományos üzleti tevékenységeken túl, új piacokra is szeretne belépni és ezzel új bevételi lehetőségekre szert tenni, mindezekkel szerezve versenyelőnyt és előmozdítva az innovációt.

A Societe Generale Serbia Bank optimalizálta és automatizálta a „Know Your Customer”, azaz ismerd meg ügyfeled programjának folyamatait az adatminőség javítása, az átvilágítási folyamatok végrehajtása és az ügyfélbevezetés (onboarding) idejének rövidítése érdekében. A folyamat-automatizálási projekt eredményeként a banki folyamatok és az új ügyfélelek szerződtetése 5-10-szeresére gyorsult. A bank ügyfélportfóliója megfelel a Societe Generale nemzeti és csoportszabályainak, valamint a szerb nemzeti AML- CFT-jogszabályoknak is. Ezek az új optimalizált folyamatok az IBM Business Automation Workflow és az IBM Integration Bus platformokon futnak, amelyek lehetővé teszik, hogy egyszerűbbé váljon a szabályozási változások alkalmazása, a nehézségek felismerése, és megbízható jelentések készítése.

A Raiffeisen Románia az IBM Cloud Watson Assistant szolgáltatását választotta. Az IBM Felhőn futó szolgáltatás megújítja a cég humánerőforrás-osztályát azáltal, hogy innovatív virtuális ügynököt von be a szervezet működésébe, hogy így támogassa a cég alkalmazottait a HR-rel kapcsolatos ügyeik intézésében és azonnali hozzáférést biztosítson számukra a releváns információkhoz.

A gyakran felmerülő kérdések kezelése mellett a virtuális ügynök a közeljövőben beépül a cég belső rendszereikbe is, hogy dinamikus segítséget nyújtson az alkalmazottaknak olyan személyes ügyekben is mint például szabadság igénylése és egyéni munkavállalói dokumentumok létrehozása. A platformon az összes felhasználói interakció román nyelven zajlik. Az IBM Watson Assistant tartalmait a Raiffeisen és az IBM szakértői egy csapatként együttműködve fejlesztették ki a project során.

A fenti példák is azt támasztják alá, hogy a pénzügyi szolgáltatóipar sok területen alakul át a digitalizáció hatására és, hogy ebben az IBM technológiája vezető szerepet tölt be. Egyetlen más vállalat sem támogatja nagyobb mértékben a világ banki infrastruktúráját.

Az IBM ma a világ bankjainak 90%-ában biztosít back office támogatást, a 20 legfontosabb Fortune 500-as bank és pénzintézet közül, pedig 19 az IBM Cloud szolgáltatását használja.

Korábban még soha nem fordult ennyi bank az IBM-hez technológiai szakértelme miatt – ideértve a felhő szolgáltatást, a mesterséges intelligenciát, a biztonságot, a központi egységet és működést biztosító rendszereket (mainframe), a blockchain-t és most még a Quantumot is -, hogy foglalkozzon a pénzügyi szolgáltatók üzleti modelljének átalakításával, amelyeket a változó fogyasztói igények, a verseny új formái és a növekvő szabályozási követelmények alakítanak.

